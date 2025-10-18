Mới đây, chương trình Hành trình 20+ đã lên sóng. Tại đây, Hồ Ngọc Hà cùng mẹ và người mẫu Lê Thúy đến Bến Tre để thăm hoàn cảnh em Trần Quang Giàu.

Hồ Ngọc Hà nói: “Chúng tôi đang đi trên phà, lâu lắm rồi mới đi phà. Hôm nay chúng tôi sẽ đến thăm một em nhỏ vô cùng lam lũ, khó khăn, mồ côi cha, mẹ thì bỏ đi khi còn rất nhỏ, hiện ở cùng ông bà nội và một người chú. Bà nội thì bị ung thư, ông nội thì tai biến.

Em nhỏ tên Trần Quang Giàu. Nghe cái tên đã thấy ước mơ của mẹ cha rồi nhưng cái tên nó vận vào con người. Em chỉ mới 13 tuổi thôi mà không việc gì không làm được, nhưng trong lòng vẫn có sự cô đơn, không tự tin.

Đây là một hoàn cảnh rất tang thương. Toàn bộ mưu sinh đặt lên vai người chú đi làm cực khổ. Bà nội chỉ xếp từng cọng dừa khô đổi lấy vài đồng bạc mỗi ngày. Bản thân Giàu phải đi mò cua bắt ốc, câu cá để phụ thêm cho bữa cơm.

Thấy một cậu bé phải cố gắng bươn chải để sống qua từng ngày thế này khiến tôi quá ngưỡng mộ”.

Bà nội em Trần Quang Giàu bật khóc nói: “Cha nó chết, mẹ nó bỏ nó đi khi nó mới 3 tuổi. Nó bé tí đã biết đi mò cua bắt cá lo cho ông bà bữa cơm nên giờ nó đen thui. Tôi thương nó lắm”.

Em Trần Quang Giàu và Hồ Ngọc Hà

Em Trần Quang Giàu bật khóc chia sẻ: “Hồi đó cha con đi xà lan bị té xuống sông rồi chết. Mẹ con không ở đây nữa nên bỏ đi, không một lần trở lại. Lâu lâu bà nội bệnh, nhà con không có tiền mua thuốc. Con chỉ biết kêu nội đừng buồn nữa, từ từ hết bệnh”.

Hồ Ngọc Hà nghe vậy cũng bật khóc an ủi: “Đúng là cái tên vận vào con người. Không sao, cô Hà biết con đã cố gắng trong cuộc sống của con. Bây giờ con có mong ước gì cứ nói cho cô Hà nghe”.

Em Giàu chia sẻ mình cần một chiếc xe đạp để đi học và một chiếc máy tính để học bài. Hồ Ngọc Hà lại bật khóc hỏi: “Con có cần cô phụ tiền học không?”.

Em Giàu từ chối Hồ Ngọc Hà không nhận tiền học, khiến nữ ca sĩ thốt lên: “Không cần phụ tiền học luôn? Tự đóng tiền học luôn! Giỏi quá!”.

Cuối cùng, Hồ Ngọc Hà mua cho em Giàu máy tính, xe đạp, phụ tiền học.