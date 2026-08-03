Hồ sơ xét tuyển tăng, nhiều trường dự báo điểm chuẩn sẽ điều chỉnh

Nhiều trường ghi nhận hồ sơ xét tuyển tăng mạnh

Các cơ sở giáo dục đại học tiến hành rà soát thông tin thí sinh đăng ký vào từng ngành, từng chương trình đào tạo trước khi bước vào giai đoạn lọc ảo trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Dữ liệu này phản ánh số lượng thí sinh đăng ký, số nguyện vọng, thứ tự ưu tiên cũng như mức độ cạnh tranh của từng ngành.

Theo thống kê kết quả đăng ký xét tuyển đại học năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân ghi nhận khoảng 23.000 thí sinh sử dụng chứng chỉ IELTS để quy đổi điểm hoặc đăng ký xét tuyển theo phương thức kết hợp. Con số này tăng gần 1.000 hồ sơ so với năm 2025.

Với nhóm chứng chỉ quốc tế khác, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân thông tin, năm nay có khoảng 2.000 thí sinh sử dụng SAT hoặc ACT để đăng ký xét tuyển vào trường, giảm khoảng 1.000 so với năm trước.

Bên cạnh đó, Đại học Kinh tế Quốc dân ghi nhận khoảng 18.000 thí sinh đăng ký xét tuyển bằng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước như HSA, V-ACT và TSA, tăng đáng kể so với khoảng 15.000 hồ sơ của năm 2025.

Thông tin từ đại diện Học viện Ngân hàng cho biết, năm 2026, gần 54.000 thí sinh với khoảng 124.500 nguyện vọng xét tuyển, tăng 50% so với năm ngoái và cao nhất từ trước đến nay.

Theo thống kê sơ bộ ở một số đại học khối kinh tế khu vực phía Bắc, đây cũng là trường có lượng thí sinh đăng ký đông nhất.

Trong khoảng 54.000 thí sinh, gần 4.100 em là học sinh trường chuyên, 20 thí sinh đạt giải quốc gia, hơn 2.800 có giải cấp tỉnh trở lên. Số đăng ký xét tuyển bằng các bài thi đánh giá năng lực là hơn 15.400. Nhóm có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế là gần 20.400, tăng khoảng 7.000 so với năm ngoái.

PGS. TS Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Học viện Ngân hàng cho biết: "Tất cả con số trên đều cao nhất từ trước đến nay. Đây là sự tăng trưởng rất tốt, cho thấy sự quan tâm của thí sinh”.

Về nguyện vọng, gần 50% thí sinh đặt vào học viện ở thứ tự ưu tiên, từ 1 đến 5. Trong khi đó, Học viện Ngân hàng năm nay tuyển gần 4.700 sinh viên, tức tỷ lệ chọi trung bình là hơn 1/11.

Tính toán điểm chuẩn từ dữ liệu xét tuyển

Số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển là căn cứ quan trọng để các trường xây dựng phương án điểm chuẩn phù hợp với chỉ tiêu tuyển sinh.

Trong giai đoạn này, các trường đồng thời đối chiếu dữ liệu, tính điểm ưu tiên, điểm cộng theo quy định và chuẩn bị các phương án xét tuyển phù hợp với chỉ tiêu tuyển sinh.

Đại học Kinh tế Quốc dân dự báo điểm chuẩn vào các ngành/chương trình đào tạo năm 2026 của trường sẽ trong khoảng từ 23 - 28,5 và có xu hướng giảm nhẹ, khoảng 0,25 điểm so với năm trước.

Trong đó, điểm chuẩn vào các ngành có thể phân ra 4 nhóm: nhóm điểm chuẩn rất cao từ 27,5 - 28,5 điểm; nhóm cao khoảng từ 26 - 27,5 điểm; nhóm trung bình từ 24,5 - 26 điểm; nhóm thấp từ 23 - 24,5 điểm.

Riêng một số ngành "hot", điểm chuẩn có thể lấy cao hơn 0,25 - 0,5 điểm so với khoảng chung.

Năm 2026, Trường Đại học Hà Nội sử dụng tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) để xét tuyển tất cả các ngành và chương trình đào tạo. Căn cứ vào phổ điểm ba môn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, mặt bằng điểm chuẩn được dự báo sẽ có sự điều chỉnh giảm nhẹ khoảng 0,25 - 0,5 điểm, so với năm trước ở đa số ngành.

Theo kế hoạch, Trường Đại học Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2026 trước 17h ngày 13/8/2026.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Hòa, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Giao thông vận tải, điểm chuẩn năm 2026 dự kiến sẽ có biến động so với năm 2025. Tuy nhiên, mức tăng hoặc giảm sẽ khác nhau giữa từng nhóm ngành.

Cụ thể, với nhóm ngành có điểm chuẩn trên 26 điểm năm 2025, điểm chuẩn năm nay dự kiến giảm, mức giảm có thể lên tới 1,5 điểm. Nhóm ngành có điểm chuẩn 24-26 điểm có thể giảm 0,5-1 điểm. Với nhóm từ 20-23 điểm, điểm chuẩn dự kiến cơ bản ổn định. Trong khi đó, nhóm dưới 20 điểm có thể tăng nhẹ, khoảng 0,25-0,5 điểm.

Theo các cơ sở đào tạo, mức điểm chuẩn dự kiến chỉ mang tính tham khảo, bởi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: số lượng và thứ tự nguyện vọng của thí sinh, phổ điểm xét tuyển, chỉ tiêu từng ngành, chương trình đào tạo...

Mức điểm chuẩn dự kiến mới chỉ là dữ liệu phục vụ công tác rà soát nội bộ, còn điểm chuẩn chính thức sẽ được xác định sau khi hoàn tất quy trình lọc ảo trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GDĐT.