Hồ Ngọc Hà đáp trả Lưu Diệc Phi

Động thái của hai nghệ sĩ

Sáng 9/9, Hồ Ngọc Hà phản hồi khi một khán giả khuyên cô xóa ảnh chụp cùng Lưu Diệc Phi. Việc nữ diễn viên Trung Quốc đăng ảnh không có Hồ Ngọc Hà khiến nhiều khán giả phản ứng, tìm đến trang cá nhân của hai nghệ sĩ để bình luận.

“Tôi để tâm những việc quan trọng, còn chuyện ấy đôi khi cũng bình thường mà, gặp 1-2 lần biết nhau chứ có thân thiết đâu, đăng làm chi. Mình thích thật thì đăng, không sao hết. Vui lên nào”, Hồ Ngọc Hà viết.

Giọng ca Cô đơn trên sofa cho biết hai người mới gặp một vài lần, chưa có quan hệ thân thiết. Cô chia sẻ ảnh vì yêu thích khoảnh khắc ấy và nhắn người hâm mộ vui vẻ, không đặt nặng sự việc.

Hồ Ngọc Hà nói "không bận tâm" khi bị Lưu Diệc Phi cắt khỏi ảnh chụp chung.

Tranh luận bắt đầu từ loạt ảnh Lưu Diệc Phi đăng trên Instagram đêm 8/9, sau sự kiện Bvlgari Eclettica tại Thượng Hải, Trung Quốc. Bức ảnh gốc có ba người được cắt hẹp, chỉ giữ lại nữ diễn viên và Laura Burdese, CEO của thương hiệu. Hồ Ngọc Hà đứng phía bên phải trong ảnh gốc không còn xuất hiện.

Trang cá nhân của Hồ Ngọc Hà lại đăng ảnh đầy đủ ba người, đặt ở vị trí đầu tiên trong bộ ảnh. Điều này dẫn đến tranh luận gay gắt.

Trên tài khoản Lưu Diệc Phi xuất hiện nhiều bình luận từ cộng đồng mạng Việt Nam. Một số người không đồng tình với việc cắt ảnh, số khác cho rằng chủ tài khoản có quyền lựa chọn hình ảnh đăng tải. Có bình luận chuyển sang công kích cá nhân và so sánh nhan sắc, mức độ nổi tiếng của hai nghệ sĩ.

“Không thích đăng cùng thì chọn tấm một mình ấy”, “Việc cắt ảnh thiếu tôn trọng người chụp chung và người chụp ảnh”, “Lẽ nào Lưu Diệc Phi không tự tin khi chung khung ảnh với Hồ Ngọc Hà”... là những bình luận của khán giả trên trang cá nhân của Lưu Diệc Phi.

Sau loạt tranh luận, Lưu Diệc Phi đã xóa bức ảnh chụp cùng CEO Bvlgari. Vụ việc tiếp tục viral khắp các diễn đàn, thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Mối quan hệ giữa Lưu Diệc Phi và Hồ Ngọc Hà

Đêm tiệc diễn ra tối 7/9 tại Thượng Hải, Trung Quốc, giới thiệu các thiết kế trang sức và đồng hồ cao cấp của thương hiệu. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như Lưu Diệc Phi, Lưu Gia Linh, Ngô Lỗi và Thái Y Lâm. Hồ Ngọc Hà tham dự cùng chồng là diễn viên Kim Lý, trong vai trò bạn thân thương hiệu tại Việt Nam.

Nữ ca sĩ chọn váy satin trắng của Tamara Ralph, có phần cổ khoét sâu và lưng để hở. Những chuỗi đính kết chạy từ vai xuống lưng tạo điểm nhấn khi cô xoay người. Hồ Ngọc Hà phối cùng áo choàng đồng màu, vòng cổ và hoa tai, búi tóc cao để lộ phần vai, cổ. Kim Lý diện tuxedo, đồng hành cùng vợ trong các hoạt động tại sự kiện.

Hình ảnh Hồ Ngọc Hà được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo, nhận những lời khen về cách kết hợp trang phục, trang sức và trang điểm. Một khán giả nhận xét: “Cách kết hợp với trang sức, trang điểm và làm tóc của cô ấy còn tinh tế hơn cả người mẫu trên sàn catwalk”.

Một số ý kiến khác đánh giá bộ váy trắng phù hợp với vẻ sắc sảo và phong cách gợi cảm quen thuộc của nữ ca sĩ.

Lưu Diệc Phi có động thái xóa ảnh sau khi khán giả tràn vào để lại bình luận tiêu cực.

Lưu Diệc Phi xuất hiện trong đầm trễ vai màu hồng champagne thuộc bộ sưu tập Elie Saab Haute Couture Xuân Hè 2026. Thiết kế đính kết cầu kỳ được phối với vòng cổ, hoa tai và nhẫn có đá xanh. Nữ diễn viên chọn kiểu tóc buộc nửa đầu, trang điểm nhẹ, làm nổi bật đường nét gương mặt. Dưới hình ảnh sự kiện, người hâm mộ dành lời khen cho vẻ thanh lịch và sự hài hòa giữa trang phục với trang sức của cô.

Là đại sứ toàn cầu, Lưu Diệc Phi thường xuyên góp mặt trong các hoạt động quảng bá của thương hiệu. Hồ Ngọc Hà cũng có nhiều chuyến đi dự sự kiện quốc tế, gặp gỡ các nghệ sĩ ở lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc và thời trang. Tháng 5/2024, nữ ca sĩ tới Italy, xuất hiện bên Thư Kỳ và Mai Davika tại sự kiện của hãng.

Hồ Ngọc Hà và Lưu Diệc Phi gặp nhau tại triển lãm Serpenti Infinito ở Thượng Hải tháng 1/2025. Sự kiện khi đó còn có Anne Hathaway và ca sĩ, diễn viên Cinta Laura Kiehl. Những bức ảnh chụp chung thu hút khán giả trong nước, với nhiều nhận xét về phong cách của nữ ca sĩ Việt Nam bên dàn sao quốc tế.

Trong lần hội ngộ tối 7/9, hai nghệ sĩ tiếp tục trò chuyện và chụp ảnh cùng khách mời. Những khoảnh khắc này ban đầu được chú ý bởi trang phục và nhan sắc của cả hai, trước khi Lưu Diệc Phi gây tranh luận vì "cắt Hồ Ngọc Hà" khỏi bức ảnh.