Hoa hậu Lê Hoàng Phương khoá trang cá nhân sau ồn ào kiện tụng

Đã hơn nửa tháng kể từ khi Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh TPHCM tuyên án phiên tòa sơ thẩm vụ kiện tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 và bệnh viện thẩm mỹ Nam An.

Tuy nhiên cho tới nay, Hoa hậu Lê Hoàng Phương vẫn bị netizen tấn công chỉ trích trên mạng xã hội. Nguyên do vì cư dân mạng cho rằng cô cũng có lỗi trong vụ việc này khi không thông báo cho phía bệnh viện thẩm mỹ biết về mối quan hệ, sử dụng hình ảnh của mình với bác sĩ Thái.



Sáng 28/6, cư dân mạng xôn xao khi phát hiện ra Lê Hoàng Phương đã khoá bảo vệ trang cá nhân. Chỉ có những người là bạn bè mới có thể thấy được những gì người đẹp chia sẻ. Động thái này của cô được cho là để nhằm tránh những ồn ào, chỉ trích của cư dân mạng. Trong khi đó, trang fanpage và Instagram của người đẹp 9x vẫn đang hoạt động bình thường.

Lê Hoàng Phương đã khoá bảo vệ trang cá nhân. Hành động này của Hoa hậu 9x được cho là để tránh những ồn ào và chỉ trích

Trang fanpage và Instagram của cô vẫn đang hoạt động bình thường

Ngày 13/6, Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh TPHCM tuyên án phiên tòa sơ thẩm vụ kiện tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 và một bệnh viện thẩm mỹ (đơn vị đăng cai cuộc thi).



Sau ba phiên xét xử ngày 25/4, 6/6 và 13/6, cùng phần tranh luận của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp nguyên đơn và bị đơn, Hội đồng xét xử tuyên án với nội dung bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bệnh viện thẩm mỹ sau phiên tòa ngày 13/6 vì không cung cấp được tài liệu, chứng cứ hợp pháp để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện.

Trước đó, Lê Hoàng Phương ủy quyền luật sư khi được Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh triệu tập với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan vụ tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 và Bệnh viện Nam An.

Sau ba phiên xét xử của phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên bố bác bỏ toàn bộ đơn kiện của bệnh viện thẩm mỹ trong vụ tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu với ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023

Tòa xác định Lê Hoàng Phương có lỗi khi là đại sứ thương hiệu của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An vì bình luận trên bài viết của ông Chiêm Quốc Thái

Ở phần tuyên án, chủ tọa tuyên rõ là bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện chấm dứt hợp đồng 149, yêu cầu phạt vi phạm hợp đồng của Bệnh viện Nam An. Trong bản án này, tòa nhận định Sen Vàng đã đảm bảo quyền lợi cho Bệnh viện Nam An và không gây cản trở cho bệnh viện Nam An sử dụng hình ảnh hoa hậu quảng bá thương hiệu cho bệnh viện Nam An.



Vụ kiện giữa ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 và bệnh viện thẩm mỹ bắt nguồn từ bình luận của Lê Hoàng Phương. Phía nguyên đơn cho rằng việc hoa hậu cảm ơn ông Chiêm Quốc Thái là hành động quảng cáo cho bệnh viện thẩm mỹ của bác sĩ này. Tòa xác định Lê Hoàng Phương có lỗi khi là đại sứ thương hiệu của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An vì bình luận trên bài viết của ông Chiêm Quốc Thái.

Vụ kiện ảnh hưởng ít nhiều đến hoa hậu Lê Hoàng Phương và ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023

Trước đó, tòa triệu tập ông Chiêm Quốc Thái nhưng bác sĩ hai lần xin vắng mặt. Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tháng 8/2023, người đẹp đến từ Khánh Hòa Lê Hoàng Phương đã chiến thắng vương miện tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Những ngày đầu của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, Lê Hoàng Phương đã là thí sinh được dự đoán sẽ giành vương miện vì sở hữu vóc dáng chuấn nhất, kỹ năng catwalk điêu luyện cùng với trải nghiệm thực tế ở nhiều cuộc thi nhan sắc khác trước đó.



Lê Hoàng Phương đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu và trình diễn, là gương mặt quen thuộc trên các sàn runway. Người đẹp từng đạt top 5 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Vào năm 2019, cô cũng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và lọt top 10.

Lê Hoàng Phương đăng quang cuộc thi Miss Grand Vietnam vào tháng 8/2023

https://kenh14.vn/hoa-hau-le-hoang-phuong-khoa-trang-ca-nhan-sau-on-ao-kien-tung-20240628120928784.chn