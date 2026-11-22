Đó là Camy Khánh An - tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Khánh An, sinh năm 2016, đang học tại trường Tiểu học Kiến Hưng (Hà Nội).

Camy Khánh An có vẻ ngoài xinh xắn với nụ cười rạng rỡ, lanh lợi. Cô bé bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khoảng 4 năm trước, sớm thử sức ở cả lĩnh vực phim ảnh lẫn trình diễn thời trang.

Trong Căn Nhà Không Mái Che, Camy Khánh An đảm nhận vai Mai - con gái út của Toản, nhân vật do diễn viên Duy Hưng thủ vai. Trên phim, Mai là cô bé được bố hết mực yêu chiều. Dù còn nhỏ tuổi, Khánh An khá tự tin trước ống kính, có thể phối hợp với các diễn viên lớn và thể hiện những phân cảnh đòi hỏi cảm xúc.

Camy Khánh An vào vai con gái Duy Hưng

Cao Phú Quý và Camy Khánh An vào vai anh trai và em gái ruột

Trước khi trở thành “con gái” của Duy Hưng, Khánh An từng được khán giả biết đến qua vai Ghến trong Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Cô bé vào vai em gái của Pu, nhân vật do Thu Hà Ceri đảm nhận. Dù không có quá nhiều đất diễn, Ghến vẫn tạo thiện cảm nhờ vẻ lanh lợi, đáng yêu cùng tạo hình mộc mạc của một cô bé vùng cao.

Bên cạnh diễn xuất, trình diễn thời trang là một trong những hoạt động nổi bật của Khánh An. Cô bé từng tham gia nhiều cuộc thi dành cho trẻ em và nhận được một số giải thưởng, danh hiệu đáng chú ý.

Năm 2022, Khánh An được trao danh hiệu Kids Khả ái tại cuộc thi IKids Việt Nam, đồng thời nhận giải Khuyến khích ở chương trình Tìm kiếm gương mặt trang bìa do báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức. Sang năm 2023, cô bé tiếp tục giành Á quân 1 Tài Sắc Nhí Việt Nam, Á quân The Face Hachio và giải Thí sinh trình diễn ấn tượng nhất tại The Face Kids 2023. Cùng năm, Khánh An còn được trao danh hiệu Đại sứ nhí Best Catwalk Kangen Water.

Năm 2024, cô bé giành danh hiệu Á quân 2 Siêu mẫu nhí Việt Nam Toàn cầu. Khánh An cũng từng lọt Top 35 Model xuất sắc tại chương trình truyền hình thực tế So You Think You Can Model do VTV9 tổ chức. Những sân chơi này giúp Khánh An có thêm trải nghiệm trước ống kính và sân khấu.

Khánh An có nhiều kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu và trước máy quay

Trong quá trình tham gia Căn Nhà Không Mái Che, Camy Khánh An vẫn đảm bảo vừa học vừa đi quay. Một hình ảnh phía sau hậu trường phim từng thu hút sự chú ý là Khánh An ngồi làm bài tập trong lúc chờ đến lượt quay. Không có bàn học riêng, cô bé tận dụng chiếc ghế có sẵn tại phim trường, tranh thủ thời gian nghỉ để mở sách vở và hoàn thành bài tập.

Theo chia sẻ của mẹ trên Thanh Niên Việt, Khánh An hiện học lớp 5 và là Liên đội phó ở trường. Thói quen tự giác học tập được gia đình rèn từ lớp 1. Mỗi lần theo đoàn làm phim, cô bé tự chuẩn bị sách vở, chủ động nhắn thầy giáo gửi bài, làm bài rồi nộp lại. Nếu gặp phần kiến thức chưa hiểu, Khánh An có thể kết nối trực tuyến để được thầy hướng dẫn.

Việc cân bằng lịch học và lịch quay cũng từng khiến gia đình phải tính toán khá kỹ. Ban đầu, đoàn phim dự kiến bấm máy từ tháng 5, phần lớn thời gian quay trùng với kỳ nghỉ hè nên không ảnh hưởng nhiều đến việc học. Tuy nhiên, do thời tiết, bối cảnh và một số yếu tố khác, kế hoạch kéo dài đến tháng 11.

Trong tháng 9 và 10, lịch quay chưa quá dày, Khánh An chủ yếu nghỉ học nửa buổi chiều hoặc một ngày mỗi tuần. Đến tháng 11, thời lượng quay tăng lên, gia đình phải phối hợp với nhà trường để con gái có thể theo kịp chương trình.

Khánh An tranh thủ học bài khi đi quay (Ảnh: Diệp Xinh)

Mẹ Khánh An cho biết giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô đã hỗ trợ bằng cách gửi bài tập hằng ngày để cô bé làm bù. Khi có nội dung chưa hiểu, em gọi cho thầy để được giảng trực tuyến, sau đó hoàn thành và gửi lại bài để kiểm tra. Nhờ vậy, Khánh An vẫn duy trì được việc học trên lớp.

Trước đó, Khánh An liên tiếp 4 năm đạt thành tích học tập tốt, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, aerobic và thi vẽ tranh tại trường. Gia đình xác định việc học văn hóa vẫn là ưu tiên, vì vậy lịch quay và biểu diễn thường được sắp xếp vào cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ nếu có thể.

Việc để con tham gia nghệ thuật từ sớm cũng là lựa chọn khiến mẹ Khánh An phải cân nhắc về môi trường và cách đồng hành. Chị không phủ nhận trẻ em hoạt động trong lĩnh vực này có thể gặp áp lực, cám dỗ và những rủi ro riêng. Thay vì ngăn cản con theo đuổi sở thích, chị lựa chọn tìm hiểu kỹ từng cơ hội, ưu tiên những môi trường phù hợp và luôn có mặt bên cạnh con.

Một số khoảnh khắc khác của Khánh An

(Ảnh: FBNV)