Nam diễn viên phim giờ vàng Trung Tuấn bất ngờ trở thành giảng viên đại học ở tuổi 29

Cái tên Trung Tuấn xuất hiện trong danh sách giảng viên Khoa Âm nhạc, Sân khấu và Điện ảnh của Trường Đại học Văn Lang vào thời điểm anh vẫn đang có phim phát sóng. Vai Đinh Xuân Hải (K36) trong Kế hoạch CM12 của Điện ảnh Công an nhân dân đang lên sóng ANTV, còn danh hiệu Á vương 1 Manhunt Vietnam 2025 thì mới cách đây chưa lâu.

Trung Tuấn vai Đinh Xuân Hải (K36) trong bộ phim Kế Hoạch CM12 của Điện ảnh Công an nhân dân đang chiếu trên ANTV.

Với người làm nghề, đây là hai quỹ đạo hiếm khi chạy song song. Diễn viên trẻ đang có sóng thường tận dụng thời điểm để nhận thêm vai, thêm show, thêm hợp đồng thương mại. Trung Tuấn chọn thêm một lớp học để dạy. Nếu màn ảnh cho anh cơ hội hóa thân, giảng đường lại đòi hỏi thứ ngược lại: Đứng bên ngoài nhân vật, gọi tên được kỹ thuật, phân tích được vì sao một cảnh diễn hiệu quả hay thất bại.

Nền tảng cho lựa chọn đó không đến từ danh hiệu. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, sau đó ra Hà Nội học tiếp Thạc sĩ Nghệ thuật sân khấu tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và hoàn thành chương trình năm 2024, tức là vẫn đi học ngay trong giai đoạn đã có tên trên sóng giờ vàng. Anh từng chia sẻ: "Nghệ thuật là đam mê, là cuộc sống mà tôi theo đuổi và phấn đấu. Tuy nhiên, bồi dưỡng tri thức và kiến thức mỗi ngày là việc quan trọng không kém. Đối với tôi nghệ thuật là hơi thở và việc học là suốt đời".

Cuối năm 2025, Trung Tuấn thử sức tại Manhunt Vietnam và dừng lại ở ngôi vị Á vương 1. Nhưng phần đáng nhớ hơn cả lại nằm ở vòng phụ.

Lọt Top 5 Manhunt Talent, thay vì chọn một tiết mục thiên về hình thể như phần đông thí sinh nam vương, anh mang lên sân khấu Khoảng trời đẹp nhất, trích đoạn do chính mình viết kịch bản, đạo diễn, dàn dựng và biểu diễn. Câu chuyện xoay quanh tình yêu, sự hữu hạn của thời gian và cách con người trân trọng nhau khi còn kịp. Ở một cuộc thi mà tiêu chí đánh giá phần lớn dừng ở ngoại hình và phong thái, việc một thí sinh tự viết một trích đoạn sân khấu để dự thi là lựa chọn khá liều, và nó cho thấy rõ cái nền kịch nói phía sau chiều cao 1m83.

Trung Tuấn (bên phải) đạt danh hiệu Á vương 1 tại Manhunt Vietnam 2025.

Sinh năm 1997, Trung Tuấn giành Huy chương Bạc tại cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên kịch nói toàn quốc năm 2020, trước khi khán giả truyền hình biết mặt anh. Trong quãng đó, anh tham gia lớp đào tạo diễn viên truyền hình của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam, rồi tiếp tục học các khóa nâng cao của Gặp gỡ mùa thu (Autumn Meeting) trong hai năm 2024 và 2025.

Năm 2022, anh lần đầu lên sóng giờ vàng VTV3 với vai Thượng úy Đặng Hồng Phúc trong Hành trình công lý. Một điều tra viên thoại dứt khoát, tác phong nghiêm, gương mặt sáng, đủ để khán giả nhớ mặt dù đất diễn không nhiều. Sau đó là Nơi giấc mơ tìm về, Đi về miền có nắng, Miền quên lãng 2, Vì mẹ anh phán chia tay và gần nhất là Kế hoạch CM12.

Song song với phim ảnh, anh hoạt động trong lĩnh vực thời trang và người mẫu, nhưng vẫn xác định diễn xuất là trục chính. Sau Manhunt Vietnam, anh cho biết muốn tiếp tục phát triển ở cả thời trang lẫn điện ảnh, và ở mảng diễn xuất thì mong được thử những nhân vật có chiều sâu tâm lý hơn, nhiều màu hơn những vai chính diện nghiêm nghị mà anh đã quen.

Ở tuổi 29, một gương mặt giờ vàng, một huy chương, một tấm bằng thạc sĩ, một danh hiệu và một vị trí giảng viên là bộ sưu tập dấu mốc khá dày. Nhưng cái đáng chú ý không nằm ở số lượng, mà ở chỗ anh không dùng danh hiệu để rút ngắn đường đi. Trong một môi trường mà độ nhận diện thường được đổi ngay thành cơ hội, Trung Tuấn vẫn chọn con đường chậm hơn: học, tích lũy, rồi đem thứ mình tích lũy được ra dạy lại.