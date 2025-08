Hoa hậu H’Hen Niê lúc mang bầu: “Nửa đêm tỉnh giấc thấy con đạp là tôi tu liền một hộp sữa”

Cuối tháng 5 vừa qua, Hoa hậu H'Hen Niê đã chia sẻ tin vui rằng cô đang mang thai con đầu lòng. Trong suốt thai kỳ, người đẹp sinh năm 1992 thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường lên mạng xã hội.

Mới đây, người đẹp Ê đê đã đăng tải một bài viết dài nói về những tâm sự của cô trong lần đầu mang thai. Theo đó, H'Hen Niê "nghiện" ngắm bụng bầu của mình lớn lên mỗi ngày. Người đẹp cũng dành nhiều thời gian để tìm tòi, nghiên cứu và áp dụng chế độ dinh dưỡng cho con.

Người đẹp hài hước tâm sự: " Món nào tốt là ăn, mà không ăn được vẫn bỏ miệng nhai đại đại, nuốt đại đại vì cứ luôn sợ con thiếu chất nên không bỏ sót món nào. Thậm chí, đêm hôm tỉnh giấc mà thấy con "đạp" một cái là Hen tu ngay một hộp sữa, sữa để sẵn đầu giường cứ như "đồ nghề" cấp cứu vậy ".

H'Hen Niê "nghiện" ngắm bụng bầu của mình lớn lên mỗi ngày.

Bên cạnh đó, Hoa hậu H'Hen Niê còn chăm chỉ tập gym, chạy bộ, đi bộ, đạp xe tại chỗ để ngủ ngon và con khỏe. Cô cũng không sợ mập hay quan trọng chuyện giữ dáng khi mang bầu.

H'Hen Niê chăm chỉ tập luyện lúc mang thai.

Người đẹp cũng tiết lộ lý do quyết định thông báo chuyện mang bầu đến tất cả mọi người: "Và khi gần đến tháng thứ 6 của thai kỳ, Hen mới chịu công bố tin vui cho mọi người trên truyền thông ấy. Định bụng "ém" thật kỹ, nhưng khổ nỗi cái bụng to quá, không giấu được. Mà có khi cũng vì cái tội Hen ăn nhiều quá nên bụng nó cứ lớn "vượt trội" hơn so với các chị bầu khác. Thế là Hen phải "thúc tốc" và cùng team mình ra ngay một bài hát để công bố, vì quá yêu cái "thời kỳ hoàng kim" này và muốn xuất hiện thật "hoành tá tràng" ý."

Hoa hậu H'Hen Niê thông báo mang thai con đầu lòng lúc thai nhi được 6 tháng tuổi.

Tâm sự của H'Hen Niê lúc mang bầu thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Nhiều người đồng cảm với cảm xúc chân thật của cô và cho rằng khi mang bầu, với người mẹ, điều quan trọng nhất chính là sức khỏe của thai nhi trong bụng.

H'Hen Niê cho biết cô sẽ tạm ngừng các hoạt động nghệ thuật để bắt đầu kỳ nghỉ thai sản và chuẩn bị chu đáo cho việc chào đón con đầu lòng. Người đẹp chia sẻ, có thể sẽ mất một thời gian dài trước khi khán giả thấy cô trở lại với sàn diễn.

H'Hen Niê bế bụng bầu lên sàn diễn thời trang.

Nói về tình hình sức khỏe hiện tại, H'Hen cho hay cô may mắn vẫn tràn đầy năng lượng trong suốt thai kỳ, không gặp tình trạng nghén hay mệt mỏi. Những thay đổi cơ thể chỉ ở mức nhẹ như ra nhiều mồ hôi hơn và đôi khi nói chuyện dễ bị hụt hơi. Cô cũng vui vẻ chia sẻ rằng mình đã bắt đầu đi đứng chậm rãi hơn, hạn chế chạy nhảy sau khi nhận được lời khuyên từ các "mẹ chồng online".

Người đẹp được ông xã chăm sóc chu đáo lúc mang bầu.

Cô chia sẻ: " Từ lúc mang bầu đến hiện tại thì trộm vía là sức khỏe vẫn ổn định, không bị nghén, ngủ ngon giấc và dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Tôi cũng không bị xây xẩm, chóng mặt nên khi xuất hiện, mọi người luôn thấy tôi có rất là nhiều năng lượng. Căn bản là hồi trước mình như thế nào thì hiện tại cũng không thay đổi gì nhiều. Một số thay đổi nhỏ có thể kể ra là cơ thể mình dễ toát mồ hôi hơn, khi nói chuyện dễ hụt hơi hơn, đi đứng chậm rãi, không còn phóng ào ào nữa, không thôi các mẹ chồng online của tôi sẽ la đấy".

Dù lịch trình công việc khá bận rộn, H'Hen vẫn luôn dành thời gian mỗi ngày để tìm hiểu và học hỏi kiến thức làm mẹ. Theo cô, việc đọc sách không chỉ giúp chuẩn bị tâm lý vững vàng cho hành trình làm mẹ, mà còn là nguồn cảm hứng, giúp cô cảm nhận sự gắn kết sâu sắc hơn với em bé trong bụng. Nhiều lúc, vì quá tập trung vào việc đọc, cô còn mường tượng ra cảnh mình đang chăm sóc con ngoài đời thực.