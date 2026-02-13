Hoa hậu Dương Trà Giang kiêu sa với áo dài Tết

Vừa qua, Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024 Dương Trà Giang cùng Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 Đoàn Thu Thủy đã thu hút sự chú ý khi xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt tại chương trình Gala Xuân Bính Ngọ. Tại đây, hai người đẹp không chỉ trình diễn thời trang mà còn có những chia sẻ sâu sắc về nét đẹp văn hóa ngày Tết.

Trong khuôn khổ chương trình, Dương Trà Giang và Đoàn Thu Thủy cùng dàn người mẫu đã mang đến màn trình diễn mãn nhãn với bộ sưu tập (BST) áo dài mang tên "Nàng Xuân" của NTK Châu Loan.

Các thiết kế trong BST sử dụng tông màu rực rỡ, lấy cảm hứng từ không khí sum vầy, an lành của ngày Tết cổ truyền. Điểm nhấn của các bộ trang phục nằm ở những họa tiết rồng phượng được thêu đính cầu kỳ, lộng lẫy trên nền chất liệu cao cấp.

Đặc biệt, Hoa hậu Dương Trà Giang trở thành tâm điểm khi sải bước trong thiết kế áo dài nhung đỏ với phần cầu vai cách điệu quyền lực. Thần thái kiêu sa cùng vóc dáng thanh mảnh của nàng hậu sinh năm 2004 đã tôn vinh trọn vẹn nét sang trọng, quý phái của bộ trang phục đậm chất di sản.

Bên cạnh sàn diễn, hai nàng hậu còn tham gia buổi talkshow bàn về xu hướng áo dài Tết. Dương Trà Giang bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến giới trẻ ngày càng hào hứng với việc diện áo dài đi chúc Tết và chụp ảnh kỷ niệm. Cô xem đây là dấu hiệu đáng mừng cho sự kết nối giữa thế hệ trẻ và văn hóa dân tộc.

Tuy nhiên, trước xu hướng cách tân mạnh mẽ, Trà Giang cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm về giới hạn của sự sáng tạo: "Mỗi sự biến tấu, cách điệu đối với áo dài đều cần được tính toán kỹ lưỡng để phù hợp với không gian văn hóa chung. Các bạn trẻ cần trang bị kiến thức, nghiên cứu kỹ trước khi lựa chọn trang phục để đảm bảo sự tôn trọng đối với giá trị truyền thống khi đăng tải trên mạng xã hội."

Với cá nhân Trà Giang, dù là một người trẻ hiện đại, cô vẫn giữ thói quen mặc áo dài đi lễ chùa và dành trọn những ngày đầu năm mới quây quần bên gia đình – khoảnh khắc mà cô coi là thiêng liêng nhất.

Nhìn lại năm 2025, Dương Trà Giang chia sẻ đây là một năm đầy dấu ấn khi cô hoàn thành nhiệm kỳ Hoa hậu Sinh viên Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở danh hiệu, người đẹp đã tích cực cống hiến thông qua các hoạt động thiện nguyện, văn hóa và không ngừng thử sức ở những lĩnh vực mới.

Nói về định hướng tương lai, Trà Giang cho biết cô đang tập trung hoàn thành chương trình học tập song song với việc ấp ủ các dự án nghệ thuật cho năm 2026.

"Tôi mong muốn được thử sức nhiều hơn ở lĩnh vực nghệ thuật để khám phá hết các tiềm năng của bản thân, đồng thời tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng", nàng hậu bộc bạch.

Sự chỉn chu trong hình ảnh và chiều sâu trong tư duy của Dương Trà Giang tại sự kiện lần này một lần nữa khẳng định vị thế của cô trong lòng công chúng sau một nhiệm kỳ thành công.



