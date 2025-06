Ngày 15-6, Phòng Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy hơn 30 tấn thực phẩm đông lạnh gồm: Vú heo, dồi trường heo, sụn gà, trứng gà non, lườn ngỗng, gà ủ muối.

Các sản phẩm động vật đông lạnh được đem đi tiêu huỷ

Trước đó, ngày 4-4, Phòng Cảnh sát kinh tế- môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Sở Y tế, Công an phường Xuân An (TP Long Khánh) kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh tại khu phố 10, phường Xuân An do ông Nguyễn Thanh Hùng (SN 1995, ngụ ở TP Long Khánh) làm chủ. Qua kiểm tra, phát hiện cơ sở đang lưu trữ hơn 5 tấn các thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tiếp tục làm việc, cảnh sát phát hiện cơ sở này đang gửi hơn 25 tấn các sản phẩm thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại kho lạnh trên TP Thủ Đức, TP HCM. Phòng Cảnh sát kinh tế và môi trường Công an tỉnh đã tiến hành tạm giữ số hàng hóa trên.

Lực lượng chức năng giám sát quy trình vận chuyển, tiêu hủy số thực phẩm “bẩn” theo quy định.

Đồng thời, phối hợp với Phòng Trồng trọt - Sở Nông nghiệp và Môi trường lấy mẫu các lô hàng hóa để kiểm nghiệm, kết quả có hơn 8 tấn vú heo, dồi trường bị nhiễm vi sinh vật “Salmonella”.

Qua làm việc, Hùng khai nhận mua số hàng hóa trên các hội nhóm mua bán thực phẩm đông lạnh trên mạng xã hội facebook. Quá trình mua bán không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thanh Hùng với số tiền hơn 200 triệu đồng và buộc tiêu hủy hơn 30 tấn thực phẩm đông lạnh các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bị ô nhiễm vi sinh vật.