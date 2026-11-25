Mới đây, Hoa hậu Khánh Vân đăng tải hình ảnh bên ông xã Nguyễn Long, chính thức chia sẻ tin vui gia đình sắp có thêm thành viên mới. Trong bức ảnh, nàng hậu diện chiếc váy màu tím pastel nhẹ nhàng, khoe diện mạo rạng rỡ, tươi tắn. Đứng cạnh vợ, nhiếp ảnh gia Nguyễn Long diện vest lịch lãm. Cả hai cùng cầm trên tay tấm hình siêu âm em bé, nở nụ cười hạnh phúc trước ống kính. Kèm theo hình ảnh, Khánh Vân viết lời nhắn đầy tình cảm: "Chào con, em bé đáng yêu nhà ta".

Bên dưới bài đăng, đông đảo khán giả và đồng nghiệp nhanh chóng để lại bình luận chúc mừng gia đình nhỏ. Nhiều người gửi lời chúc vợ chồng Khánh Vân trước tin vui này. Sau gần 2 năm kết hôn, Khánh Vân và ông xã cuối cùng cũng chuẩn bị bước sang một cột mốc mới trong cuộc sống gia đình.

Khánh Vân thông báo mang thai con đầu lòng

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Long tiết lộ Khánh Vân hiện mang thai ở tháng thứ ba. Anh cho biết bản thân vỡ òa hạnh phúc và vô cùng xúc động khi đón nhận tin vui. Gia đình, người thân hai bên cũng liên tục gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Đặc biệt, bố mẹ nàng hậu luôn quan tâm, động viên và chia sẻ nhiều kinh nghiệm hữu ích để hai vợ chồng chuẩn bị tốt nhất cho hành trình làm cha mẹ.

Về phía Khánh Vân, cô cho biết sẽ ưu tiên dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và gia đình trong giai đoạn này. Dù vậy, nàng hậu vẫn sẵn sàng nhận lời tham gia các hoạt động giải trí nếu lịch trình phù hợp với sức khỏe. Cô chia sẻ: "Giai đoạn này Vân sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn để chào đón con, nhưng Vân sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để đảm bảo sức khỏe mẹ bầu mà vẫn có thể tham gia các hoạt động giải trí. Vân hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ luôn yêu thương và dành lời chúc cho vợ chồng Vân trong giai đoạn ý nghĩa này".

Khánh Vân đang mang thai tháng thứ 3

Khánh Vân và Nguyễn Long từng có thời gian dài gắn bó trước khi chính thức về chung một nhà. Ông xã nàng hậu là nhiếp ảnh gia, sinh năm 1978, hơn cô 17 tuổi. Trước khi trở thành bạn đời, anh từng đồng hành với Khánh Vân trong công việc, là người hỗ trợ cô ở nhiều hoạt động nghệ thuật và các cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Cặp đôi giữ chuyện tình cảm khá kín tiếng trong thời gian dài. Đến tháng 7/2024, Khánh Vân công khai được bạn trai cầu hôn, khiến người hâm mộ bất ngờ. Sau đó, cô dần chia sẻ nhiều hơn về người đàn ông đã đồng hành với mình, đồng thời hé lộ những khoảnh khắc chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Tháng 12/2024, Khánh Vân và Nguyễn Long tổ chức đám cưới, chính thức về chung một nhà. Hôn lễ quy tụ nhiều nghệ sĩ, hoa hậu và bạn bè thân thiết của cô dâu, chú rể.

Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long hẹn hò kín tiếng trước khi về chung một nhà

Sau đám cưới, cuộc sống của Khánh Vân có nhiều thay đổi nhưng cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Nàng hậu từng chia sẻ bản thân may mắn khi có người chồng thấu hiểu, tôn trọng công việc và luôn ủng hộ những lựa chọn của vợ. Nguyễn Long vốn là người khá kín tiếng, không quá quen với việc xuất hiện trước ống kính, nhưng dần cởi mở hơn khi đồng hành cùng Khánh Vân trong các hoạt động truyền thông.

Một trong những điều khiến khán giả thích thú là hình ảnh ông xã nhiếp ảnh gia thường xuyên vào bếp chăm sóc vợ. Khánh Vân từng chia sẻ những video Nguyễn Long tự tay chuẩn bị các món ăn cầu kỳ. Có lần, anh dành nhiều giờ để nấu phở cho vợ, hay trổ tài làm những món ăn mà cô yêu thích.

Sau khi về chung một nhà, Nguyễn Long thoải mái lộ diện cùng Khánh Vân trước truyền thông

Ảnh: FBNV