Tất tần tật những điều bạn cần biết về Gala BCA trước giờ G: Bùng nổ âm thanh, ánh sáng cùng màn catwalk độc đáo của ô tô

Chỉ còn một ngày nữa, đêm vinh danh hoành tráng nhất năm trong lĩnh vực công nghệ, tài chính và ô tô sẽ chính thức diễn ra. Gala Better Choice Awards (BCA) 2025 hứa hẹn mang đến một trải nghiệm đáng nhớ cho hàng nghìn khách mời tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Hòa Lạc vào tối mai, 3/10. Sự kiện được tổ chức bởi Công ty cổ phần VCCorp và NIC, với sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, đã trở thành một trong những giải thưởng uy tín nhất về lựa chọn thông minh của người tiêu dùng Việt Nam.

Trong khung giờ từ 18h00 đến 21h40 tối thứ 6 (3/10/2025) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội sẽ chứng kiến lễ công bố và trao giải cho bốn hệ thống giải thưởng lớn. Bao gồm Consumer Finance Awards vinh danh các giải pháp tài chính tiêu dùng xuất sắc, Smart Choice Awards ghi nhận những lựa chọn thông minh trong đời sống, Innovative Choice Awards tôn vinh đổi mới sáng tạo, và Car Choice Awards (CCA) dành cho ngành ô tô.

Đêm Gala sẽ được tổ chức tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC)

Quy mô sự kiện năm nay được nâng tầm đáng kể với sự xuất hiện của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng. Cùng với đó là sự hiện diện của các vị lãnh đạo đến từ Bộ Tài chính, Bộ Khoa học & Công nghệ, NIC và hàng loạt "thuyền trưởng" của những doanh nghiệp, startup công nghệ hàng đầu cả trong và ngoài nước. Đặc biệt, cộng đồng KOL, reviewer chuyên về xe, công nghệ và đại diện từ các cơ quan báo chí uy tín cũng sẽ có mặt đông đủ, cùng với hàng nghìn khán giả đam mê công nghệ và ô tô, tạo nên một không gian giao lưu sôi động và giàu chất kết nối.

Bữa tiệc thịnh soạn của âm thanh và ánh sáng

Một trong những điểm đáng chờ đợi nhất chính là thiết kế sân khấu độc đáo với sức chứa hơn 1.400 chỗ ngồi. Ban tổ chức đã khéo léo áp dụng concept "thành phố thông minh, thành phố công nghệ" để tạo nên một đô thị thu nhỏ, nơi ánh sáng, công nghệ, xe hơi và con người gặp gỡ, hòa quyện.

Thay vì bố trí ghế theo kiểu truyền thống, tất cả chỗ ngồi được đặt thẳng trên nền sân khấu, biến mọi khách mời thành "cư dân" thực thụ của thành phố công nghệ, mang lại cảm giác gần gũi và sống động hơn bao giờ hết.

Hệ thống màn hình được đầu tư mạnh tay với một màn hình LED chính cỡ lớn ở trung tâm và hai màn hình phụ bố trí chiến lược, đảm bảo mọi góc nhìn đều được phục vụ tốt nhất. Điểm độc đáo là mỗi hệ thống giải thưởng - Consumer Finance Awards, Smart Choice Awards, Innovative Choice Awards hay Car Choice Awards - đều sở hữu một "bộ cánh" ánh sáng và hình ảnh riêng, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc thị giác ấn tượng và đa dạng suốt đêm Gala.

Ngoài phần trao giải, Gala Better Choice Awards 2025 còn mang đến chuỗi hoạt động nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp giữa xe hơi - âm nhạc - công nghệ ánh sáng để tạo nên trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả. Điểm nhấn là khu vực trao giải được mô phỏng đại lộ, nơi những chiếc ô tô có thể chạy thẳng lên sân khấu để “catwalk” trong ánh sáng hiện đại.

Sân khấu năm nay được thiết kế để khán giả có thể chiêm ngưỡng màn catwalk của xe ô tô

Song song với phần trình diễn xe, khán giả sẽ được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc bùng nổ, quy tụ những nghệ sĩ được yêu thích như Trúc Nhân, Dương Hoàng Yến, (S)TRONG Trọng Hiếu và Han Sara cùng hàng loạt ca khúc danh tiếng sẽ được trình diễn, tạo nên không khí sôi động xuyên suốt chương trình.

Ngoài phần trao giải và biểu diễn nghệ thuật, Gala năm nay còn có chương trình bốc thăm trúng thưởng dành cho khách tham dự. Ngay tại sự kiện, khán giả sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức, thêm phần kịch tính và thú vị cho đêm Gala.

Không chỉ vậy, Gala Better Choice Awards 2025 còn là điểm nhấn khép lại chuỗi sự kiện Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VIIE 2025), tổ chức từ ngày 1 đến 3/10 tại NIC Hòa Lạc. Trong ba ngày diễn ra, VIIE mang đến không gian sôi động với hơn 200 gian hàng trưng bày, dự kiến thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan, quy tụ các doanh nghiệp công nghệ lớn, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức quốc tế và nhiều startup.

Đồng thời, triển lãm cũng diễn ra nhiều diễn đàn chính sách và hội thảo STEM, nơi các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp trao đổi về những xu hướng công nghệ trọng điểm như AI, XR, bán dẫn, robot - tự động hóa hay năng lượng mới. Đặc biệt, khu vực Vietnam Mobility Festival ngoài trời tại cánh còn lại của NIC cho phép khách tham quan trực tiếp lái thử, so sánh phương tiện theo "vùng văn hóa" và trải nghiệm hệ sinh thái dịch vụ di chuyển xanh, bao gồm cả các giải pháp sạc điện hiện đại.

Hướng dẫn di chuyển đến địa điểm tổ chức

Khách tham dự có thể di chuyển đến Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Khu công nghệ cao Hòa Lạc bằng nhiều phương tiện khác nhau. Đối với những ai sử dụng phương tiện cá nhân như ô tô, xe máy, khuôn viên NIC có bãi gửi xe rộng rãi phục vụ khách mời. Trong khi đó, các dịch vụ taxi truyền thống, Xanh SM, Grab đều phục vụ đến tận cổng NIC một cách thuận tiện.

Ngoài ra, khách mời cũng có thể lựa chọn xe buýt để di chuyển. Cụ thể, tuyến 74 hoặc 107 dừng tại Tòa nhà Viettel Hòa Lạc, trong khi tuyến 88 dừng tại Tòa nhà FPT Software Hòa Lạc. Các tuyến xe buýt này hoạt động từ 5h30 đến 20h30, giúp khách tham dự có nhiều lựa chọn thuận tiện cho việc di chuyển đến sự kiện.