Hình ảnh mới nhất của mỹ nhân được đồn đoán sắp làm dâu gia tộc hào môn họ Hoắc: Nhan sắc như tiên nữ, khí chất nay càng thêm sang

Nhắc đến Na Nhiên, nhiều khán giả lập tức nhớ tới mỹ nhân từng đảm nhận vai Tô Đát Kỷ trong bom tấn điện ảnh Phong Thần. Sở hữu vẻ đẹp lai nổi bật, đôi mắt sâu cùng thần thái có phần bí ẩn, nữ diễn viên sinh năm 1997 thường xuyên trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện thời trang.

Thời gian gần đây, Na Nhiên còn được truyền thông đặc biệt quan tâm bởi những tin đồn tình cảm liên quan đến Hoắc Khải Sơn, thiếu gia thuộc gia tộc họ Hoắc nổi tiếng tại Hong Kong (Trung Quốc). Giữa lúc chuyện đời tư thu hút sự chú ý, những hình ảnh của cô tại Paris Fashion Week một lần nữa khiến công chúng bàn luận về nhan sắc và phong cách thời trang.

Na Nhiên đẹp như tiên nữ trong thiết kế gấm xanh thêu vàng

Tại Paris Fashion Week Xuân/Hè 2027, Na Nhiên xuất hiện trong sự kiện của thương hiệu TIANXI (Thiên Tỉ) với bộ trang phục mang đậm tinh thần thời trang Trung Hoa đương đại.

Thiết kế gây ấn tượng ngay từ bảng màu xanh ngọc kết hợp họa tiết ánh vàng. Phần áo quây được tạo phom hình thang, có độ xòe nhẹ ở gấu, đi cùng chân váy dài chất liệu ánh kim. Sự kết hợp giữa hai phom dáng tạo nên tổng thể vừa mang hơi hướng cổ điển, vừa có nét hiện đại.

Điểm đặc biệt của bộ trang phục nằm ở những họa tiết lấy cảm hứng từ thiên nhiên, với hình ảnh mây nước và hoa lá được thể hiện bằng đường nét mềm mại. Trên nền vải xanh, các chi tiết vàng nổi bật nhưng không gây cảm giác nặng nề. Khi đặt trong không gian kiến trúc mang phong cách châu Âu, thiết kế càng tạo nên sự tương phản thú vị giữa thẩm mỹ phương Đông và phương Tây.

Thay vì lựa chọn phụ kiện cầu kỳ, Na Nhiên giữ mái tóc đen dài buông thẳng, trang điểm nhẹ nhàng với tông màu tự nhiên. Chính cách tiết chế này giúp những đường nét gương mặt của nữ diễn viên trở thành điểm nhấn, đồng thời nhường sự chú ý cho chất liệu và họa tiết trên trang phục.

Được biết, Na Nhiên tham dự buổi giới thiệu bộ sưu tập Xuân/Hè 2027 mang tên Thiên Thành của TIANXI vào ngày 29/9 tại Paris. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ cảnh quan vườn thượng uyển Trung Hoa, kết hợp các kỹ thuật thủ công truyền thống với tư duy thiết kế hiện đại. Có thể thấy, Na Nhiên không cần đến những bộ váy quá phô trương để tạo ấn tượng. Vóc dáng cao ráo, gương mặt sắc sảo cùng thần thái điềm tĩnh giúp cô thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp của trang phục.

Mỹ nhân vướng tin đồn sắp kết hôn với thiếu gia gia tộc họ Hoắc

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, chuyện tình cảm của Na Nhiên cũng là chủ đề khiến công chúng tò mò.

Từ năm 2025, nữ diễn viên liên tục được nhắc tên cùng Hoắc Khải Sơn, doanh nhân sinh năm 1983, hơn cô 14 tuổi. Hoắc Khải Sơn là con trai thứ hai của Hoắc Chấn Đình và cựu Hoa hậu Hong Kong Chu Linh Linh, đồng thời là em trai của Hoắc Khải Cương, chồng cựu vận động viên nổi tiếng Quách Tinh Tinh.

Gia tộc họ Hoắc từ lâu được xem là một trong những gia đình giàu có và có ảnh hưởng tại Hong Kong. Người đặt nền móng cho gia tộc là doanh nhân Hoắc Anh Đông, ông nội của Hoắc Khải Sơn. Sau nhiều thập kỷ phát triển, gia đình họ Hoắc không chỉ được biết đến trong lĩnh vực kinh doanh mà còn có sự hiện diện đáng kể trong các hoạt động thể thao và xã hội.

Chính vì xuất thân này, đời tư của Hoắc Khải Sơn luôn nhận được sự chú ý. Trước đây, anh từng có thời gian hẹn hò với nữ diễn viên nổi tiếng Chương Tử Di. Theo truyền thông Trung Quốc, Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn từng được bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại một số hoạt động gia đình. Đầu năm 2026, hai người còn được cho là cùng có mặt tại Italy trong dịp gia đình họ Hoắc tổ chức mừng thọ ông Hoắc Chấn Đình.

Đến tháng 6/2026, mạng xã hội Trung Quốc tiếp tục lan truyền thông tin Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn có thể tổ chức hôn lễ vào tháng 11 tại Tam Á, Hải Nam. Tuy nhiên, đây vẫn là thông tin từ các nguồn tin đồn trên mạng, chưa được hai nhân vật chính xác nhận.

Đáng chú ý, khi được truyền thông hỏi về chuyện tình cảm của con trai vào đầu tháng 7/2026, ông Hoắc Chấn Đình không trực tiếp xác nhận hay phủ nhận mà đề nghị phóng viên hỏi chính Hoắc Khải Sơn. Phản hồi này càng khiến công chúng tò mò, song không thể xem là bằng chứng xác nhận hôn sự.

Từ nàng Đát Kỷ đến mỹ nhân được săn đón tại các sự kiện thời trang

Na Nhiên sinh năm 1997 tại Nga, mang dòng máu Mông Cổ và từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Tên tuổi cô được biết đến rộng rãi sau khi đảm nhận vai Tô Đát Kỷ trong bộ phim điện ảnh Phong Thần: Tam bộ khúc. Ngoại hình sắc sảo, ánh mắt có sức hút cùng vẻ đẹp khác biệt giúp nữ diễn viên nhanh chóng tạo được dấu ấn với khán giả.

Bên ngoài màn ảnh, Na Nhiên lại có phong cách thời trang khá linh hoạt. Cô có thể xuất hiện quyến rũ trong những bộ đầm dạ hội ôm sát, nhưng cũng phù hợp với thiết kế truyền thống được cách tân theo hướng tối giản.

Trong một hình ảnh khác, nữ diễn viên lựa chọn đầm đen cổ chữ V khoét sâu, kết hợp trang sức ánh bạc nhiều lớp. Trang phục tôn lên vóc dáng thanh mảnh và mang đến diện mạo trưởng thành, sắc sảo. Đặt cạnh bộ lễ phục gấm xanh tại Paris, có thể thấy hai phong cách đối lập nhưng đều phù hợp với lợi thế ngoại hình của cô.

Dù những lời đồn đoán về khả năng trở thành nàng dâu mới của gia tộc họ Hoắc vẫn chưa có lời giải đáp chính thức, Na Nhiên đang cho thấy sức hút riêng thông qua các hoạt động nghệ thuật và thời trang.

Với lần xuất hiện tại Paris, nữ diễn viên tiếp tục chứng minh rằng vẻ đẹp phương Đông hoàn toàn có thể nổi bật trên sân khấu thời trang quốc tế, đặc biệt khi những chất liệu truyền thống được thể hiện bằng ngôn ngữ thiết kế đương đại.