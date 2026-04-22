Hoa hậu Lê Hoàng Phương lên đồ corset đen quyến rũ, chiếm spotlight tại sự kiện

Tiếp nối thành công vang dội của mùa đầu tiên (2024), Vietnam NextGen Fashion Era 2 trở lại với quy mô và tham vọng lớn hơn. Buổi tuyển chọn tại Đại học Kiến trúc Hà Nội thu hút hơn 600 sinh viên, giảng viên, nghệ sĩ và người nổi tiếng đến tham dự, tạo nên không khí sôi nổi hiếm có trong một sự kiện tuyển chọn thời trang.

Hội đồng tuyển chọn quy tụ nhiều tên tuổi: Nhà sáng lập - Đạo diễn Long Kan, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, nhà thiết kế Hà Duy, nhà thiết kế Vũ Việt Hà và Trưởng Ban Tổ chức Jane Nguyễn. 15 nhà thiết kế trẻ được mời tham gia đã mang đến 15 bộ sưu tập chất lượng, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tư duy, ý niệm lẫn kỹ thuật xử lý chất liệu và phom dáng.

Điểm nhấn của buổi tuyển chọn là lễ trao 3 tấm vé "Pioneer Pass" danh giá: 1 vé Pioneer Platinum dành cho Tân Thủ khoa Ngành Thiết kế Thời trang và 2 vé Pioneer Gold cho hai nhà thiết kế trẻ sở hữu tư duy sáng tạo nổi bật. Đây là những tấm vé thẳng vào kỷ nguyên thời trang chuyên nghiệp, không qua vòng tuyển chọn tiếp theo.

Xuất hiện rạng rỡ trong vai trò hội đồng nghệ thuật, Hoa hậu Lê Hoàng Phương bày tỏ sự hào hứng trước chất lượng của các nhà thiết kế trẻ. Cô nhận định sức mạnh cốt lõi của Era 2 nằm ở sự đa sắc trong tư duy của thế hệ GenZ không chỉ là sáng tạo đơn thuần mà là một cuộc cách mạng thực sự về phong cách.

Đạo diễn Long Kan thừa nhận thách thức lớn nhất của hội đồng không phải là tìm kiếm nhân tố, mà là sự chọn lọc giữa một thế hệ quá tài năng, khi mỗi bộ sưu tập đều mang một câu chuyện riêng biệt khiến việc đưa ra quyết định cuối cùng trở nên thực sự khó khăn.

Vietnam NextGen Fashion Era 2 được thiết kế như một hành trình dài, kết hợp tuyển chọn, đào tạo, sản xuất và trình diễn. Các nhà thiết kế được chọn sẽ làm việc cùng các mentor, phát triển ý tưởng, hoàn thiện sản phẩm và định hình câu chuyện thương hiệu cá nhân. Những gương mặt xuất sắc còn có cơ hội trình diễn tại các sàn runway lớn như Fashion Voyage, Vietnam Couture Fashion Week và hợp tác với các thương hiệu, tạp chí thời trang uy tín.

Hội đồng nghệ thuật của chương trình gồm Siêu mẫu Thanh Hằng, Hoa hậu Lê Hoàng Phương và Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh. Hội đồng chuyên môn quy tụ các nhà thiết kế tên tuổi: Tia Thủy Nguyễn, Adrian Anh Tuấn, Hà Duy, Vũ Việt Hà, Lê Ngọc Lâm. Chương trình có sự đồng hành của các đối tác truyền thông chiến lược gồm Unimedia, VieON và TikTok.

Đêm diễn chính dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9/2026 tại khu vực Thủ Thiêm, TP.HCM được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của làng thời trang Việt trong năm nay.

