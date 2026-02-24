Cứ đến mùng 10 tháng Giêng âm lịch, ngày vía Thần Tài không khí mua bán vàng, sắm sửa lễ vật lại rộn ràng khắp nơi. Người kinh doanh tin rằng cúng đúng cách sẽ mở đầu cho một năm phát đạt, suôn sẻ. Ngoài lễ vật mặn ngọt, trái cây, vàng mã…, hoa tươi là phần không thể thiếu trên bàn thờ Thần Tài. Thế nhưng không phải loại hoa nào cũng phù hợp. Chọn hoa đúng không chỉ đẹp mắt mà còn thể hiện sự thành tâm, giúp thu hút năng lượng tích cực và tài khí cho gia chủ.

Hoa cúng ngày vía Thần Tài: Đẹp thôi chưa đủ, quan trọng là ý nghĩa

Trong quan niệm dân gian, hoa dâng cúng cần tươi mới, có hương thơm nhẹ nhàng, màu sắc sáng sủa. Hoa héo, dập nát hay có mùi quá nồng đều không nên đặt lên bàn thờ. Với bàn thờ Thần Tài - Ông Địa, người Việt thường ưu tiên những loại hoa tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và phú quý.

1. Hoa cúc vàng: Biểu tượng của tiền tài và trường tồn

Hoa cúc vàng là lựa chọn phổ biến nhất trong ngày vía Thần Tài. Sắc vàng rực rỡ gợi liên tưởng đến vàng bạc, của cải. Cúc còn tượng trưng cho sự bền bỉ, lâu dài, hàm ý tiền tài ổn định, làm ăn vững vàng.

Khi chọn hoa cúc, nên chọn cành còn nhiều nụ, bông tươi, không dập úa. Bình hoa cúc vàng đặt bên trái bàn thờ (theo hướng nhìn từ ngoài vào) thường được nhiều gia đình áp dụng để cân bằng phong thủy.

2. Hoa đồng tiền: Cầu mong “tiền vào như nước”

Ngay từ tên gọi, hoa đồng tiền đã mang ý nghĩa tài lộc. Loài hoa này có nhiều màu như đỏ, vàng, cam, hồng… nhưng trong ngày vía Thần Tài, sắc đỏ và vàng được ưa chuộng hơn cả vì tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng.

Hoa đồng tiền mang vẻ tươi tắn, hiện đại, rất hợp với những gia đình trẻ hoặc cửa hàng kinh doanh mong cầu buôn may bán đắt.

3. Hoa lay ơn: Gắn kết và hanh thông

Hoa lay ơn với dáng thẳng, vươn cao tượng trưng cho sự thăng tiến. Tên gọi “lay ơn” cũng được hiểu là sự biết ơn và mong cầu ơn trên phù hộ. Nhiều người tin rằng đặt một bình lay ơn trong ngày vía Thần Tài giúp công việc thuận lợi, các mối quan hệ làm ăn thêm bền chặt.

4. Hoa hồng đỏ: May mắn và năng lượng tích cực

Hoa hồng đỏ không chỉ dành cho tình yêu. Trong thờ cúng, hoa hồng đỏ tượng trưng cho sự ấm áp, thịnh vượng. Tuy nhiên, nên chọn loại hồng ta có hương thơm nhẹ, tránh loại hoa nhập khẩu mùi quá nồng hoặc đã qua xử lý hóa chất.

5. Hoa cát tường: Đúng như tên gọi

Hoa cát tường mang ý nghĩa may mắn, tốt lành. Màu sắc đa dạng, nhẹ nhàng của loài hoa này phù hợp với không gian thờ cúng trang nhã. Với những người làm ăn, cái tên “cát tường” như một lời chúc cho cả năm hanh thông.

Những loại hoa nên tránh trong ngày vía Thần Tài

Bên cạnh việc chọn hoa phù hợp, gia chủ cũng nên tránh một số loại hoa không mang ý nghĩa tốt trong thờ cúng như hoa giả, hoa đã héo úa, hoa có gai nhọn quá nhiều hoặc mùi quá nồng gây khó chịu.

Đặc biệt, không nên dùng hoa đã cắm nhiều ngày, hoa khô hoặc hoa nhựa. Dâng hoa là dâng sự tươi mới, thành tâm, vì vậy yếu tố “tươi” rất quan trọng.

Lưu ý nhỏ nhưng nhiều người hay quên

Ngày vía Thần Tài không cần quá cầu kỳ nhưng phải gọn gàng, sạch sẽ. Trước khi đặt hoa, nên lau dọn bàn thờ, thay nước mới, rửa sạch bình. Hoa nên cắm số lẻ (1, 3, 5, 7 cành) theo quan niệm phong thủy phương Đông.

Ngoài ra, đừng vì chạy theo giá cả đắt đỏ mà chọn những bó hoa quá to, rườm rà. Quan trọng nhất vẫn là lòng thành. Một bình hoa nhỏ nhưng tươi tắn, hài hòa với mâm lễ vẫn ý nghĩa hơn nhiều so với sự phô trương hình thức.

Cúng đúng cách để lòng an, việc thuận

Thực tế, không có quy định cứng nhắc rằng phải dùng đúng một loại hoa nào thì mới “được lộc”. Mỗi gia đình có điều kiện và quan niệm riêng. Điều cốt lõi vẫn là sự thành tâm, chỉn chu và mong muốn khởi đầu năm mới suôn sẻ.

Ngày vía Thần Tài là dịp để mỗi người gửi gắm niềm hy vọng vào một năm làm ăn thuận lợi. Một bình hoa tươi trên bàn thờ không chỉ làm đẹp không gian mà còn nhắc chúng ta về sự khởi đầu, về tinh thần lạc quan và niềm tin vào tương lai.

Chọn hoa gì cho ngày vía Thần Tài, suy cho cùng, cũng là chọn một lời chúc cho chính mình: Mong tiền tài đủ đầy, công việc hanh thông và cuộc sống ngày một khấm khá hơn.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)