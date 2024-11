Vào tối 29/11, Hồ Ngọc Hà cùng với ông xã Kim Lý đã tham gia sự kiện của thương hiệu trang sức cao cấp diễn ra ở Bangkok, Thái Lan. Người đẹp sinh năm 1984 mặc chiếc đầm ngắn cúp ngực gợi cảm khoe visual thăng hạng. Cư dân mạng còn choáng váng trước giá trị "khủng" hơn 2,5 tỷ đồng gồm lắc tay, túi xách, vòng cổ mà Hồ Ngọc Hà đeo tại sự kiện.

Tại đây, Hồ Ngọc Hà còn gặp gỡ loạt sao nổi tiếng thế giới như ca sĩ Lisa (BLACKPINK), diễn viên Thái Lan Mai Davika, diễn viên Mile-Phakphum Romsaithong, Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, diễn viên - người mẫu Indonesia Luna Maya, ca sĩ - diễn viên Singapore Ayden Sng.

Khi chung khung hình với các người đẹp nổi tiếng, Hồ Ngọc Hà không hề kém cạnh mà ngược lại vẫn nổi bật, thậm chí lấn át nhiều gương mặt. Sắc vóc của mẹ 3 con khiến netizen trầm trồ và dành nhiều lời khen ngợi. Trong một vài bức hình, có thể thấy Hồ Ngọc Hà có tương tác thân thiết với các nghệ sĩ Mai Davika, Pia Wurtzbach. Cô cũng là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam tham gia sự kiện đặc biệt này.

Hồ Ngọc Hà được ông xã Kim Lý tháp tùng trong chuyến đi Bangkok

Hồ Ngọc Hà có tương tác thân thiết với dàn sao vì từng gặp gỡ ở những sự kiện trước đó

Nhan sắc không kém cạnh của Hồ Ngọc Hà khi chung khung hình với dàn sao nhận được nhiều sự khen ngợi

Hồ Ngọc Hà hoạt động trong showbiz Việt với nhiều vai trò như ca sĩ, người mẫu... Cô được biết tới qua nhiều ca khúc như Đêm nghe tiếng mưa, Giấc mơ chỉ là giấc mơ, Và em đã yêu... Ngoài ca hát, Hồ Ngọc Hà làm huấn luyện viên của các chương trình G iọng hát Việt 2012, X-Factor 2014, The Face 2016, The New Mentor 2023 .

Sau thời gian dài hoạt động trong showbiz Việt, Hồ Ngọc Hà vẫn là cái tên được săn đón hàng đầu. Dù bận rộn với âm nhạc, Hồ Ngọc Hà vẫn phát triển mạnh ở mảng thời trang. Bà xã Kim Lý trở thành cái tên được chọn mặt gửi vàng của các nhãn hàng quốc tế.

Năm 2020, sau ba năm hẹn hò, nữ ca sĩ và diễn viên Kim Lý đăng ký kết hôn, đón cặp song sinh một trai, một gái, đặt tên Lisa và Leon, cô còn có con trai riêng là bé Henry. Khi được hỏi về thời điểm tổ chức đám cưới, nữ ca sĩ cho biết: "Bây giờ cũng không biết phải làm đám cưới như thế nào. Làm một cái đám cưới nhỏ thì không ổn mà làm to cũng không xong. Đó là lý do dù Kim Lý đã nhiều lần hối thúc tôi tổ chức một tiệc đám cưới nhưng tôi vẫn còn đang lưỡng lự. Tuy nhiên nếu sau này, Lisa và Leon đề nghị ba mẹ làm đám cưới. Đó là lúc tôi sẽ tổ chức đám cưới cùng với chồng mình".

Hồ Ngọc Hà được nhiều thương hiệu lớn trên thế giới chọn mặt gửi vàng trong thời gian qua