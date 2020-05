Hình ảnh người đàn ông đang nhúng thuốc cho sầu riêng và "bí mật" được hé lộ sau đó khiến dân mạng tranh cãi

Là loại quả nhiệt đới, sầu riêng được nhiều người ưa thích không chỉ là thực phẩm mà còn có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa bệnh tật và tăng cường sức khỏe cho con người.

Vào thời điểm này đang là mùa của những trái sầu riêng thơm ngon được thu hoạch, người người, nhà nhà đổ xô đi siêu thị, chọn lựa những quả sầu riêng bắt mắt, múi to thơm ngon nhất. Thế nhưng bên cạnh đó, nỗi lo về sầu riêng bị chín ép, bị nhúng thuốc vẫn khiến người tiêu dùng ám ảnh khôn nguôi.

Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người đàn ông đang dùng những ca nước dội đều lên từng trái sầu riêng được tài khoản có nickname Q.B đăng tải đã khiến dân mạng xôn xao bình luận.

Thoạt nhìn, người ta nghĩ ngay đến những quả sầu riêng bị nhúng thuốc "ép chín" mà ngày ngày đọc được trên các mặt báo hay những đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội. Thế nhưng trong đoạn clip này, tài khoản Q.B lại chú thích đặc biệt: "Mấy bạn đừng có hiểu lầm nhúng thuốc là độc nhé, tại người ta lạm dụng nên độc đó nhé. Sầu riêng nhà ngoại mình nè".

Hình ảnh người đàn ông đang nhúng thuốc cho sầu riêng nhưng "bí mật" được hé lộ sau đó mới khiến dân mạng vỡ òa

Thậm chí chủ tài khoản này còn cho biết thêm: "Sầu nhúng thuốc ông ngoại mình ăn cũng được 40 năm rồi. Ông ngoại mình hiện vẫn leo dừa, vẫn sống khoẻ 75 tuổi nhé".

Hình ảnh trái sầu riêng được nhúng trong 1 chậu nước màu xanh nhạt khiến dân mạng "nổ" ra tranh cãi. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip này đã thu về hàng chục nghìn lượt like và hàng trăm bình luận của người dùng mạng. Luồng ý kiến được chia làm 2 phe, trong đó 1 phe thì cho rằng, dù sao thì sầu riêng chín tự nhiên vẫn là an toàn nhất, không nên sử dụng bất kì loại thuốc gì, dù nó có độ an toàn cao đến đâu:

- "Nói vậy thôi chứ nhà vườn ăn trái chín cây thôi chứ không có ăn trái nhúng này nha. Nhúng chỉ để bán thôi. Bạn mình có vườn sầu riêng nó nói vậy đó".

- "Mình chẳng biết thuốc nhúng này là gì, độc ít hay độc nhiều, mình chỉ biết là sầu rụng ngon nhưng mau hỏng nếu không ăn kịp, còn sầu bán ngoài chợ trái nào chả nhúng, mà cứ nhúng là độc hại rồi".

- "Ngày xưa làm gì có thuốc mà nhúng, sầu riêng vẫn ngon. Các bạn nói thuốc không độc hại, vậy nó tồn lại trong cơ thể cho đến vài chục năm sau đó".

Tuy vậy, số khác thì cho rằng, tuỳ loại thuốc để nhúng sầu là loại gì, vì có những loại thuốc được Bộ Y tế cấp phép và bản thân gia đình họ cũng từng sử dụng nhúng sầu sau đó ăn và không có vấn đề gì về sức khoẻ:

- "Người ta nhúng vậy cũng dễ hiểu mà, mang đi đường dài là phải hái xanh để chuyển đi rồi ngâm chất này để chín, hái chín chuyển đi nó hư ăn không ăn được đâu".

- "Nhà vườn tự nhúng để ăn, như vậy nó mới ngon. Còn buôn bán đi lạm dụng quá nên ngộ độc thôi".

- "Tôi biết thuốc này, chỉ là cho trái chín đều không bị sượng với non thôi. Sầu riêng cần nhúng thuốc mới chín điều trái còn không là bị sượng, độc là do người ta lạm dụng liều lượng cao mà thôi".

- "Chính xác nhà tôi cũng làm vườn, nhúng để trái chín điều và không sượng, nhúng sơ sơ là không hề độc hại nhá, mà trái chín nó sẽ ngon hơn là chín tự nhiên".

- "Ai cũng sợ nhúng thuốc ăn bệnh này nọ, nhưng thật ra thuốc này được cấp phép. Quê mình ở Cồn Ngũ Hiệp Cai Lậy đây".

Có khá nhiều ý kiến trái chiều "nổ" ra, song cũng từ đây, dân mạng lại có cái nhìn khác hơn về đoạn clip trên. Mặc dù chưa rõ loại nước dùng nhúng sầu ở trên là loại nước gì, có độc hại hay không, nhưng theo nhiều cư dân mạng bình luận, thì có cả loại thuốc nhúng sầu cho chín đều được Bộ Y tế cấp phép. Còn thực hư thế nào thì có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ nhất.