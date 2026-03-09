Hoa hậu Nguyễn Phương Thanh rạng rỡ tại Lễ hội Áo dài Đất Tổ 2026

Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), 1986 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và hưởng ứng Tuần lễ Áo dài Việt Nam 2026, chương trình Lễ hội Áo dài Đất Tổ lần thứ nhất đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ.

Tân Hoa hậu sinh viên Hòa bình Việt Nam - Nguyễn Phương Thanh, một người con của tỉnh Phú Thọ tham gia chương trình với tư cách khách mời và trình diễn BST Di sản của NTK Vân Anh Nguyễn

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là sự xuất hiện của Tân Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam Nguyễn Phương Thanh, người con của tỉnh Phú Thọ. Sở hữu gương mặt thanh tú, phong thái tự tin cùng chiều cao nổi bật, Phương Thanh là gương mặt trẻ được chú ý trong các hoạt động dành cho sinh viên thời gian gần đây. Việc đăng quang danh hiệu Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam không chỉ giúp cô được biết đến rộng rãi hơn mà còn mở ra nhiều cơ hội tham gia các hoạt động cộng đồng, quảng bá hình ảnh phụ nữ trẻ Việt Nam.

Tại chương trình, Nguyễn Phương Thanh đảm nhận vai trò khách mời và trình diễn bộ sưu tập “Di sản” của nhà thiết kế Vân Anh Nguyễn. Những thiết kế áo dài mang cảm hứng văn hóa truyền thống khi kết hợp cùng thần thái tự tin của nàng hậu đã tạo nên điểm nhấn nổi bật cho đêm diễn, nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả.

Bên cạnh sự góp mặt của khách mời đặc biệt, Lễ hội Áo dài Đất Tổ còn quy tụ hơn 150 đại diện đến từ các xã, phường và đơn vị trực thuộc Hội LHPN tỉnh Phú Thọ. Từ những vòng tuyển chọn đầu tiên, các thí sinh đã mang đến hình ảnh đa dạng về vẻ đẹp, phong thái và cá tính của phụ nữ vùng đất Tổ, tạo nên bầu không khí sôi động và đầy sắc màu cho sự kiện.

Nữ chiến sĩ công an tỉnh Phú Thọ - Bùi Thị Thu, được tuyên dương với danh hiệu “Đại sứ Lễ hội Áo dài Phụ nữ Đất Tổ 2026)

Không chỉ đơn thuần là sân chơi tôn vinh tà áo dài, chương trình còn là dịp giao lưu văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Phú Thọ đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Qua đó, Lễ hội Áo dài Đất Tổ được kỳ vọng trở thành hoạt động thường niên, góp phần phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng đã vinh danh nhiều gương mặt phụ nữ tiêu biểu. Nữ chiến sĩ công an tỉnh Phú Thọ – Bùi Thị Thu được tuyên dương với danh hiệu “Đại sứ Lễ hội Áo dài Phụ nữ Đất Tổ 2026”, đại diện cho hình ảnh phụ nữ hiện đại vừa bản lĩnh vừa duyên dáng.

Nữ sinh viên Đại học Hùng Vương - Tạ Thị Nguyệt Anh với danh hiệu Gương mặt Áo dài Phụ nữ Đất Tổ

Ôn Thị Thu Hiền, đại diện xã Tam Dương Bắc, được vinh danh ở hạng mục “Rạng rỡ Áo dài”, còn Lê Thị Khánh Huyền, đại diện phường Việt Trì, nhận giải “Dáng hình Áo dài Phụ nữ Đất Tổ”

Đáng chú ý, chương trình cũng đánh dấu lần đầu tiên danh hiệu “Hương sắc Đất Tổ” được vinh danh trong khuôn khổ một lễ hội áo dài cấp tỉnh, mở ra hướng đi mới trong việc tôn vinh vẻ đẹp và vai trò của phụ nữ Phú Thọ trong đời sống xã hội.

Theo ban tổ chức, ngay sau khi Lễ hội Áo dài Đất Tổ khép lại, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ và Công ty Happy Models đã công bố kế hoạch tổ chức cuộc thi “Hương sắc Đất Tổ”, dự kiến sẽ diễn ra và trao giải vào dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay. Cuộc thi được kỳ vọng tiếp tục tìm kiếm, tôn vinh những gương mặt phụ nữ tiêu biểu, góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa và con người vùng đất Tổ.



