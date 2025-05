Chiều 18/5, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, lực lượng chức năng thuộc đơn vị vừa hỗ trợ tìm kiếm thành công một du khách lớn tuổi đến từ New Zealand bị mắc bệnh Parkinson, rời khách sạn rồi đi lạc và mất liên lạc.

Lực lượng công an tại Huế phối hợp người dân tìm kiếm thành công du khách người nước ngoài (áo đỏ) đi lạc do đãng trí.

Trước đó, ông Kelly G.N (sinh năm 1958, quốc tịch New Zealand) đến lưu trú tại khách sạn Moonlight Boutique (phường Phú Hội, quận Thuận Hóa, Huế) thì bất ngờ rời khỏi khách sạn. Do có biểu hiện đãng trí và tình trạng sức khỏe đặc biệt, ông Kelly G.N bị mất liên lạc với gia đình và nơi lưu trú.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Phú Hội đã phối hợp với Công an phường Thủy Xuân (quận Thuận Hóa) triển khai lực lượng rà soát địa bàn, đồng thời phát thông tin nhận dạng rộng rãi để huy động người dân cùng hỗ trợ tìm kiếm.

Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng và tích cực, vài giờ sau đó, lực lượng chức năng TP Huế cùng người dân đã phát hiện ông Kelly G.N trong tình trạng an toàn tại địa bàn phường Thủy Xuân. Công an phường Thủy Xuân đã kịp thời liên hệ với chủ khách sạn và người thân để đưa ông Kelly G.N trở về nơi lưu trú an toàn, với điều kiện sức khỏe đảm bảo.