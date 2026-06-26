Hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ vùng biên giới: Góp phần phát triển kinh tế địa phương

Điểm tựa sinh kế cho phụ nữ vùng biên giới



Ở các xã biên giới, sinh kế của người dân thường gắn với những mô hình kinh tế nhỏ như chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ, làm thuê thời vụ hoặc các công việc gia công tại nhà. Với nhiều phụ nữ, đây là phần quan trọng trong kinh tế gia đình, giúp trang trải sinh hoạt, nuôi con ăn học và chủ động hơn trước những biến động của cuộc sống.

Trong bối cảnh đó, ngày 25/6, BAT Việt Nam tiếp tục mở rộng Chương trình "Trao quyền cho Phụ nữ" tại xã Phước Chỉ (tỉnh Tây Ninh), trao nguồn vốn vay 550 triệu đồng cho 55 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương trong giai đoạn 2026-2027. Mỗi hộ được tiếp cận khoản vay 10 triệu đồng không lãi suất trong thời hạn 12 tháng để phát triển các mô hình sinh kế hợp pháp, an toàn và phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình.

BAT Việt Nam mở rộng Chương trình "Trao quyền cho Phụ nữ" tại xã Phước Chỉ (tỉnh Tây Ninh).



Khoản vay 10 triệu đồng không làm thay đổi cuộc sống ngay lập tức, nhưng với một hộ gia đình đang cần thêm vốn để bắt đầu một đàn vật nuôi, bổ sung hàng hóa cho quầy bán nhỏ hay duy trì sản xuất, đó có thể là điểm khởi đầu cho một vòng quay sinh kế mới. Từ nguồn vốn ban đầu, người phụ nữ có thêm điều kiện làm kinh tế, tạo thu nhập, tích lũy, hoàn vốn và từng bước tự tin hơn trong việc quản lý kinh tế gia đình.

Bà Thi Thị Bé Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Chỉ cho biết địa phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó việc chăm lo đời sống người dân, nhất là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục là một nhiệm vụ quan trọng.

"Chúng tôi đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của Chương trình 'Trao quyền cho Phụ nữ' của BAT Việt Nam. Bên cạnh cung cấp nguồn vốn vay và khuyến khích sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả, chương trình còn đồng hành cùng chị em thông qua các hoạt động tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, quản lý mô hình kinh tế hộ và tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu. Những hoạt động này giúp phụ nữ có thêm kiến thức, thêm trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và góp phần vào sự ổn định chung của địa phương", bà Loan chia sẻ.

Bà Thi Thị Bé Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Chỉ phát biểu tại lễ giải ngân vốn vay của Chương trình "Trao quyền cho Phụ nữ".



Ở vùng biên giới, sự ổn định của cộng đồng được tạo nên từ nhiều lớp nền, trong đó có đời sống của từng hộ gia đình. Khi người dân có việc làm, có thu nhập và có điều kiện bám đất, bám làng, cộng đồng nơi tuyến biên cũng có thêm nền tảng để phát triển bền vững. Với phụ nữ, một sinh kế ổn định tại gia đình giúp họ có thêm điều kiện chăm lo con cái, có thời gian chăm sóc sức khỏe gia đình, học hỏi kỹ năng mới và phát triển bản thân. Từ nền tảng đó, người phụ nữ tự tin tham gia hoạt động địa phương và đóng góp nhiều hơn vào đời sống cộng đồng.

Từ khoản vay nhỏ đến năng lực làm chủ sinh kế

Điểm đáng chú ý của Chương trình "Trao quyền cho Phụ nữ" không chỉ nằm ở việc trao vốn, mà ở cách nguồn vốn được vận hành. Sau khi nhận vốn, các hội viên phụ nữ được Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương và chi hội phụ nữ ấp theo dõi, nhắc nhở, hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích, đồng thời khuyến khích duy trì thói quen tiết kiệm định kỳ. Nhờ đó, khoản vay không chỉ giải quyết nhu cầu tài chính trước mắt, mà còn giúp người vay hình thành ý thức quản lý dòng tiền, cân đối chi tiêu và có trách nhiệm với kế hoạch sinh kế dài hạn của mình.

Gần đây, vào cuối năm 2025, chương trình đã được triển khai tại ba xã biên giới Nhơn Hòa Lập, Đông Thành và Mỹ Quý (tỉnh Tây Ninh), với tổng nguồn vốn 1 tỷ đồng. Sau 6 tháng, các khoản vay được đưa vào nhiều mô hình sinh kế sát với điều kiện địa phương như chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ, may gia công, mua máy bơm, phương tiện phục vụ sản xuất và vận chuyển nông sản…

Chương trình "Trao quyền cho Phụ nữ" được triển khai tại ba xã biên giới Nhơn Hòa Lập, Đông Thành và Mỹ Quý (tỉnh Tây Ninh) cho thấy nhiều mô hình sinh kế đã bắt đầu tạo thêm thu nhập cho hộ gia đình.



Các báo cáo giữa kỳ cho thấy nhiều mô hình đã bắt đầu tạo thêm thu nhập cho hộ gia đình. Một số hộ chăn nuôi gà, heo đạt lãi 6-10 triệu đồng mỗi vụ; hộ nuôi cá đạt lãi 8-12 triệu đồng mỗi ao; hộ may gia công có thu nhập khoảng 4-5 triệu đồng mỗi tháng; hộ buôn bán nhỏ tăng thêm thu nhập 3-5 triệu đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, các hộ vay đều được vận động duy trì gửi tiết kiệm định kỳ, qua đó hình thành thói quen tích lũy và chuẩn bị nguồn hoàn vốn.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Phượng, hội viên tham gia chương trình tại xã Đông Thành cho biết khoản vốn được nhận đã giúp gia đình có thêm điều kiện duy trì mô hình chăn nuôi heo tại nhà. "Trước đây tôi muốn mở rộng việc chăn nuôi nhưng vốn ít, làm được tới đâu hay tới đó. Từ khi được vay vốn không lãi suất, tôi có thêm tiền mua thêm con giống và chủ động hơn trong chi tiêu. Mỗi tháng tôi cũng cố gắng dành một khoản gửi tiết kiệm để chuẩn bị hoàn vốn. Điều mừng nhất là gia đình có thêm nguồn thu ổn định hơn, mình cũng tự tin hơn vì thấy nếu biết tính toán thì khoản vốn nhỏ vẫn có thể giúp mình làm được nhiều việc", chị Phượng chia sẻ.

Từ thực tế đó, có thể thấy khi một khoản vay nhỏ được đặt trong cơ chế đồng hành phù hợp, giá trị tạo ra không chỉ là một mô hình sinh kế. Quan trọng hơn, phụ nữ được trao thêm năng lực để xem xét, lựa chọn cách làm phù hợp, tích lũy từng khoản nhỏ và chịu trách nhiệm với kế hoạch kinh tế của gia đình. Đó là cách trao quyền thực chất: không làm thay, không chỉ "trao cá" mà "trao cần câu", tạo điều kiện để người phụ nữ chủ động đứng vững bằng chính sinh kế của mình.

Với góc nhìn đó, thông qua Chương trình "Trao quyền cho Phụ nữ", BAT Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong việc hỗ trợ phụ nữ khó khăn tiếp cận nguồn vốn không lãi suất, phát triển sinh kế hợp pháp, an toàn và bền vững.

Từ Phước Chỉ, 55 hộ gia đình được hỗ trợ khoản vay sẽ mở ra 55 kế hoạch làm kinh tế cụ thể. Và nếu mỗi khoản vay được sử dụng đúng mục đích, mỗi mô hình làm kinh tế tạo thêm một nguồn thu, mỗi gia đình có thêm một điểm tựa, thì giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở con số 550 triệu đồng, mà ở niềm tin được khơi mở rằng phụ nữ vùng biên giới hoàn toàn có thể làm chủ hành trình vươn lên của chính mình.