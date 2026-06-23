Sáng 23/6, đoàn thí sinh Miss Multicultural World 2026 (Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026) đã có chuyến tham quan và giao lưu đặc biệt tại Nhà Quốc hội Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động ngoại khóa ý nghĩa trong khuôn khổ hành trình của các người đẹp quốc tế tại Việt Nam, trước thềm đêm chung kết cuộc thi.

Tiếp đón đoàn có bà Lê Thu Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cùng đại diện một số cơ quan của Quốc hội Việt Nam. Về phía cuộc thi, Chủ tịch Miss Multicultural World 2026 Phan Thị Kim Oanh, các thành viên Ban Giám khảo và đông đảo thí sinh đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã tham dự chương trình.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, các người đẹp quốc tế được khám phá Khu khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội, Bảo tàng Quốc hội và Hội trường Diên Hồng những không gian vừa mang đậm dấu ấn lịch sử, vừa thể hiện khát vọng phát triển của Việt Nam hiện đại. Đây là cơ hội hiếm có để các thí sinh tìm hiểu về một công trình kiến trúc được xây dựng trên nền di sản Hoàng thành Thăng Long hơn một nghìn năm tuổi, nơi hội tụ giữa tầng sâu văn hóa và hơi thở đương đại.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Lê Thu Hà chia sẻ Nhà Quốc hội không chỉ là công trình hành chính mà còn là biểu tượng cho sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa giá trị lịch sử và khát vọng của một Việt Nam hội nhập.

Bà nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, hòa bình không chỉ được xây dựng qua đối thoại giữa các quốc gia mà còn được vun đắp từ sự thấu hiểu giữa các nền văn hóa điều mà một cuộc thi như Miss Multicultural World đang thực sự góp phần thực hiện. Bà cũng bày tỏ kỳ vọng mỗi thí sinh sẽ trở thành một "sứ giả văn hóa", lan tỏa tinh thần hữu nghị và truyền cảm hứng cho thế hệ phụ nữ trẻ tự tin khẳng định bản thân, theo đuổi ước mơ.

Thay mặt Ban Tổ chức, bà Phan Thị Kim Oanh cho biết Miss Multicultural World 2026 không đơn thuần là một cuộc thi sắc đẹp mà là hành trình kết nối những giá trị văn hóa, tôn vinh sự đa dạng và thúc đẩy tình hữu nghị giữa các quốc gia. Chuyến thăm Nhà Quốc hội, theo bà, là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất mà các thí sinh quốc tế có được trong hành trình tại Việt Nam.

Khép lại chương trình, đại diện Văn phòng Quốc hội đã trao những phần quà lưu niệm mang đậm bản sắc văn hóa Việt đến ban tổ chức và các thí sinh quốc tế. Nhiều người đẹp bày tỏ xúc động trước sự đón tiếp chu đáo, thân tình của nước chủ nhà, xem đây là kỷ niệm khó quên trong suốt hành trình tham dự cuộc thi.