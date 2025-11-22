Hoa hậu Gen Z phờ phạc, cúi đầu thừa nhận 2 tội danh trước tòa trong ngày bị xét xử

Năm 2024, Lý Tư Huyên đăng quang cuộc thi Miss Woman of the Universe lần thứ 47. Với nhan sắc ngọt ngào và thanh tú, cô nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng. Tuy nhiên, lên ngôi Hoa hậu chưa bao lâu, Lý Tư Huyên đã vướng vòng lao lý, đi tù và bị tước vương miện. Cô bị phát hiện khai gian tuổi và làm giả trình độ học vấn.

Theo ban tổ chức Miss Woman of the Universe, Lý Tư Huyên sinh năm 1997, nhưng trong hồ sơ dự thi cô ghi mình sinh năm 2000. Nghiêm trọng hơn là Lý Tư Huyên còn nộp bằng giả để đi học thạc sĩ. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, cựu Hoa hậu đã nộp văn bằng tốt nghiệp Đại học Columbia ở Mỹ để tranh suất học thạc sĩ ngành Văn học và Ngôn ngữ học ứng dụng tại Đại học Hong Kong (Trung Quốc). Với văn bằng giả của mình, Lý Tư Huyên đã thành công trúng tuyển và theo học thạc sĩ ở xứ Hương Cảng từ tháng 12/2021 đến tháng 7/2024.

Lý Tư Huyên bị bắt, tước vương miện chỉ sau vài tháng đăng quang Hoa hậu

Tháng 3/2024, Đại học Hong Kong nhận được khiếu nại về trường hợp làm giả văn bằng của Lý Tư Huyên. Sau khi điều tra nội bộ, nhà trường đã trình báo cảnh sát. Khi khám nhà, cảnh sát cũng tìm thấy phôi bằng giả được Lý Tư Huyên cất giữ trong ngăn kéo tủ bí mật.

Trong quá trình thẩm tra và xét xử, Lý Tư Huyên khai với cảnh sát rằng cô thực tế tốt nghiệp Đại học Tài chính Kinh tế và Luật Trung Nam, thuộc Học viện Vũ Hán vào năm 2020. Biết mình khó cạnh tranh suất học thạc sĩ ở Đại học Hong Kong, còn đã chi 380.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng) để nhờ 1 công ty môi làm giả bằng cấp. Công ty này đã sắp xếp cho Lý Tư Huyên tham gia 1 lớp học qua mạng kéo dài vài ngày ở Đại học Columbia và sau đó ngụy tạo bằng tốt nghiệp.

Không chỉ vậy, sau khi lấy được học vị thạc sĩ từ Đại học Hong Kong nhờ gian lận, Lý Tư Huyên tiếp tục làm giả bằng tốt nghiệp, chỉnh thành tích từ "Đạt" (đủ điều kiện tốt nghiệp thạc sĩ) thành "Xuất sắc".

Hình ảnh mệt mỏi, phờ phạc của Lý Tư Huyên trong ngày nhận án chung thẩm

Tháng 5/2025, trong phiên xét xử chung thẩm và tuyên án, Lý Tư Huyên phờ phạc, suy sụp cúi đầu thừa nhận 2 tội danh làm giả văn bằng, chứng chỉ. Nhờ hợp tác điều tra và thành khẩn nhận tội, cô được tòa khoan hồng giảm 1/3 tổng mức án. Hình phạt cuối cùng dành cho Lý Tư Huyên là 8 tháng tù giam. Theo tờ QQ, Lý Tư Huyên là trường hợp Hoa hậu sụp đổ và đi tù nhanh nhất sau khi đăng quang ở showbiz Hoa ngữ.

Hoa hậu gen Z sụp đổ, đi tù 8 tháng cho hành vi gian lận, làm giả bằng cấp

Nguồn: Sina, Sohu