Hoa hậu Ngọc Hân, NSƯT Việt Anh ngồi ghế nóng Hoa hậu Du lịch Việt Nam

Họp báo khởi động Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028 diễn ra sáng 23/10 tại khách sạn Pan Pacific Hanoi. Mùa thi năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu tròn 20 năm kể từ lần đầu cuộc thi được tổ chức vào năm 2008.

Điểm thu hút sự chú ý nhất tại họp báo là cơ cấu giải thưởng. Ngoài danh hiệu và vương miện, Top 3 sẽ nhận tiền mặt cùng loạt đặc quyền cao cấp như nghỉ dưỡng tại resort, khách sạn 5-6 sao, trải nghiệm du thuyền trong nước và quốc tế, tour du lịch châu Âu, với tổng giá trị quy đổi từ 5 đến 7 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiệm kỳ của Top 3 năm nay được định hướng kéo dài 3 năm, dài hơn 2 năm so với các mùa trước.

NSƯT Việt Anh và diễn viên Quỳnh Nga

Hội đồng Giám khảo do NSND Quang Vinh, nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội làm Chủ tịch. Ban Tổ chức cho biết các tiêu chí chấm thi năm nay được đặt ra khắt khe và mới mẻ hơn, khi bên cạnh nhan sắc và kỹ năng trình diễn, sự am hiểu về điểm đến, di sản, ẩm thực, làng nghề và con người Việt Nam sẽ là nội dung xuyên suốt hành trình đánh giá.

Trưởng BTC Đàm Phương Anh cùng Phó chủ tịch Hội đồng BGK cuộc thi Luật sư Nguyễn Chiến

Ngồi ghế giám khảo đúng năm kỷ niệm 20 năm, NSƯT Việt Anh thừa nhận cảm thấy áp lực và trách nhiệm. "Cuộc thi đòi hỏi người chiến thắng phải gánh vác trọng trách quảng bá du lịch quốc gia, do đó Ban Giám khảo ưu tiên tìm kiếm những gương mặt hoàn toàn mới mẻ, bản lĩnh", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Hoa hậu Ngọc Hân

Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân cho biết cô không đi tìm cô gái chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp nhất, mà chọn người hội tụ đủ tri thức, bản lĩnh và năng lực lan tỏa. Với vai trò giảng viên đại học kiêm doanh nhân, người đẹp cũng sẽ tạo điều kiện để sinh viên tham gia trải nghiệm thực tế cùng cuộc thi.

Top 3 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

Trưởng Ban Tổ chức Đàm Phương Anh cho biết cuộc thi đặt mục tiêu quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra cộng đồng quốc tế, khu vực Đông Nam Á và châu Á. Mỗi thí sinh được kỳ vọng trở thành một "đại sứ du lịch", biết kể câu chuyện văn hóa bằng sự am hiểu thay vì chỉ trình diễn nhan sắc. Khả năng ngoại ngữ, thuyết trình và sáng tạo nội dung cũng là lợi thế được khuyến khích.

Họp báo có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như ca sĩ, diễn viên Quỳnh Nga, Hoa hậu Đoàn Thu Thủy, Hoa hậu Phạm Thị Ngọc Quỳnh, Á hậu Lê Thị Ánh Tuyết cùng Top 3 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 gồm Phương Linh, Mỹ Lan và Bảo Trân.

Khác với nhiều cuộc thi nhan sắc, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028 có lộ trình kéo dài gần hai năm. Ban Tổ chức nhận hồ sơ ngay sau họp báo, từ tháng 10/2026 đến khoảng tháng 5-6 năm sau. Vòng Sơ khảo diễn ra tại ba khu vực Bắc, Trung, Nam. Sau đó, thí sinh bước vào chuỗi trải nghiệm thực tế tại nhiều địa danh văn hóa, du lịch trên cả nước, được ghi hình thành series 10 tập phát sóng rộng rãi.

Vòng Chung kết gắn với các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia do tỉnh Quảng Trị đăng cai. Thí sinh sẽ trải nghiệm du lịch sinh thái ở khu vực Quảng Bình cũ và chuỗi di tích lịch sử, kháng chiến ở khu vực Quảng Trị cũ. Đại diện VTV8 cho biết nội dung thi sẽ lồng ghép giá trị di sản, ký ức hòa bình và du lịch tâm linh, tận dụng đà phát triển hạ tầng của Quảng Trị như việc khởi động xây dựng sân bay và chính sách chuyến bay charter.

Thí sinh dự thi phải có quốc tịch Việt Nam hoặc là người gốc Việt sinh sống, làm việc ở nước ngoài, trong độ tuổi 18-24, cao từ 1m63 trở lên, ngoại hình cân đối. Ban Tổ chức yêu cầu vẻ đẹp tự nhiên, chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ hay chuyển đổi giới tính, chưa lập gia đình, chưa sinh con và không có tiền án, tiền sự. Những người từng đạt danh hiệu Hoa khôi, Á khôi hoặc Người đẹp Nhất, Nhì, Ba tại các cuộc thi nhan sắc cấp trường cao đẳng, đại học, học viện hoặc cấp tỉnh, thành phố trong năm 2026 hoặc 2027 sẽ được đặc cách vào vòng Chung khảo nếu đáp ứng đủ điều kiện và hoàn thiện hồ sơ.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam lần đầu được tổ chức năm 2008 với ngôi vị cao nhất thuộc về Phan Thị Ngọc Diễm. Sau thời gian tạm ngừng, cuộc thi trở lại năm 2022 tại Phú Quốc với thông điệp "Lan tỏa hương sắc Việt", vinh danh Hoa hậu Lương Kỳ Duyên. Mùa 2024 diễn ra tại Sa Pa (Lào Cai) và Cẩm Phả (Quảng Ninh), tìm ra Hoa hậu Phạm Thị Ngọc Quỳnh. Mùa gần nhất năm 2026 mang chủ đề "Việt Nam bừng sáng", đưa thí sinh khám phá Fansipan, làm thiện nguyện tại Tả Van và khép lại với chiến thắng của Nguyễn Phương Linh.

Nhân dịp 20 năm, Ban Tổ chức dự kiến xây dựng bộ tư liệu về hành trình hai thập kỷ, đồng thời tổ chức các chương trình giao lưu, tri ân các thế hệ Hoa hậu, Á hậu cùng địa phương và đối tác đã đồng hành.

Ảnh: BTC