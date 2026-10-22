Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Xuân Hạnh chuẩn bị debut làm ca sĩ, đã có kế hoạch ra MV

Xuân Hạnh bước sang tuổi 25 vào ngày 21/10. Trong số những lời chúc mừng sinh nhật, lời chúc của CEO Trần Việt Bảo Hoàng gây chú ý hơn cả khi anh hài hước gọi cô là "pre-ca sĩ Habu" trên trang cá nhân. Biệt danh dí dỏm ấy vừa ghi nhận những bước đi đầu tiên của Xuân Hạnh trên con đường âm nhạc, vừa cho thấy kỳ vọng dành cho định hướng mới của nàng hậu, khi cô ngày càng được mời lên sân khấu với vai trò ca sĩ.

Cùng thời điểm, Xuân Hạnh tung bộ ảnh sinh nhật với hình ảnh nàng thơ mềm mại, ngọt ngào. Thay vì những tạo hình lộng lẫy quen thuộc tại các sự kiện, cô chọn phong cách gần gũi, tự nhiên, như tín hiệu cho giai đoạn làm mới bản thân.

Khi được hỏi về chuyện debut ca sĩ và ra mắt MV đầu tay, Xuân Hạnh cho biết đã có định hướng cụ thể nhưng chưa muốn tiết lộ ở thời điểm này, vì muốn chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi giới thiệu màu sắc âm nhạc của mình đến công chúng.

Trước mắt, cô dự định ra mắt một series âm nhạc riêng, gắn những giai điệu đã nuôi dưỡng tâm hồn mình với các khoảnh khắc đời thường, theo tinh thần hồn nhiên, tự do và mộc mạc. Song song, Xuân Hạnh chuẩn bị thay đổi hình ảnh, từ phong cách thời trang đến diện mạo, để thể hiện rõ hơn cá tính của một nghệ sĩ đang đi tìm dấu ấn riêng. Cô cũng mong được góp mặt trong một chương trình truyền hình thực tế vào đầu năm 2027.

Hành trình ca hát của Xuân Hạnh bắt đầu từ chính những sân khấu gắn với danh hiệu hoa hậu. Giai đoạn đầu, cô chủ yếu biểu diễn các ca khúc về quê hương, đất nước tại những sự kiện chính trị và chương trình của cơ quan nhà nước. Đó là nơi cô làm quen với sân khấu và dần nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc.

Được các anh chị trong nghề nhận xét có tiềm năng, Xuân Hạnh bắt đầu đầu tư trau dồi kỹ năng nghiêm túc hơn. Cơ hội biểu diễn theo đó mở rộng: cô nhận lời mời hợp tác từ các nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ và xuất hiện tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (Danaff III), TikTok Food Fest 2026 hay sự kiện Future Banquet Experience.

"Tôi rất vui khi nhận được lời mời trình diễn trên các sân khấu lớn. Đặc biệt, thời gian gần đây, tôi may mắn nhận được nhiều lời mời từ các đối tác với vai trò ca sĩ, thay vì trước đây chủ yếu được biết đến với hình ảnh hoa hậu. Điều đó khiến tôi có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi con đường này", Xuân Hạnh chia sẻ.

Cô hiểu danh hiệu hoa hậu có thể mang lại sự chú ý ban đầu, nhưng để được công nhận ở vai trò mới thì phải chứng minh bằng năng lực. "Tôi nghĩ ai muốn trở thành ca sĩ thực thụ cũng đều phải làm việc vất vả, khổ luyện và đầu tư cả công sức lẫn tiền bạc. Những áp lực hiện tại chưa là gì so với hành trình mà nhiều người ngoài kia đang trải qua, nên tôi càng muốn tiếp tục làm nhiều hơn", cô nói.

Tự nhận là người quyết tâm và "khá lì" khi đã chọn mục tiêu, Xuân Hạnh cho biết dù gặp trở ngại, cô vẫn muốn tìm cách đứng dậy và đi tiếp. Bên cạnh âm nhạc, cô đang thử sức với điện ảnh qua dự án Hộ Linh Tráng Sĩ và một bộ phim khác đang ghi hình.

Xuân Hạnh tên đầy đủ là Bùi Thị Xuân Hạnh, sinh năm 2001, quê Ninh Bình. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, cô từng giành Á quân The Face Vietnam 2023. Năm 2024, cô lọt top 5 Miss Cosmo, sau đó có vai diễn trong phim "Người thừa kế không danh phận" (2025). Ở tuổi 25, cô mong được khán giả nhớ đến không chỉ bằng danh hiệu hoa hậu mà bằng năng lực nghệ thuật của chính mình.