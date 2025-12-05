Đó là lần xuất hiện mới đây nhất của Xoài Non tại buổi fitting Emerge Fashion Show 2025 của NTK Đỗ Long!

Những hình ảnh, clip quay tại buổi thử đồ này thu về nhiều sự quan tâm. Không chỉ bởi cô nàng dạo gần đây ít tham gia sự kiện mà còn bởi những thay đổi về vẻ ngoài của Xoài Non.

Nhan sắc mới nhất của Xoài Non. Nguồn: Đỗ Long.

Trong thiết kế áo dài tay, chân váy ôm sát cơ thể, Xoài Non được nhiều người giật mình vì lấy lại vóc dáng thon gọn quá nhanh.

Còn nhớ vào hồi tháng 7 vừa qua, hình ảnh quay bằng camera thường, góc lưng của Xoài Non tại một sự kiện bất ngờ viral vì khác lạ. Xoài Non được người hâm mộ nhận xét là đầy đặn, có vẻ đã tăng cân không ít, không giống như hình ảnh khoe body bốc lửa "không vết xước" mà hot girl đăng tải lên MXH.

Xoài Non từng lộ diện với vẻ ngoài tăng cân vào các sự kiện vào hồi tháng 6,7 vừa qua.

Trong nhóm chat với người hâm mộ ở Instagram Xoài Non cũng cho biết đang trong quá trình kiểm soát cân nặng, bằng chế độ ăn. Gil Lê mở livestream giao lưu cùng người hâm mộ cũng tiết lộ người đẹp 2k2 đang trong quá trình detox, hạn chế ăn nhiều, chủ yếu chỉ uống nước để siết dáng, kiểm soát cân nặng. "Có người detox, không được ăn gì cả chỉ uống nước thôi" , Gil Lê nói.

Và thành quả có thể thấy rõ ràng là sau vài tháng kiên trì thì hot girl này đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng như trước đây, thời chưa tăng cân.

Song, bên cạnh những lời khen ngợi vóc dáng, cách về cân nhanh, tỷ lệ hình thể đẹp thì lần này, một đặc điểm ở vẻ ngoài của Xoài Non vẫn tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận, bàn tán. Đó chính là gương mặt!

Nhiều người tò mò hot girl bị làm sao hay đã có thay đổi gì mà gương mặt cô trông khác trước. Nhiều người cũng nhanh chóng chỉ ra điểm khiến Xoài Non bị "phong ấn" nhan sắc chính là phần lông mày và kiểu tóc.

Lông mày của hot girl 2K2 dường như... biến mất, điều này khiến cho tổng thể gương mặt trông vô cùng khác lạ. Nguồn: Đỗ Long.

Lông mày Xoài Non nhuộm trùng màu với tóc nhưng điều này cũng khiến cho nhiều người khi nhìn vào chỉ thấy mờ mờ, không rõ chân mày của cô nàng. Điều này khiến cho phần trán trông to ra so với tỷ lệ gương mặt. Kiểu tóc thả đơn giản, không có động phồng khiến cho nhan sắc của cô "giảm xuống mấy tông".

Đây không phải lần đầu tiên Xoài Non nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi "F5" mái tóc và cả phần chân mày cho tông xuyệt tông. Tuy nhiên, nếu phần tóc màu nổi bật thì chân mày của Xoài Non lại bị dìm, lông mày dường như... biến mất khi quay lên hình khiến cho gương mặt của cô nàng trông hơi lạ lẫm.

Cô nàng thường có thói quen nhuộm luôn phần lông mày khi nhuộm tóc.

Thời gian gần đây, cô ít khi xuất hiện tại các sự kiện, song vẫn thường xuyên lên sóng livetsream, đăng tải hình ảnh, chia sẻ các khoảnh khắc hạnh phúc cùng nửa kia - Gil Lê. Nhiều người cũng cho rằng Xoài Non ngày càng xinh đẹp, tự tin hơn cũng là biểu hiện của việc cô đang có được hạnh phúc.

Hiện tại cô đang hẹn hò với Gil Lê. Mối quan hệ của cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên gia đình. Gil Lê thường xuyên góp mặt trong các buổi tiệc, dịp đặc biệt của gia đình Xoài Non. Hiện tại, cả hai đang chung sống trong một căn hộ cao cấp tại TP.HCM.