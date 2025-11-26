Trong cuộc thi Green Voices 2025 tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) vào ngày 24/11, câu chuyện về phương tiện xanh và động lực thay đổi lối sống đã trở thành chủ đề xuyên suốt. Nhiều sinh viên cho biết dù vẫn còn hạn chế về tài chính, họ đặc biệt quan tâm đến các giải pháp thân thiện với môi trường. “Chúng em còn sống rất lâu trên hành tinh này, nên không thể đứng ngoài câu chuyện chuyển đổi xanh,” một thành viên đội Quán quân chia sẻ. Theo nhóm, thế hệ trẻ cảm nhận rõ các vấn đề môi trường, từ chất lượng không khí đến tiếng ồn, và coi lựa chọn phương tiện xanh là một hành động thiết thực để bảo vệ cuộc sống của chính mình.

Các thí sinh trường Đại học Ngoại ngữ trình bày góc nhìn thực tế về chi phí, môi trường và tương lai năng lượng, phản ánh sự chủ động của giới trẻ trong chuyển đổi xanh.

Tuy vậy, chi phí vẫn là rào cản lớn nhất khiến người trẻ e dè khi cân nhắc xe điện. Đây cũng là lý do chính sách hỗ trợ 5 triệu đồng từ thành phố được đánh giá là “điểm chạm” quan trọng, giúp giảm áp lực tài chính đối với các gia đình có con đang học đại học. Nhiều sinh viên thừa nhận rằng nếu không có chính sách mới, họ khó tự tin lựa chọn xe điện vì mức giá ban đầu cao hơn xe xăng phổ thông. “Nếu một thay đổi dù đắt hơn nhưng tạo ra lợi ích rõ rệt, đó là khoản đầu tư xứng đáng. Chính sách hỗ trợ giúp lựa chọn xe điện bớt áp lực hơn rất nhiều,” đại diện đội Quán quân nói.

Sinh viên Đại học Ngoại ngữ thảo luận về lựa chọn phương tiện xanh trong bối cảnh thành phố Hà Nội đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng cho xe máy điện.

Bên cạnh yếu tố chi phí, sự tiện lợi của xe điện cũng là vấn đề được sinh viên quan tâm. Tuy nhiên, nhiều bạn cho rằng lợi ích dài hạn của xe điện, đặc biệt là chi phí vận hành thấp đang giúp phương tiện này trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn. Một thành viên đội Á quân đánh giá: “Chi phí ban đầu là rào cản, nhưng về lâu dài xe điện tiết kiệm hơn. Chính sách hỗ trợ 5 triệu đồng sẽ khiến nhiều người mạnh dạn hơn để thử.”

Không khí tranh biện sôi nổi tại Green Voices 2025, nơi nhiều bạn trẻ khẳng định xe điện là lựa chọn kinh tế và hợp lý cho hiện tại.

Các bạn trẻ cũng nhìn nhận rằng chính sách hỗ trợ chỉ là một phần trong bức tranh lớn của chuyển đổi xanh. Điều quan trọng hơn là tạo ra thay đổi về nhận thức, nhất là trong bối cảnh “người Việt Nam hiện vẫn đặt ưu tiên hàng đầu vào chi phí, sau đó mới tới tính xanh”. Vì vậy, các cuộc thi như Green Voices 2025 đóng vai trò giúp thế hệ trẻ tiếp cận thông tin đúng đắn, được lắng nghe và thể hiện tiếng nói của mình. “Tên cuộc thi là Green Voices, tức là tiếng nói xanh. Nó trao cơ hội cho sinh viên, những người sẽ làm chủ tương lai hiểu và thực hành tư duy bền vững,” đại diện đội Á quân chia sẻ. “Giá trị lớn nhất là chúng em thay đổi được chính nhận thức của mình và có động lực lan tỏa thông điệp sống xanh,” một thành viên đội chiến thắng chia sẻ.

Với nhiều sinh viên, khoản hỗ trợ 5 triệu đồng được xem là động lực để mạnh dạn cân nhắc chuyển sang xe điện.

Có thể thấy, chính sách hỗ trợ 5 triệu đồng có thể không giải quyết toàn bộ rào cản của quá trình chuyển đổi, nhưng nó tạo ra bước khởi đầu cần thiết: giúp người tiêu dùng trẻ tiếp cận dễ dàng hơn với phương tiện xanh và củng cố niềm tin rằng đầu tư cho môi trường là khoản đầu tư cho chính tương lai của họ.

Green Voices 2025 năm nay ghi nhận sự đầu tư kỹ lưỡng của các đội, từ nghiên cứu, lập luận đến cách xử lý vấn đề xã hội. Chương trình thu hút hơn 100 thí sinh tranh tài, hơn 1.000 sinh viên tham dự, cho thấy được sức hút và sự lan tỏa, cũng như sự quan tâm của giới trẻ Hà Nội về chủ đề xe điện, chuyển đổi xanh.

Vòng chung kết online của Green Voices 2025 bao gồm các quán quân tại 8 điểm trường cũng sẽ sớm được diễn ra. Trong đó, giải Nhất chung cuộc sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt 1 xe máy Evo Grand Lite.