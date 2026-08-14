NGHE NHỊP ĐẤT NƯỚC GIỮA BIỂN XANH

Không khí ngày lễ hiện diện thật gần gũi trong kỳ nghỉ. Buổi sáng, những vị khách nhí có thể tự tay trang trí tranh bằng vỏ trứng trên nền cờ Việt Nam, gấp xe tăng giấy hay hào hứng với hành trình truy tìm kho báu. Khi chiều xuống, nhịp vui chuyển về bên hồ bơi Dhawa với tiệc bọt biển, trò chơi dưới nước và những hoạt động tương tác dành cho cả gia đình. Giữa biển xanh và nắng Hồ Tràm, tinh thần Quốc khánh được cảm nhận qua những khoảnh khắc vui chơi và thời gian bên nhau.

Angsana & Dhawa Hồ Tràm mở ra hành trình tạm rời nhịp sống tất bật để tìm về với biển

TỰ HÀO TINH HOA BIỂN HỒ TRÀM

Ẩm thực trở thành một phần không thể thiếu của hành trình trở về với biển. Từ nguồn hải sản tươi của Hồ Tràm đến những món ăn đường phố quen thuộc trải dài ba miền, hương vị Việt được kể lại giữa không gian rộng mở và làn gió từ đại dương.

Khi chiều dần buông, bàn tiệc cũng bắt đầu rộn ràng với hải sản tươi vừa chế biến, những hương vị thân thuộc và sắc màu ẩm thực nối dài từ Á sang Âu. Tiếng nhạc, hương thơm từ gian bếp và làn gió biển đan xen, để mỗi buổi tối là một trải nghiệm mới, đưa thực khách khám phá thêm sản vật Hồ Tràm và những hương vị Việt trong kỳ nghỉ đặc biệt.

CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN

Kỳ nghỉ cũng dành lại những khoảng lặng cho riêng mình. Một buổi sáng thong thả bên bờ biển, vài giờ thư giãn tại Angsana Spa hay đơn giản là ngồi lâu hơn trước đại dương – vừa đủ để tạm rời lịch trình thường nhật và tìm lại nhịp điệu của riêng mình.

BIỂN HỒ TRÀM GIỜ ĐÂY GẦN HƠN

Với hành trình qua cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu ngày càng thuận tiện, Hồ Tràm giờ đây chỉ cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh khoảng hai giờ di chuyển. Một khoảng cách vừa đủ để rời thành phố mà không cần đi quá xa, đưa những ngày nghỉ bên biển đến gần hơn trong dịp Quốc khánh.

Dịp lễ Quốc Khánh này, Angsana & Dhawa Hồ Tràm mang tinh thần Việt Nam đến bên biển qua những trải nghiệm, ẩm thực và khoảnh khắc sum vầy

Dịp lễ Quốc Khánh này, Angsana & Dhawa Hồ Tràm mang tinh thần Việt Nam đến bên biển qua những trải nghiệm, ẩm thực và khoảnh khắc sum vầy – để mỗi con sóng đưa nhịp sống chậm lại, dành thêm thời gian cho những người bên cạnh và tận hưởng ngày lễ theo một nhịp thật khác.