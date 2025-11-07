Vốn là một hot girl nhận được nhiều sự yêu mến nhờ ngoại hình xinh xắn, gương mặt cuốn hút, Xoài Non (Phạm Thuỳ Trang, SN 2002) nay lại càng được chú ý hơn sau khi công khai mối quan hệ với Gil Lê. Không còn giấu kín như trước, cả hai thoải mái hơn trong việc đăng tải những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.

Mới đây, Xoài Non tiếp tục trở thành tâm điểm được bàn tán trong buổi tiệc sinh nhật của mình. Theo đó, người đẹp sinh năm 2k2 tổ chức một buổi tiệc ấm cúng, có sự góp mặt của gia đình, Gil Lê và bạn bè thân thiết. Trong khi bày tỏ chia sẻ của mình, Xoài Non đã không kìm được xúc động mà bật khóc.

Clip: Chia sẻ của Xoài Non trong tiệc sinh nhật vừa qua đang trở thành tâm điểm chú ý

Cô nàng cho biết bản thân cảm thấy hạnh phúc vì nhận được sự yêu thương của mọi người. Tuy nhiên, cách nói của Xoài Non lại vô tình gây ra tranh cãi, khiến cộng đồng mạng “réo tên” những người đã ở bên cô trước đây.

“Con khóc không phải vì con buồn mà con khóc bởi vì hạnh phúc. Con cảm nhận được sự yêu thương của tất cả mọi người đối với con. Tại vì ngoại trừ gia đình con ra thì từ đó đến giờ con không cảm nhận được sự yêu thương từ mọi người xung quanh. Cho nên hôm nay, mọi người đến đây chung vui với con thì con cảm thấy rất vui và cảm ơn mọi người rất nhiều”, Xoài Non vừa khóc nức nở vừa nói.

Không ít người đưa ra thắc mắc rằng trước đây, Xoài Non thường khoe hạnh phúc, nhưng tại sao bỗng nói "không được yêu thương từ người xung quanh"?

Song cũng nhiều người bênh vực Xoài Non, cho rằng có thể do cách bày tỏ của cô nàng chưa khéo nên dẫn đến hiểu lầm. Ngoài ra, dân tình cũng bày tỏ mỗi người sẽ có cách cảm nhận yêu thương khác nhau nên có thể, Xoài Non chưa thực sự cảm nhận được điều này từ những người xung quanh cũng là điều bình thường.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- “Tại sao Xoài lại nói như thế nhỉ? Mình thấy trước đây trong mối quan hệ cũ, bạn cũng luôn khoe được yêu thương, chiều chuộng mà giờ lại phủi bỏ hết là sao?”.

- “Hồi xưa thấy Xemesis cũng yêu thương và cưng chiều Xoài Non. Giờ thấy vẫn để ảnh của Xoài Non trên Instagram thì đó cũng là một cách tôn trọng và yêu thương rồi. Xưa Xoài Non còn khoe được mẹ chồng, ba chồng thương như con gái nữa mà, giờ nghe như này thấy hơi kỳ”.

- “Thấy nói vậy không khéo léo rồi. Nghe vậy người ta nghĩ nhà chồng cũ đối xử ghẻ lạnh, tệ bạc lắm. Mâu thuẫn với những gì Xoài Non từng chia sẻ luôn”.

- “Mình thì cảm nhận Xoài Non khá chân thật nên đôi khi lại thành ra không khéo léo trong cách nói chuyện. Nhưng có vẻ cũng đã kìm nén từ rất lâu rồi”.

- “Khóc nức nở thấy thương quá, ai rồi cũng sẽ có được những sự yêu thương riêng thôi”.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng Xoài Non ngày càng xinh đẹp, tự tin hơn cũng là biểu hiện của việc cô đang có được hạnh phúc. Không ít người thể hiện sự ngưỡng mộ với cách Gil Lê chăm sóc, quan tâm đến Xoài Non và ngược lại. Cộng đồng mạng cũng cho rằng Xoài Non đang ngày một trưởng thành, chín chắn và chững chạc hơn rất nhiều so với trước đây.

Xoài Non hiện tại thường khoe những hình ảnh hạnh phúc bên Gil Lê

Năm 2020, Xoài Non kết hôn với streamer nổi tiếng Xemesis. Đám cưới xa hoa của cả hai từng trở thành chủ đề nóng trên mạng. Tuy nhiên, đến tháng 6/2024 cặp đôi chính thức xác nhận đường ai nấy đi, khép lại cuộc hôn nhân từng khiến bao người ngưỡng mộ.

Cả hai không tiết lộ cụ thể về lý do khiến hôn nhân tan vỡ. Thời điểm đó, nhiều tin đồn xoay quanh Xoài Non và Xemesis khiến cả 2 nhiều lần phải lên tiếng, bênh vực đối phương. Xoài Non và Xemesis đều cho biết dù không còn là vợ chồng nhưng vẫn coi nhau là những người bạn trong cuộc sống.

Sau ly hôn, Xoài Non nhanh chóng lấy lại tinh thần và trở lại với hình ảnh rạng rỡ tự tin. Hiện tại cô đang hẹn hò với Gil Lê. Mối quan hệ của cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên gia đình. Gil Lê thường xuyên góp mặt trong các buổi tiệc, dịp đặc biệt của gia đình Xoài Non. Hiện tại, cả hai đang chung sống trong một căn hộ cao cấp tại TP.HCM.