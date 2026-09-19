Hoa hậu H’Hen Niê làm hơn 80 mâm cỗ, rước kiệu mừng thôi nôi con gái

Không gian buổi tiệc được gia đình hoa hậu chuẩn bị chu đáo, từ dựng rạp, trang trí đến hơn 80 mâm cơm để chiêu đãi người thân, bạn bè.

Tuấn Khôi đưa bố mẹ cùng nhiều người thân từ TPHCM về quê vợ. Với gia đình, bữa tiệc là dịp để họ hàng hai bên gặp gỡ, dành thời gian bên nhau.

Mộc Đan là con gái đầu lòng của H'Hen Niê và ông xã Tuấn Khôi. Khi bé ngày càng cứng cáp, cặp đôi cũng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của con trên trang cá nhân. Những hình ảnh đáng yêu của Mộc Đan nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến từ người hâm mộ.

Con gái H'Hen Niê qua ống kính của bố.

Trong ngày vui, bé Mộc Đan được mẹ diện cho bộ trang phục đặc biệt do bà ngoại tự tay thêu tặng. Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất là màn rước Mộc Đan bằng kiệu tre. Bé được đặt trên kiệu và hai người khiêng vào khu vực tổ chức tiệc trong sự chào đón của người thân, khách mời.

Cô bé Harley được rước bằng kiệu tre khi đến tiệc thôi nôi.

H'Hen Niê cho biết cô nảy ra ý tưởng rước con gái bằng kiệu bởi gia đình đã lâu mới có một dịp vui đặc biệt như vậy. Đây cũng là cơ hội để Mộc Đan làm quen và gặp gỡ đông đủ họ hàng bên ngoại. Từ khi chào đời, bé chưa có nhiều dịp về quê nên nàng hậu muốn ngày thôi nôi trở thành một kỷ niệm đáng nhớ với con.

Trong phần bé chọn món đồ để dự đoán tương lai sau này, bé Harley gây bất ngờ khi chọn thước dây - một món đồ của kiến trúc sư thay vì chiếc vương miện Hoa hậu. Dân mạng khen ngợi cô bé càng lớn càng xinh, có thể trở thành Miss Universe như mẹ.

Bé Harley chọn thước dây trong phần dự đoán tương lai.

Con gái Hoa hậu H'Hen Niê tên đầy đủ là Niê Nguyễn Mộc Đan. Nhìn lại hành trình một năm làm mẹ, H'Hen Niê cho biết cô vẫn nhớ rõ khoảnh khắc lần đầu được ôm con gái trong vòng tay. Bé Harley khi chào đời nặng 3,46 kg, khiến nàng hậu vừa hạnh phúc vừa hồi hộp.

Cô xúc động nhớ lại: “Cảm giác được ẵm một sinh linh bé bỏng, mềm mại vừa sợ em đau, mà vừa muốn ôm chặt em”. Từ khi có con, H'Hen Niê nhận thấy bản thân trưởng thành và suy nghĩ sâu sắc hơn.

Vợ chồng Hoa hậu H'Hen Niê và con gái trong bữa tiệc.

Về cách nuôi dạy Mộc Đan, H'Hen Niê và Tuấn Khôi hướng đến lối sống giản dị, gần gũi với gia đình và văn hóa truyền thống Ê-đê. Nàng hậu không đặt ra định hướng nghề nghiệp cụ thể cho con mà muốn bé được tự do khám phá sở thích và lựa chọn con đường riêng khi trưởng thành.

H'Hen Niê chia sẻ, dù sau này con gái muốn học ngành nào hay làm công việc gì, cô vẫn sẽ luôn cổ vũ và hỗ trợ để bé theo đuổi đam mê. Với cô, điều quan trọng là con được lớn lên trong tình yêu thương, có cơ hội phát triển theo khả năng và trở thành phiên bản mà mình mong muốn.