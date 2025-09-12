Hoa hậu Kỳ Duyên xác nhận có người yêu?

Một trong những cặp đôi đang được khán giả theo dõi nhất cử nhất động chính là Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân. Qua loạt hint và hành động tình tứ dành cho nhau, netizen lại càng nghi ngờ về mối quan hệ của 2 nàng hậu nổi tiếng Vbiz.

Trên trang cá nhân mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng tải loạt hình ảnh của bản thân cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý. Người đẹp chia sẻ: "POV: 1 ngày thay 2 bộ đồ. Bộ đầu tiên: Đợi người yêu. Bộ thứ hai: Đi tập cho người đẹp để người yêu ngắm".

Liên tục nhắc tới người yêu, cư dân mạng cho rằng Hoa hậu Kỳ Duyên đang ngầm xác nhận chuyện đang trong mối quan hệ tình cảm. Khi một người để lại bình luận hỏi trực tiếp tên: "Người yêu của chị là ai vậy ạ", người đẹp 9x đã khéo léo trả lời: "Với những câu hỏi thế này mình nhắn tin đi được không".

Hoa hậu Kỳ Duyên được cho là ngầm xác nhận chuyện đang yêu khi đăng tải dòng trạng thái mới trên mạng xã hội

Người đẹp sinh năm 1996 thời gian qua vướng nghi vấn có mối quan hệ đặc biệt với Đoàn Thiên Ân

Đều bước ra từ những đấu trường nhan sắc danh giá và ghi dấu ấn với ngoại hình nổi bật, Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên hiện là hai nàng hậu nhận được sự chú ý đặc biệt trong showbiz Việt. Không chỉ tỏa sáng bởi nhan sắc và sức hút cá nhân, cả hai còn liên tục trở thành tâm điểm bàn tán khi dính nghi vấn hẹn hò vì thường xuyên lộ loạt “hint” trùng hợp đáng ngờ.

Hoa hậu Kỳ Duyên từng chia sẻ về chuyện tình cảm: "Trong bất cứ mối quan hệ nào, tôi cũng luôn muốn mình có sự tự chủ về kinh tế, không bị phụ thuộc vào người yêu. Đương nhiên, nếu yêu người tài giỏi, có điều kiện thì cũng tốt, nhưng khi họ không có những thứ cao sang, cũng chẳng hề gì.

Tôi chỉ cần sự chân thành thôi. Quan trọng hơn cả là họ phải có chí cầu tiến trong công việc. Những phẩm chất gì tôi cần ở 1 người yêu, tôi đều nói cả rồi, yêu thì cứ yêu theo cảm xúc thôi. Tiền của họ thì vẫn là tiền của họ, quan trọng là mình sống thế nào thôi".

Khi tham gia chung một sự kiện, 2 nàng hậu cũng ngồi cạnh nhau

Kỳ Duyên và Thiên Ân bị tóm hint chất lượng như đi du lịch chung, dùng đồ đôi...

Trước Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân từng vướng nghi vấn hẹn hò diễn viên Phát La. Chia sẻ với chúng tôi về nghi vấn tình cảm với Phát La, Thiên Ân chia sẻ vào năm 2023: "Chúng tôi chơi thân với nhau, cùng hội với nhiều anh chị khác như chị Nhã Phương, anh Trường Giang. Mọi người đặt nghi vấn về chuyện tình cảm của tôi nhưng ở thời điểm hiện tại tôi mong muốn mọi người quan tâm đến những hoạt động nghệ thuật, những dự án ý nghĩa trong nhiệm kỳ của mình".