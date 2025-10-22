MC Thanh Thảo bật khóc nói thẳng một người mẹ bỏ con

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng, với sự tham gia của diễn viên Thái Vũ, MC Thanh Thảo và streamer Misthy.

Em Như Quỳnh

Nhân vật của chương trình tuần này là em Võ Thị Như Quỳnh (2015), học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Tân Thạnh, xã Trường Thành, TP. Cần Thơ. Mẹ bỏ đi khi Như Quỳnh mới tròn 1 tuổi, em lớn lên trong tình thương của cha, anh trai và ông bà nội. Bi kịch ập đến khi năm 2024, cha em qua đời vì căn bệnh ung thư vòm họng. Trước đó, cha làm nghề xe ôm, mò cua bắt ốc để nuôi sống gia đình.

Với Quỳnh, nỗi nhớ cha chưa bao giờ nguôi. Em nói rằng vẫn thường mơ thấy cha đến đón đi học như ngày còn nhỏ, chỉ tiếc rằng giờ quãng đường đến trường dài hơn bao giờ hết.

Anh trai của Như Quỳnh, mới 16 tuổi, đang học lớp 10 nên chưa thể phụ giúp kinh tế. Ông nội của Như Quỳnh - ông Võ Văn Toàn bị viêm phổi, thường xuyên ho và khó thở, trong khi bà nội là bà Nguyễn Thị Thủy mắc bệnh tim, viêm khớp, đi lại khó khăn.

MC Thanh Thảo

Dù vậy, ông bà vẫn gắng gượng mò cua, bắt cá kiếm bữa ăn qua ngày. Gia đình đang sống trong căn nhà được Nhà nước hỗ trợ xây, nhưng sau đợt mưa lớn, phần mái bị tốc và gian bếp phải che tạm để nấu ăn.

Thiếu thốn là vậy, Như Quỳnh vẫn luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Mỗi ngày, em đi bộ hơn 40 phút đến trường, nhường chiếc xe đạp duy nhất cho anh trai vì thương anh phải dậy sớm đi học xa.

Trên đường về, em tranh thủ nhặt ve chai để bán, góp chút tiền phụ ông bà. Em bảo, chỉ mong học thật giỏi để có việc làm ổn định, lo cho ông bà lúc tuổi già.

Nhắc đến mẹ, Như Quỳnh rưng rưng nước mắt. Em chưa từng biết mặt mẹ, chỉ gặp một lần lúc 8 tuổi, nhưng mẹ không ôm em. Em nghẹn ngào nói: "Không biết mẹ có thương con không, sao mẹ lại bỏ con đi?".

Thái Vũ và Misthy

MC Thanh Thảo xúc động không cầm được nước mắt khi nghe lời chia sẻ ấy. Nữ MC bật khóc nói: "Tôi vừa vừa đau lòng vừa cảm phục sự hiểu chuyện của Như Quỳnh dù nhỏ tuổi nhưng sớm biết hy sinh, lo toan cho gia đình. Trên sóng truyền hình, Thanh Thảo nói thẳng mẹ cô bé: "Nếu có thể, hãy trở về thăm con, đừng để con chịu thiệt thòi vì thiếu tình thương."

Streamer MisThy cũng rơi nước mắt, dịu dàng an ủi: "Mẹ có thể có nhiều lý do để rời đi, nhưng con đừng bao giờ nghĩ rằng mẹ không thương con là do con. Con không có lỗi. Dù mẹ không ở bên, con vẫn có tình yêu thương của ông bà, của mọi ngườilà điều rất quý giá. Con hãy thương ông bà, thương anh trai và yêu bản thân mình nhiều hơn."

Diễn viên Thái Vũ không giấu nổi xúc động khi nghe Như Quỳnh kể những bữa cơm chỉ có cơm trắng và nước tương. Nam diễn viên lặng người, rơi nước mắt và ôm cô bé vào lòng, nói rằng hình ảnh ấy khiến anh nhớ đến con gái ở nhà, nhưng khác biệt là bé Như Quỳnh đã phải tự lập quá sớm.