Trần Thị Hương Giang là một trong những mỹ nhân nổi bật của làng sắc đẹp Việt Nam, gây ấn tượng bởi gương mặt thanh tú, vóc dáng thanh mảnh, chiều cao nổi bật cùng thần thái sang trọng, cuốn hút.

Sinh năm 1987 tại Hải Dương, cô từng ghi dấu ấn với danh hiệu Hoa hậu Hải Dương 2006, lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2006 và đặc biệt là đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2009, xuất sắc lọt Top 16 chung cuộc.

Nhan sắc cuốn hút của Hoa hậu Hương Giang ở tuổi 40.

Năm 2010, Hương Giang được chuyên trang sắc đẹp Global Beauties bình chọn là Hoa hậu đẹp nhất châu Á (Miss Grand Slam Asia 2009), một dấu mốc đáng tự hào của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp nổi bật, Hương Giang còn ghi điểm bởi phong thái tự tin, sự duyên dáng và hình ảnh thanh lịch.

Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Hương Giang.

Dù không còn hoạt động sôi nổi trong showbiz, cái tên Trần Thị Hương Giang vẫn luôn được nhắc đến như một biểu tượng nhan sắc của một thế hệ hoa hậu Việt Nam, với vẻ đẹp đằm thắm và sức hút bền bỉ theo thời gian.

Năm 2010, Hoa hậu Trần Thị Hương Giang kết hôn với doanh nhân người Trung Quốc Liu Jia. Hai vợ chồng có hai cô con gái mang vẻ đẹp lai Việt – Trung là Tiểu Panda (Liu Gia Văn, sinh năm 2013) và Polar (Liu Gia Hân, sinh năm 2016). Cả hai đều gây chú ý bởi ngoại hình xinh xắn, chiều cao nổi bật và thành tích học tập tốt.

Mới đây, Hoa hậu Hương Giang hiếm hoi đăng tải hình ảnh của con gái lớn Tiểu Panda, năm nay 13 tuổi. Thừa hưởng những đường nét thanh tú từ mẹ và nét đẹp lai từ bố, Tiểu Panda sở hữu gương mặt hài hòa, sống mũi cao, đôi mắt cuốn hút cùng thần thái dịu dàng, thanh lịch.

Đặc biệt, cô bé gây bất ngờ khi sở hữu chiều cao khoảng 1,81-1,82 m, vượt cả người mẹ từng được vinh danh là Hoa hậu đẹp nhất châu Á. Mỗi lần xuất hiện bên Hương Giang, hai mẹ con thường khiến mọi người trầm trồ bởi vóc dáng nổi bật và nhan sắc có nhiều nét tương đồng, trông không khác gì hai chị em.

Con gái lớn của Hoa hậu Hương Giang mới 13 tuổi đã cao 1,82m.

Không chỉ có lợi thế về ngoại hình, Tiểu Panda còn được mẹ chú trọng đầu tư về giáo dục và phát triển năng khiếu cá nhân. Cô bé theo học tại một trường quốc tế, được giới thiệu là có thành tích học tập tốt, khả năng ngoại ngữ nổi bật và từng được ghi nhận trong nhóm học sinh có thành tích xuất sắc.

Cô bé Tiểu Panda sở hữu nhan sắc xinh đẹp, sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật.

Bên cạnh việc học, Tiểu Panda còn bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, đặc biệt ở hai lĩnh vực piano và hội họa. Sự kết hợp giữa ngoại hình nổi bật, nền tảng học vấn và khả năng nghệ thuật giúp cô bé nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Dù còn ở độ tuổi thiếu niên và chưa có định hướng hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, Tiểu Panda vẫn được xem là một trong những ái nữ nhà sao Việt gây chú ý bởi hội tụ nhiều ưu điểm nổi bật, hứa hẹn sẽ còn trưởng thành và tỏa sáng theo cách riêng trong tương lai.