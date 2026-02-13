Mới đây, hình ảnh so sánh Giả Tịnh Văn thời trẻ và hiện tại ở tuổi 51 bất ngờ viral trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Điều khiến nhiều người kinh ngạc là dù đã bước sang tuổi 51, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ, thậm chí trông như mới ngoài 30.

Ở thời điểm hiện tại, Giả Tịnh Văn vẫn sở hữu làn da mịn màng, đường nét gương mặt dường như vẫn nguyên vẹn, không hề bị thời gian làm phai mờ. Thần thái tự tin, khí chất dịu dàng nhưng sắc sảo giúp cô tiếp tục giữ vững vị thế của một trong những nữ thần không tuổi ở làng giải trí. Thậm chí, kể cả nhận xét rằng nữ diễn viên càng có tuổi càng đẹp cũng chẳng hề sai chút nào.

Giả Tịnh Văn thời đỉnh cao nhan sắc...

...và chính cô hiện tại không có quá nhiều sự khác biệt.

Cho những ai chưa biết, Giả Tịnh Văn là ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Đài Loan, ghi dấu ấn sâu đậm qua nhiều vai diễn cổ trang kinh điển. Nhắc đến cô, khán giả gần như lập tức nhớ tới vai Triệu Mẫn trong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” (2003) đóng cùng Tô Hữu Bằng. Hình ảnh nàng công chúa Mông Cổ thông minh, mạnh mẽ nhưng si tình do Giả Tịnh Văn thể hiện đến nay vẫn được xem là một trong những phiên bản Triệu Mẫn được yêu thích nhất trong vũ trụ phim kiếm hiệp Kim Dung.

Tên tuổi của Giả Tịnh Văn gắn liền với các vai diễn cổ trang.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn để lại dấu ấn qua loạt tác phẩm cổ trang như Tiểu Lý Phi Đao, Song Long Hội, Chí Tôn Hồng Nhan, Thần Điêu Hiệp Lữ, Thái Bình Công Chúa Bí Sử… góp phần tạo nên thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp.

Những năm gần đây, Giả Tịnh Văn vẫn hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, tham gia các dự án như Nhân Danh Cái Đẹp, Hồi Hồn Kế, Vào Giờ Phút Này… và tiếp tục nhận được sự yêu mến từ công chúng.

Hiếm ai 51 tuổi mà vẫn trẻ đẹp chỉ như mới 30 giống như Giả Tịnh Văn.

Thời gian dường như không ảnh hưởng gì tới mỹ nhân nức tiếng xứ Đài.

Ở tuổi 51, việc cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung cùng phong độ ổn định khiến không ít người ngưỡng mộ, xem Giả Tịnh Văn như minh chứng rằng thời gian đôi khi cũng phải “nhẹ tay” trước những nhan sắc thực sự đẳng cấp.

nguồn: bilibili