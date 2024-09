Hoa hậu Hoàn vũ VN trình diễn giữa mưa và loạt chi tiết gây tranh cãi ở Miss Cosmo quốc tế 2024

Tối 19/9, đêm thi Trang phục dân tộc (National Costume) của Miss Cosmo 2024 diễn ra tại sân khấu ngoài trời ở Ninh Bình. Dù năm đầu tiên tổ chức nhưng Miss Cosmo thu hút sự quan tâm nhất định của công chúng, có 56 thí sinh là đại diện của các quốc gia, vùng lãnh thổ góp mặt. Mặc dù có thời gian dài chuẩn bị, truyền thông rầm rộ nhưng đêm thi National Costume của 56 thí sinh Miss Cosmo 2024 vẫn xuất hiện nhiều chi tiết gây tranh cãi. Trên các diễn đàn nhan sắc là xuất hiện hàng loạt ý kiến trái chiều, đa phần tỏ ra thất vọng.

Nhiều khán giả la ó vì các chi tiết lạ trong đêm thi National Costume của Miss Cosmo 2024

Trước tiên, cư dân mạng khó hiểu vì sự sắp xếp diễn show thời trang dành cho trẻ nhỏ kết hợp với phần thi National Costume của các thí sinh. Theo đó, hơn nửa thời lượng đầu của chương trình là để biểu diễn các bộ sưu tập thời trang dành cho trẻ em. Điều này biến livestream của một cuộc thi nhan sắc quốc tế bỗng biến thành sàn diễn catwalk của loạt mẫu nhí khiến fan quốc tế cũng phải thắc mắc.

Ban tổ chức sắp xếp đêm diễn trang phục trẻ em trước phần thi Trang phục dân tộc của các thí sinh

Trên livestream cuộc thi nhan sắc quốc tế xuất hiện hàng loạt người mẫu nhí

Phần trình diễn National Costume của 60 thí sinh phải diễn ra sau show thời trang, dẫn đến việc một số thí sinh diễn cuối phải gặp bất lợi do trời đổ mưa to. Và Xuân Hạnh - đại diện Việt Nam ở cuộc thi là một trong số đó, cô trình diễn trang phục tên Tý Hỷ khi trời đã đổ mưa to. Chính yếu tố thời tiết khiến Xuân Hạnh trông có vẻ lo lắng, không được bung xoã hết sức trên sân khấu.

Trang phục của Xuân Hạnh được lấy cảm hứng từ bức tranh đám cưới chuột của làng tranh dân gian Đông Hồ để kể về câu chuyện ngày cưới trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Áo Nhật Bình, kiệu rước dâu, tráp long phụng,… tất cả được khoác lên mình chiếc áo mới bằng kỹ thuật hiện đại, song, vẫn giữ được những giá trị cốt lõi lâu đời. Điểm nhấn của Tý Hỷ là chiếc kiệu được lấy cảm hứng từ chiếc kiệu Phượng ở Đại Nội Huế. Bộ trang phục nặng 50kg, phụ kiện đi kèm là một chiếc lọng khoảng 5kg, được lấy cảm hứng thiết kế từ nón quai thao của Việt Nam. Tý Hỷ truyền tải thông điệp về nghệ thuật truyền thống bền vững, không chỉ bảo tồn mà còn có sứ mệnh kế thừa và phát huy, mang văn hoá Việt Nam hội nhập cùng bạn bè quốc tế.

Clip: Xuân Hạnh là một trong những thí sinh diễn cuối nên trời đã đổ mưa

Khi phần thi của Xuân Hạnh diễn ra thì mưa rơi nặng hạt hơn

Mặc dù có chút bất lợi do thời tiết nhưng Xuân Hạnh vẫn cố hoàn thành trọn vẹn phần thi

Tiếp đến, một chi tiết khiến netizen bàn tán trái chiều chính là việc MC dẫn dắt song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt ở đầu chương trình. Xuân Hạnh còn được "ưu ái" trình diễn 1 tiết mục hoành trắng hát bằng tiếng Việt. Dù biết đây là những chi tiết góp phần truyền tải thông điệp văn hoá, nét đẹp Việt Nam nhưng cách xử lý có phần "cồng kềnh", thiếu khéo léo này đã khiến Miss Cosmo bị khán giả nhận xét chưa thể hiện rõ tính chất "quốc tế", thiên vị đại diện chủ nhà. Ngoài ra, những đoạn dịch thuật của MC song ngữ vô tình khiến thời lượng chương trình kéo dài ra.

Tuy nhiên, có ý kiến bênh vực cho rằng tại hiện trường có rất nhiều khán giả và đại biểu người Việt nên việc dẫn dắt song ngữ khiến họ có thể nắm được nội dung và thông điệp của chương trình. Đồng thời, đến phần thi chính là National Costume thì MC dẫn dắt 100% tiếng Anh để khán giả quốc tế có thể dễ dàng theo dõi, ủng hộ đại diện của mình.

Xuân Hạnh có riêng một phần trình diễn hoành tráng trên sân khấu

Việc Xuân Hạnh được ưu ái biểu diễn cũng khiến dân mạng "cãi" nhau người bênh vực cho rằng đây là "đặc quyền" vô cùng tự hào, người lại nói BTC thiên vị người nhà

Về dàn dựng sân khấu ngoài trời, ưu điểm là rất công phu, hoành tráng tuy nhiên có vài khoảnh khắc MC lẫn các thí sinh trở nên "chìm" trong bóng đêm. Âm nhạc nhạt nhoà, không khiến khán giả cảm thấy "nóng" và "đã" như những gì họ mong chờ ở một cuộc thi quốc tế. Tuy nhiên, đây chỉ mới là đêm thi mở màn cho các hoạt động ở Miss Cosmo 2024, vì thế công chúng đồng loạt réo tên CEO Bảo Hoàng và mong ban tổ chức khắc phục trong hành trình sắp tới.

Khung ảnh 2 MC trở nên tối om vì thiếu ánh sáng

Theo như thông báo từ ban tổ chức, điểm đặc biệt của cuộc thi Miss Cosmo là sẽ chỉ chọn ra 1 Hoa hậu và 1 Á hậu. Trưởng BTC Miss Cosmo cho hay: "Trong môi trường ngày càng có nhiều danh hiệu và mỗi cuộc thi trao ngày càng nhiều danh hiệu hơn thì chúng tôi mong muốn tạo nên giá trị cho danh hiệu hơn là số lượng. Chúng tôi tập trung vào việc đồng hành cùng các cô gái trong nhiệm kỳ để đảm bảo dù Hoa hậu hay Á hậu đều có chỗ đứng và hiện thực hóa được hoài bão của mình".

Đại diện đăng quang Miss Cosmo 2024 sẽ nhận được hơn 2,5 tỷ đồng cùng một năm sử dụng căn hộ, xe hơi… Ngoài danh hiệu Hoa hậu và Á hậu, BTC cuộc thi sẽ trao 6 giải thưởng phụ như: Người đẹp có sức ảnh hưởng; Tinh thần nữ lãnh đạo; Biểu tượng sắc đẹp; Đại sứ quảng bá du lịch; Thiết kế trang phục dân tộc xuất sắc nhất và Thiết kế trang phục dạ hội xuất sắc nhất.

CEO Bảo Hoàng được réo gọi sau đêm thi National Costume



Một điểm sáng đáng ghi nhận là các đại diện chuẩn bị trang phục rất chỉn chu, độc đáo và trình diễn rất nhiệt tình