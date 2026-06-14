Hoa hậu Hà Linh làm điều đặc biệt trước ngày đại diện Việt Nam thi quốc tế Miss Multicultural World

Mới đây, Hoa hậu Hà Linh đã có dịp trở về quê hương Ninh Bình và có hoạt động đầy ý nghĩa, trao phần quà vô cùng đặc biệt dành tặng cho gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Đồng hành cùng cô là Hoa hậu Phan Kim Oanh, Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Thế giới , người nhiều năm qua theo đuổi các dự án cộng đồng dành cho trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Không xuất hiện trong những bộ dạ hội lộng lẫy hay ánh đèn sân khấu, Hà Linh gây thiện cảm khi diện trang phục giản dị, ân cần trò chuyện với từng học sinh. Nhiều em cho biết đây là lần đầu tiên được gặp một hoa hậu ngoài đời và bất ngờ khi người đẹp dành thời gian lắng nghe những câu chuyện về việc học tập cũng như ước mơ của các em.

Sinh ra và lớn lên tại xã Phong Doanh, Ninh Bình, Hà Linh sau khi đăng quang, một trong những điều đầu tiên cô mong muốn thực hiện là trở về nơi mình trưởng thành để lan tỏa những giá trị tích cực đến thế hệ trẻ.

“Tôi luôn nghĩ rằng danh hiệu hoa hậu chỉ thực sự có ý nghĩa khi mình có thể tạo ra những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Được trở về quê hương, được gặp gỡ và động viên các em học sinh là niềm hạnh phúc rất lớn đối với tôi,” Hà Linh chia sẻ.

Tại chương trình, nhiều suất học bổng cùng những phần quà thiết thực đã được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập. Không ít phụ huynh xúc động khi chứng kiến sự quan tâm của các hoa hậu dành cho con em mình.

Theo Hoa hậu Phan Kim Oanh, giáo dục luôn là lĩnh vực được các cuộc thi sắc đẹp do cô tổ chức đặc biệt quan tâm.

“Chúng tôi mong muốn các người đẹp sau đăng quang không chỉ xuất hiện trong các sự kiện giải trí mà còn trở thành những người truyền cảm hứng cho giới trẻ. Những suất học bổng hôm nay không đơn thuần là hỗ trợ vật chất mà còn là sự động viên để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ,” Hoa hậu Phan Kim Oanh nói. Điều khiến hoạt động lần này nhận được sự chú ý là thời điểm diễn ra ngay trước khi Hà Linh chuẩn bị bước vào hành trình dự thi quốc tế. Với nhiều khán giả, hình ảnh một hoa hậu dành thời gian cho các hoạt động cộng đồng trong lúc đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng.

Ngày 20/6 tới đây, Hà Linh sẽ chính thức đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026 - Miss Multicultural World 2026. Cuộc thi quy tụ các đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, hướng tới việc tôn vinh vẻ đẹp gắn liền với các giá trị văn hóa và trách nhiệm xã hội.

Mang theo hành trang là tình yêu quê hương, tinh thần nhân ái và khát vọng quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, Hà Linh được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn trên đấu trường quốc tế.

Trước khi hành trình ấy bắt đầu, chuyến trở về Ninh Bình trao học bổng cho học sinh nghèo có lẽ là lời chào đẹp nhất mà người đẹp gửi tới quê hương nơi đã nuôi dưỡng những ước mơ để hôm nay cô có thể tự tin đại diện Việt Nam bước ra thế giới.