Hình ảnh trái ngược của thị trường bánh trung thu ở TPHCM

Nhìn chung, thị trường bánh trung thu 2025 ghi nhận sự đa dạng về mẫu mã, chất lượng nhưng giá bánh trung thu nhích nhẹ trong khi sức mua chưa tăng mạnh. Không khí nhộn nhịp quen thuộc của mùa trung thu dường như đã nhường chỗ cho sự cân nhắc, thận trọng trong chi tiêu, phản ánh sự thay đổi trong cách mua sắm.