Hoa hậu Di Khả Hân: Chuyện tình cảm còn tùy duyên, tôi không cưỡng cầu

Hoa hậu Di Khả Hân vừa tổ chức một buổi tiệc nhỏ nhân dịp bước sang tuổi mới. Đây là dịp để người đẹp 9X cùng gặp gỡ bạn bè, tạo không gian để họ cùng nhau trò chuyện, tâm sự. Đáng chú, nhiều sao Việt như nam vương Trịnh Bảo, Hoa hậu Hoàng Hương Ly, Linh Huỳnh, Jennifer Ly… và những hot TikToker cũng có mặt để gửi những lời chúc mừng đến Di Khả Hân.

Buổi tiệc được tổ chức ấm cúng với không gian được trang trí nhiều hoa tươi. Trong dịp này, Di Khả Hân chọn chiếc váy tông đỏ, phom dáng bó sát, giúp tôn lên đường cong nóng bỏng. Di Khả Hân cho biết năm nay, cô chọn tổ chức tiệc ấm cúng vừa đủ bởi cô cho rằng điều quan trọng là sự gắn kết của mọi người. Một bữa tiệc nhỏ phù hợp với tình hình hiện tại, cũng là kết quả của quá trình chiêm nghiệm từ phía người đẹp. “Càng trường thành tôi càng học cách tìm về bên trong. Thật may mắn là khi những mối quan hệ mà mình luôn yêu thương vẫn sắp xếp thời gian để bên cạnh tôi. Đó là điều vô cùng ấm áp trong dịp sinh nhật lần này”, cô tâm sự.

Đặc biệt, mẹ ruột của Di Khả Hân cũng có mặt để chúc mừng con gái. Bà không khỏi xúc động khi cô bé ngày nào giờ đây đã trưởng thành, gầy dựng được sự nghiệp riêng cho mình. Còn với Di Khả Hân, mẹ chính là nguồn độnglực để cô cố gắng trong cuộc sống và cũng là người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của cô. 9X Đồng Nai tâm sự thêm: “Tôi có được ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh, lo lắng của mẹ. Chính vì thấy điều đó nên tôi không cho phép mình ngủ quên trong chiến thắng mà nỗ lực nhiều hơn để không ngừng là niềm tự hào của mẹ và gia đình".

Theo Di Khả Hân, khi hoạt động nghệ thuật, cô mang những lời dạy của mẹ làm kim chỉ nam, để bản thân không “lệch chuẩn” khi đứng trước những cám dỗ. Với cô, sự kỳ vọng của đấng sinh thành càng lớn, đòi hỏi cô càng phải cố gắng đi trên đôi chân của mình. “Tôi hiểu tất cả giá trị tôi tạo dựng suốt hành trình dài trong sự nghiệp của mình, bằng nghị lực và năng lực bản thân, thậm chí bằng cả bài học từ những trải nghiệm, đến hiện tại để nuôi dưỡng được sự đủ đầy từ bên trong bằng năng lượng tích cực. Tôi luôn nhắc nhở bản thân thận trọng trong từng phát ngôn lẫn hành động, không chỉ vì mình mà còn vì những người thân yêu", người đẹp cho hay.

Di Khả Hân ngày càng khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung cùng sự nghiệp ổn định. Nàng hậu cho biết bí quyết để giữ sắc vóc như hiện tại xuất phát từ chính tình yêu dành cho bản thân mình. Dù bận rộn với công việc, Di Khả Hân vẫn giữ chế độ ăn uống khoa học, kết hợp với việc tập luyện. Theo người đẹp, giữ cho mình một tinh thần lạc quan, vui vẻ là điều cần thiết trong hành trình giữ gìn nhan sắc. “Vậy nên trước những khó khăn, thăng trầm trong cuộc sống, tôi cố gắng nhìn nhận mọi thứ tích cực nhất và xem đó là nguồn động lực để vượt qua”, cô tâm sự.

Ngoài 30, Di Khả Hân được nhiều người thắc mắc về kế hoạch lập gia đình. Từ trước đến nay, cô cũng kín tiếng về chuyện tình cảm mà chủ yếu chia sẻ về công việc với khán giả. Với nàng hậu, hôn nhân không thể cưỡng cầu nên cô muốn mọi thứ đến một cách tự nhiên. “Tôi không vì áp lực tuổi tác mà lựa chọn đại. Thay vào đó, tôi tin vào duyên số và sự cảm nhận của bản thân. Khi duyên đến thì bản thân sẵn sàng đón nhận”, cô nói.