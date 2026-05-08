Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hà Chung (SN 1988, trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân là cháu N.Đ.B.K., con ruột của Chung. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Hà Chung và vợ cũ kết hôn năm 2016, có hai con chung. Sau khi ly hôn vào năm 2023, hai bên thỏa thuận mỗi người trực tiếp nuôi một người con. Cháu K. ban đầu sống cùng mẹ, đến tháng 4/2024 được đưa về ở với cha theo quyết định của tòa án.

Bị can Nguyễn Hà Chung (Ảnh: TTTĐTCATPT)

Khoảng cuối tháng 12/2025, trong lúc kiểm tra việc học buổi tối, Chung thấy con chưa hoàn thành bài tập nên nhắc nhở. Khoảng 30 phút sau, khi tiếp tục kiểm tra và thấy cháu làm bài chậm, người này đã tức giận, lấy dây sạc điện thoại màu xanh dài khoảng 1 mét gập đôi rồi liên tiếp đánh nhiều lần vào người con.

Dù cháu bé dùng tay đỡ và liên tục xin lỗi, Chung vẫn tiếp tục đánh khiến nạn nhân bị thương ở nhiều vị trí như lưng, ngực, bụng, tay, chân và cằm. Sau khi phát hiện các vết thương trên cơ thể con, người đàn ông này dùng tinh dầu xịt lên người cháu rồi đi ngủ.

Đến ngày 8/1/2026, mẹ cháu K. tới trường thăm con thì phát hiện cơ thể cháu có nhiều vết bầm tím, sẹo và dấu hiệu bị thương nên đưa đi khám tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hà Chung đã khai nhận toàn bộ hành vi. Người này cũng giao nộp sợi dây sạc điện thoại được xác định là công cụ dùng để đánh con.

Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Thọ, trên cơ thể cháu N.Đ.B.K. có 21 vết sẹo cùng 20 vùng rối loạn sắc tố da màu nâu xuất hiện tại nhiều vị trí như lưng, ngực, bụng, tay và chân. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu bé được xác định là 36%. Cơ quan chuyên môn nhận định các thương tích đều do vật tày tác động và hình thành cùng thời điểm.

Những vết thương do chính bố ruột gây ra (Ảnh: TTTĐTCATPT)

Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của Nguyễn Hà Chung đã trực tiếp xâm hại nghiêm trọng đến sức khỏe, thể chất và tinh thần của trẻ em, gây ảnh hưởng lớn tới sự phát triển bình thường của nạn nhân. Việc nhiều vết thương để lại sẹo trên cơ thể một bé trai hơn 7 tuổi cũng khiến dư luận đặc biệt bức xúc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt tạm giam Nguyễn Hà Chung trong thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an đồng thời khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không sử dụng bạo lực trong quá trình dạy dỗ trẻ em dưới mọi hình thức.

Nguồn: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ