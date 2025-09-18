Hoa hậu Kỳ Duyên và Hoa hậu Thiên Ân đã thoải mái tình cảm tới mức độ này!

Mối quan hệ giữa Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân được bàn tán từ giữa năm 2024. Tháng 1/2025, người đẹp sinh năm 1996 từng lên tiếng cho biết cả hai là "bạn bè tốt đẹp". Tuy nhiên Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân lại liên tục bị thám tử mạng soi dùng đồ đôi, đi du lịch chung. Trong dịp sinh nhật Diệp Lâm Anh, cả hai còn kè kè bên nhau và có hành động thân thiết.

Trên Facebook có 1,8 triệu người theo dõi, Miss Universe 2024 mới đây công khai khoảnh khắc thân thiết ngồi sát rạt bên Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trên xe ô tô. Cả hai cùng kết hợp hát nhép ca khúc Dáng em. Kèm với clip này, Kỳ Duyên và Thiên Ân viết dòng chú thích: "Hữu duyên chị em mình hát một bài".

Hoa hậu Kỳ Duyên đăng tải clip bên Đoàn Thiên Ân trên Facebook có 1,8 triệu người theo dõi

Kỳ Duyên và Thiên Ân thoải mái ngồi sát bên nhau, chứng minh mối quan hệ thân thiết

Cư dân mạng cũng nhận ra điểm khác lạ liên quan tới cặp đôi này trong thời gian gần đây. Hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân liên tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và tham gia sự kiện bên nhau. 2 nàng hậu hàng đầu Vbiz còn thoải mái tương tác trêu đùa qua lại trên mạng xã hội. Trong khi đó, Kỳ Duyên liên tục ẩn ý đang trong mối quan hệ yêu đương hạnh phúc.

Điều này không phải là lần đầu tiên, trong suốt thời gian qua cư dân mạng liên tục phát hiện cả hai xuất hiện cùng nhau ở ngoài đời thường cho tới trong sự kiện

Sau khi cùng góp mặt ở một sự kiện giải trí, Kỳ Duyên còn dành riêng 1 bài đăng chia sẻ ảnh chung với Thiên Ân

Kỳ Duyên và Thiên Ân cũng bị soi có hành động thân thiết trong tiệc sinh nhật của Diệp Lâm Anh

Cư dân mạng không khó để soi ra hint dùng đồ đôi, đi du lịch chung của cặp đôi

Nàng hậu sinh năm 1996 còn khẳng định luôn cười khi nhìn Hoa hậu Đoàn Thiên Ân

Khoảng 2 ngày trước, nàng hậu sinh năm 1996 chia sẻ khoảnh khắc đi ăn tối bên một người bí ẩn nhân dịp 1 năm đăng quang Miss Universe Vietnam. Kỳ Duyên tiết lộ người đi cùng bí mật tặng hoa và là "đứa bé tuổi hơn". Hoa hậu Thiên Ân sau đó liên tục được nhắc tên vì cô sinh năm 2000, kém Kỳ Duyên 4 tuổi.

Kỳ Duyên khoe bó hoa được một người gửi tặng, gọi ngọt ngào là "babi iu"

Thiên Ân cũng nhanh chóng để lại bình luận sau khi đàn chị chia sẻ hình ảnh này

Hoa hậu Kỳ Duyên từng chia sẻ về chuyện tình cảm: "Trong bất cứ mối quan hệ nào, tôi cũng luôn muốn mình có sự tự chủ về kinh tế, không bị phụ thuộc vào người yêu. Đương nhiên, nếu yêu người tài giỏi, có điều kiện thì cũng tốt, nhưng khi họ không có những thứ cao sang, cũng chẳng hề gì.

Tôi chỉ cần sự chân thành thôi. Quan trọng hơn cả là họ phải có chí cầu tiến trong công việc. Những phẩm chất gì tôi cần ở 1 người yêu, tôi đều nói cả rồi, yêu thì cứ yêu theo cảm xúc thôi. Tiền của họ thì vẫn là tiền của họ, quan trọng là mình sống thế nào thôi".

Trong một chương trình, Thiên Ân từng chia sẻ: "Thật ra chị em vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhau mặc kệ lời đồn ngoài kia. Tôi quan trọng mối quan hệ cá nhân giữa người với người, giữa bản thân tôi với chị Duyên như thế nào. Đó mới là giá trị mà chúng tôi có được, còn những yếu tố xung quanh khác thì thật sự chúng tôi không quan tâm lắm".

Những khoảnh khắc thân thiết của cặp đôi khiến netizen nghi ngờ về mối quan hệ thực sự