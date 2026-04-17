Giữa lúc đang ở thời kỳ đỉnh cao, Hoa hậu Phạm Hương quyết định sang Mỹ vào năm 2018. Trong suốt 8 năm qua, cuộc sống của mỹ nhân sinh năm 1991 vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả. Tại Mỹ, Phạm Hương tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh cửa hàng hoa.

Sau thời gian dài ngưng hoạt động showbiz Việt, Phạm Hương bất ngờ khiến mạng xã hội xôn xao khi chia sẻ đoạn tin nhắn lời mời trở về Việt Nam làm mentor cho mùa mới của The Face Vietnam từ CEO Trang Lê. Trên Instagram cá nhân, Phạm Hương đăng tải ảnh chụp đoạn hội thoại với Trang Lê - Chủ quản đơn vị sở hữu chương trình The Face Việt Nam. Nội dung tin nhắn hé lộ việc trao đổi về một số kế hoạch sắp tới có liên quan đến dự án của phía bà Trang Lê.

Đáng chú ý, Phạm Hương còn chủ động đề nghị được biết trước nội dung để chuẩn bị. Chi tiết này nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn: phải chăng nàng hậu sinh năm 1991 đang cân nhắc nghiêm túc việc tái xuất. Nếu điều này trở thành sự thật, đây sẽ là màn comeback đáng mong chờ của làng giải trí Việt.

Hoa hậu Phạm Hương chia sẻ đoạn tin nhắn với bà Trang Lê - - Chủ quản đơn vị sở hữu chương trình The Face. Ảnh: Chụp màn hình

Cư dân mạng liền rộ nghi vấn cô chuẩn bị trở về Việt Nam, hoạt động showbiz. Ảnh: FBNV

Vào năm 2016, Hoa hậu Phạm Hương cùng các học trò của mình là những nhân tố gây sức hút đặc biệt cho cuộc thi tìm kiếm người mẫu quảng cáo The Face. Phạm Hương từng được xem là một trong những mentor tạo nhiều dấu ấn nhất, từ chuyên môn, phong thái cho đến những màn đối đầu căng thẳng trên sóng truyền hình.

Nếu nhận lời quay lại, Phạm Hương không chỉ được kỳ vọng mang đến yếu tố chuyên môn mà còn hứa hẹn giúp chương trình tăng nhiệt đáng kể, nhất là trong bối cảnh các show thực tế đang cạnh tranh khốc liệt.

Phạm Hương từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên trong cuộc thi The Face mùa đầu tiên. Ảnh: Tổng hợp

Hơn một năm qua, mối quan hệ giữa Phạm Hương và ông xã doanh nhân liên tục trở thành đề tài bàn tán khi cả hai không còn xuất hiện cùng nhau như trước. Vừa qua, NTK Linh San đã vô tình hé lộ tình trạng hiện tại của cặp đôi. Theo chia sẻ, khi sang Mỹ, cô được vợ chồng Hoa hậu Phạm Hương đón tiếp rất chu đáo. Đồng thời, NTK Linh San cũng khẳng định cả hai đang có cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc bên hai cậu con trai ngoan ngoãn.

NTK Linh San chia sẻ: "5 năm xa cách, hôm nay mới lại được gặp con nơi đất Mỹ, thật nhiều xúc động. Cô rất vui khi gặp lại con Phạm Hương, vẫn xinh đẹp, dịu dàng và đầy khí chất như ngày nào. Cảm ơn vợ chồng con đã đón tiếp gia đình cô chú thật ấm áp. Nhìn gia đình nhỏ của con hạnh phúc, bình yên, 2 cháu ngoan ngoãn cô thấy an lòng vô cùng. Con vẫn luôn rạng rỡ theo 1 cách rất riêng, nhẹ nhàng, thanh tao. Chúc vợ chồng con và các cháu luôn hạnh phúc, an nhiên".

Hoa hậu 9x hiện đang dành thời gian chăm lo cho gia đình nhỏ và công việc kinh doanh. Ảnh: IGNV