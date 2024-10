Từ khi nhập cuộc tham gia Miss Grand International 2024, Võ Lê Quế Anh đã nhận được sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, phần thể hiện của người đẹp sinh năm 2001 thu hút những ý kiến trái chiều vì loạt hành động như không đeo sash, bị cho là thiếu tinh tế với đại diện Campuchia, hát nhạc Kpop...

Giữa lúc cái tên Quế Anh nhận được sự chú ý, Hoa hậu Lê Hoàng Phương cũng được réo gọi trên mạng xã hội. Nguyên do vì mới đây người đẹp 9x đã chia sẻ lại story của 1 netizen. Trong clip, Lê Hoàng Phương mặc bikini thể hiện những bước đi đầy mạnh mẽ, dứt khoát. Đây là khoảnh khắc cũ của cô khi tham gia cuộc thi Miss Grand International năm ngoái.

Netizen liền rộ nghi vấn Lê Hoàng Phương đang ẩn ý thể hiện trình độ, đẳng cấp trước Quế Anh. Nguyên do vì phần thi của người đẹp sinh năm 2001 tại cuộc thi bị cho rằng thiếu sự nổi bật, catwalk không có nhiều điểm nhấn. Nhiều người so sánh, nhận xét Quế Anh kém hơn hẳn so với Lê Hoàng Phương trong phần thi này tại Miss Grand International. Tuy nhiên, số khác cho rằng cô chỉ đơn giản chia sẻ lại clip cũ được fan yêu thích mà thôi.

Lê Hoàng Phương chia sẻ lại story về phần thi swimsuit trong cuộc thi Miss Grand International 2023

Netizen liền rộ nghi vấn cô đang "đá xéo" Võ Lê Quế Anh

Cư dân mạng bàn luận so sánh hai phần thể hiện của đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand International

Mới đây, BTC Miss Grand International cập nhật kết quả bình chọn Miss Popular Vote. Đây là cuộc đua ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả vào top ở đêm chung kết.

Theo cập nhật bảng xếp hạng phiếu bầu cho đến 13/10, người đang dẫn đầu là Miss Grand Myanmar - Thae Su Nyein. Trong Top 8 thí sinh được bình chọn nhiều nhất hiện tại không có đại diện Việt Nam. Truy cập vào hệ thống bình chọn của Miss Grand International, Quế Anh đang chiếm 1% số phiếu vote. Khán giả cho rằng cô cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để chứng minh bản thân trong cuộc thi này.

Quế Anh không có mặt trong Top 8 được bình chọn cao nhất Miss Popular Vote

Trước khi bước vào Miss Grand International 2024, nàng hậu quê Quảng Nam đã viết tâm thư dài, "xin nợ một ân tình" với khán giả và hy vọng được mọi người cổ vũ trong quá trình chinh phục chiếc vương miện danh giá. Tuy nhiên sau tâm thư đó, với những gì Quế Anh thể hiện tại cuộc thi trong những ngày qua, fan sắc đẹp không khỏi lo lắng cho chuỗi thành tích in-top của nhan sắc Việt tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

"Quế Anh biết mình phải nỗ lực vì hai tiếng Việt Nam để không phụ lòng những người đang yêu mến Quế Anh và kể cả những khán giả còn chưa yêu mến mình. Suốt gần hai tháng qua, mỗi ngày của Quế Anh bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc lúc 12 giờ đêm, chưa có một ngày nào ngừng nghỉ. Hành trình này Quế Anh biết sẽ còn rất dài nhưng bản thân mình sẽ kiên trì và không ngừng nỗ lực", Quế Anh từng trải lòng.

Tính tới thời điểm hiện tại, Quế Anh mới có thành tích Top 30 Grand Voice - phần thi phụ trong khuôn khổ cuộc thi

Thời gian qua, đại diện Việt Nam liên tục gây tranh cãi tại cuộc thi Miss Grand International