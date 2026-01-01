Hình ảnh lạ tại Sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026 Ảnh: Di Anh, 17:36 01/01/2026 Chia sẻ Thích0 Sáng 1/1/2026, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều người bất ngờ khi ghi nhận cảnh tượng khá thông thoáng, trái ngược với hình ảnh đông đúc thường thấy mỗi dịp lễ. Thủ tướng yêu cầu gộp 2 tháng lương hưu chi trả vào dịp Tết Nguyên đán Dự báo thời tiết Tết Dương lịch 1/1: Miền Bắc đón không khí lạnh, trời mưa rét Tại khu vực sảnh làm thủ tục của nhà ga T1 và T3, dòng hành khách di chuyển ổn định, không xảy ra tình trạng chen chúc hay quá tảiTheo dự báo của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, dịp Tết Dương lịch 2026, trung bình mỗi ngày sân bay phục vụ khoảng 131.000 lượt hành khách, tăng khoảng 9% so với ngày thường (120.000 khách/ngày) và tăng 17% so với cao điểm Tết Dương lịch 2025Hai ngày cao điểm nhất được dự kiến rơi vào 1/1 và 4/1/2026, với khoảng 135.000 lượt khách/ngàyMặc dù vậy, trong sáng đầu năm mới, tình hình khai thác tại sân bay vẫn khá “dễ thở”, mang đến trải nghiệm thoải mái hơn cho nhiều hành khách mở đầu năm 2026Trước các quầy thủ tục mặt đất, chỉ có một vài lượt khách cho mỗi hàngKhu vực ngoài sân bay cũng không quá tấp nậpSân bay vẫn khá thông thoáng, hành khách không phải xếp hàng quá dài Theo Đời sống Pháp luật Copy link 01/01/2026 15:41 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hinh-anh-la-cua-san-bay-tan-son-nhat-trong-ngay-dau-nghi-tet-duong-lich-2026-a603805.html Từ 1/1/2026, chính thức tăng lương tối thiểu vùng: 4 khoản tiền "thay đổi sốc", người lao động cầm nắm ngay! Chia sẻ Thích0 tin nóng mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất