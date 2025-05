Mở rộng điều tra vụ án hình sự Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng liên quan Công ty CP Asia Lite và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố đối với 5 bị can.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội Lừa dối khách hàng, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự, với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can đối với 4 người là lãnh đạo trong Công ty CP Asia Life, gồm: Nguyễn Phạm Hồng Vy, Giám đốc, đại diện pháp luật; Phạm Thị Diễm Trinh, Trưởng Phòng nghiên cứu và Phát triển sản phẩm; Trương Thị Lê, Trường phòng Đảm bảo chất lượng kiêm Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng; Trần Thị Lệ Thu, Trường phòng Sản xuất.

Các bị can này cùng bị khởi tố về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm, quy định tại Khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015, với vai trò đồng phạm với Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life.

Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt tạm giam đối với Phạm Thị Diễm Trình và Trần Thị Lệ Thu, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phạm Hồng Vy (do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi) và Trương Thị Lê (do đang mang thai).

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng theo đúng quy định.

Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.