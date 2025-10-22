Fanpage aFamily

Hoa hậu Đỗ Thị Hà xúc động nhắn nhủ ông xã trong lễ cưới

Lê Chi/VTCNEWS,
Chia sẻ
Thích0

Trong lễ cưới diễn ra tối 22/10 tại Quảng Trị, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân bày tỏ cảm xúc, trao cho nhau những lời ngọt ngào.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà xúc động nhắn nhủ ông xã trong lễ cưới - Ảnh 1.

Tối 22/10, đám cưới của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra bên bờ sông Nhật Lệ (Quảng Trị) trong không gian lãng mạn, ấm cúng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà xúc động nhắn nhủ ông xã trong lễ cưới - Ảnh 2.

Khoảng 18h, cô dâu được bố dắt tay vào lễ đường trong tiếng nhạc du dương và những tràng pháo tay của khách mời. Xuất hiện với bộ váy cưới cúp ngực, đính kết cầu kỳ, Đỗ Thị Hà rạng rỡ nhưng không giấu được xúc động.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà xúc động nhắn nhủ ông xã trong lễ cưới - Ảnh 3.

Chú rể Nguyễn Viết Vương xuất hiện với phong thái điềm đạm, tay cầm bó tulip trắng và chiếc khăn thêu lồng hai chữ cái đầu trong tên cô dâu, chú rể.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà xúc động nhắn nhủ ông xã trong lễ cưới - Ảnh 4.

Giây phút được bố trao tay cho chú rể, người đẹp Thanh Hóa nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà xúc động nhắn nhủ ông xã trong lễ cưới - Ảnh 5.

Cặp đôi thực hiện nghi thức trao nhẫn.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà xúc động nhắn nhủ ông xã trong lễ cưới - Ảnh 6.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân giơ cao bàn tay đeo nhẫn cưới, chia sẻ niềm vui với những người thân yêu trong nền nhạc ca khúc "I Do".

Hoa hậu Đỗ Thị Hà xúc động nhắn nhủ ông xã trong lễ cưới - Ảnh 7.

Cô dâu, chú rể cùng thực hiện các nghi thức thiêng liêng của lễ cưới: ra mắt quan viên hai họ, trao nhẫn cưới, rót rượu và cắt bánh.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà xúc động nhắn nhủ ông xã trong lễ cưới - Ảnh 8.

Trong phần chia sẻ tại hôn lễ, doanh nhân Nguyễn Viết Hải - bố chú rể ví tình yêu của đôi trẻ như sự hòa quyện của hai dòng sông Nhật Lệ và Long Đại.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà xúc động nhắn nhủ ông xã trong lễ cưới - Ảnh 9.

“Viết Vương và Đỗ Hà có một tình yêu đẹp, bền chặt qua nhiều năm tháng. Hôm nay, hôn lễ diễn ra ngay nơi hai con sông gặp nhau, cũng như hai con người từ đây sẽ không thể tách rời, cùng nhau ra biển lớn. Chúc hai con hạnh phúc, quấn quýt như hai dòng sông, không ngừng chảy và viên mãn trọn đời”, ông xúc động nói.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà xúc động nhắn nhủ ông xã trong lễ cưới - Ảnh 10.

Trong phóng sự cưới, đôi uyên ương dành cho nhau những lời thề nguyện ngọt ngào. “Từ hôm nay đến mãi về sau, em và anh không còn là hai lối đi riêng, mà là một hành trình chung mang tên hạnh phúc trọn đời”, Hoa hậu Đỗ Thị Hà nói.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà xúc động nhắn nhủ ông xã trong lễ cưới - Ảnh 11.

Đáp lại, chú rể nhắn gửi: “Anh gắn với những công trình và ngày hôm nay, anh đang cùng em xây công trình lớn nhất đời mình. Cảm ơn em, người con gái đã xuất hiện trong cuộc đời anh, để cho anh biết thế nào là tình yêu. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng em nhé, để tình yêu này sẽ không chỉ là những lời nói ngọt ngào, mà là từng hành động nhỏ bé mỗi ngày, là sự sẻ chia, thấu hiểu. Hôm nay, sau tất cả những năm tháng chờ đợi, anh đã sẵn sàng để bước đến, nắm lấy đôi tay em, và cùng em đi qua mọi chặng đường".

Hoa hậu Đỗ Thị Hà xúc động nhắn nhủ ông xã trong lễ cưới - Ảnh 12.

Sau đám cưới tại Quảng Trị, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương dự kiến tổ chức tiệc báo hỷ tại Hà Nội. Sự kiện này quy tụ dàn khách mời gồm nhiều hoa hậu, á hậu và nghệ sĩ nổi tiếng.

Theo VTCNEWS Copy link 10/22/2025 20:56 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/hoa-hau-do-thi-ha-xuc-dong-nhan-nhu-ong-xa-trong-le-cuoi-ar972629.html
MC Thanh Thảo bật khóc nói thẳng một người mẹ bỏ con
Chia sẻ
Thích0