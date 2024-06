Hoa hậu Kỳ Duyên và Ngọc Châu tham gia chiến dịch sức khỏe “Be More” của Garmin để truyền cảm hứng trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày

Việt Nam, ngày 10 tháng 06 năm 2024, với tầm nhìn kiến tạo xu hướng sống năng động, xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh để lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho người dùng trên khắp thế giới. Garmin Việt Nam đã tái khẳng định cam kết thúc đẩy thông qua chiến dịch “Be More” (Tạm dịch “Trở thành phiên bản tốt hơn”) với thông điệp khuyến khích mọi người vượt qua giới hạn của bản thân, không ngừng nỗ lực mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt hơn. Đồng hành cùng Garmin trên hành trình này là Meliá Hotels & Resorts, thương hiệu khách sạn danh tiếng đến từ Tây Ban Nha, sự hợp tác này đã thể hiện tầm nhìn chung của hai thương hiệu trong việc hướng người dân đến lối sống phát triển cân bằng toàn diện, khuyến khích mọi người thay đổi từ những thói quen nhỏ để có thể sở hữu một cuộc sống trọn vẹn nhất.

Vào ngày 05 - 06/06 vừa qua, Garmin và Meliá Hotels & Resort đã tổ chức hành trình “Be More” 2 ngày 1 đêm tại Meliá Hồ Tràm với nhiều hoạt động thú vị nhằm khuyến khích người tham gia vận động nhiều hơn, thư giãn hơn và hiểu về bản thân nhiều hơn với sự tham dự của Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu, Ca sĩ ST Sơn Thạch, Nhiếp ảnh gia Thiên Minh, MC Misoa, Ca sĩ Ái Phương, Influencer Annie Nguyễn, Nhà báo - Chuyên gia tư vấn kỹ năng sống Jenni Võ, Huấn luyện viên cấp cao tại Elite Fitness...

Mỗi khách mời được trang bị đồng hồ thông minh dòng đồng hồ thông minh Garmin GPS với tính năng theo dõi sức khỏe và theo dõi sức khỏe toàn diện: Venu 3 Series hoặc vívoactive 5... nhằm khuyến khích lối sống lành mạnh trong kì nghỉ dưỡng này, khách mời có thể thấy được hiệu quả thực sự của thói quen sống lành mạnh, cũng như đo lường được tác dụng của việc duy trì thói quen tốt trong suốt thời gian lưu trú và hiểu hơn những khía cạnh sức khỏe cần cải thiện sau chuyến đi thông qua thiết bị của Garmin.

Talkshow “Be More of Your Better Self”

Buổi talkshow "Be More of Your Better Self, tạm dịch “Trở thành phiên bản tốt hơn” với chủ đề thảo luận tập trung vào hai khía cạnh “Yêu thương bản thân là gì?” và “Làm cách nào để trở thành phiên bản tốt hơn với sự hỗ trợ của Garmin”.



Buổi chia sẻ với ý nghĩa thúc đẩy động lực tích cực và cung cấp định hướng để phát triển bản thân theo hướng lành mạnh và năng động hơn. Nhận thức là bước đầu tiên để thay đổi hành động, hướng mọi người đến cuộc sống tốt hơn. Talkshow được tổ chức tại Lake Island, hòn đảo giữa hồ với những tán lá cây nằm trên con đường con đường chăm sóc sức khỏe thân tâm trí (Wellness Pathway), lấy cảm hứng từ liệu pháp Shinrin-Yoku (tắm rừng) của người Nhật. Wellness Pathway bao quanh các hồ bơi của khu nghỉ dưỡng với 8 điểm dừng, mỗi điểm được thiết kế để du khách dừng lại, tĩnh tâm và tự nuôi dưỡng thân tâm trí.

Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho biết: “Để hình thành thói quen, cần có sự tập trung và kỷ luật. Trước đây tôi là một người thích ăn đồ ngọt, đồ nhiều gia vị và ít tập luyện. Để thay đổi, tôi đã tự thiết lập kỷ luật trong đầu, thay đổi từng chút mỗi ngày như cắt giảm dần bánh ngọt và cố gắng tập luyện nhiều hơn. Dần dần mọi thứ trở nên dễ dàng hơn và trở thành một thói quen khó bỏ. Bây giờ, nếu không được đi tập tôi sẽ thấy rất bứt rứt. Tôi nhận ra những thói quen lành mạnh giúp tôi tốt hơn và hạnh phúc hơn. Buổi sáng, khi nhìn vào gương, tôi vui vì mình có làn da tươi tắn và một vóc dáng khỏe đẹp”.

Buổi tập bình minh (Sunrise Workout)



Buổi tập bình minh (Sunrise Workout) tại Beach Garden được hướng dẫn bởi HLV Elite Fitness, gồm bài tập HIIT thể lực 20 phút và bài thiền định tĩnh tâm 20 phút với ý nghĩa "Thúc đẩy nhịp sống cân bằng". Những buổi vận động như bài tập HIIT và thời gian tĩnh tâm như bài thiền định, là ví dụ điển hình về cách cải thiện sức khỏe Thân - Tâm tốt hơn mỗi ngày. Một tinh thần minh mẫn và thể chất khỏe mạnh là chìa khóa để hoàn thiện bản thân hơn. Qua buổi tập, người dùng có thể theo dõi mức calories đã đốt, nhịp tim, nhịp thở, mức năng lượng trực tiếp trên đồng hồ Garmin Venu 3/ vívoactive 5 trong lúc tập HIIT.

DIY Workshop dinh dưỡng

Tại buổi Workshop, các khách mời tự tay mix các loại hạt ngũ cốc dinh dưỡng và lành mạnh. Anh Lâm Khánh Hào, HLV tại Elite Fitness, giới thiệu khái niệm về chất béo, phân biệt các loại chất béo khác nhau và công dụng của các loại ngũ cốc. Anh cũng hướng dẫn các khách mời kết hợp các loại ngũ cốc phù hợp với sở thích và nhu cầu. Qua đó, cung cấp kiến thức và kỹ năng thực tế về cách lựa chọn, chế biến ngũ cốc dinh dưỡng phù hợp với bản thân, giúp cải thiện sức khỏe.

Khách mời còn được đánh giá chất lượng giấc ngủ sau 1 đêm tại Meliá Hồ Tràm trên đồng hồ Garmin Venu 3 Series/ vívoactive 5 và nhận thấy những thay đổi tích cực sau một đêm nghỉ dưỡng, tái tạo năng lượng.

Ông Ivan Lai, Giám đốc Khu vực của Garmin chia sẻ: “Chiến dịch Be More là minh chứng rõ ràng cho định hướng của Garmin trong việc truyền cảm hứng sống tích cực cho mọi người. Với những chiếc đồng hồ thông minh chăm sóc sức khỏe của chúng tôi, người dùng có thể thay đổi, phát triển để có thể trở thành phiên bản hoàn thiện hơn mỗi ngày. Hoạt động trải nghiệm tại Meliá Hồ Tràm vừa qua là một ví dụ hoàn hảo về cách Garmin có thể đồng hành cùng người dùng trong hành trình chăm sóc sức khỏe và hướng đến thân tâm trí. Bằng cách tích hợp các công nghệ nổi bật vào kỳ nghỉ dưỡng này, chúng ta có thể thấy được hiệu quả thực sự của thói quen sống lành mạnh, cũng như đo lường được tác dụng của việc duy trì thói quen tốt trong cuộc sống”.