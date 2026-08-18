Hình ảnh giường ngủ bán trú của một trường Tiểu học ở Hà Nội đang khiến phụ huynh xuýt xao: Nhìn xịn sò và yên tâm quá!

Mới đây, nhiều phụ huynh Hà Nội không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh về giường ngủ bán trú của một trường Tiểu học ở Hà Nội. Không ít cha mẹ trước đây vẫn quen với hình ảnh trẻ ngủ bán trú ở trường bằng cách kê sát bàn và trải chăn lên trên. Chính vì vậy, hình ảnh phòng ngủ với giường tầng, đệm chỉn chu của một ngôi trường đã khiến phụ huynh phải xuýt xoa, tới tấp xin địa chỉ.

Được biết, đây chính là hình ảnh phòng ngủ bán trú của học sinh trường Tiểu học Chất lượng cao Chu Văn An, phường Việt Hưng. Trường chính thức được công nhận là cơ sở giáo dục CLC từ ngày 30/6/2026.

Tọa lạc trên diện tích đất 8.915 m2 tại cụm Giang Biên thuộc phường Việt Hưng, trường sở hữu quy mô khang trang với 25 phòng học văn hóa định hướng tiêu chuẩn và chất lượng cao.

Điểm nhấn đặc biệt là hệ thống 21 phòng học bộ môn chuyên biệt, phòng chức năng và 08 phòng hỗ trợ học tập. Ngoài ra, nhà trường có đầy đủ không gian tiếng Anh - song ngữ (8 phòng chuyên dụng), không gian học tập số với 03 phòng Tin học và 01 phòng Studio hiện đại, thư viện số rộng hơn 316 m² và nhà thể chất đa năng diện tích lớn, phục vụ toàn diện cho mục tiêu giáo dục tối tân.

Về chương trình học, nhà trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cốt lõi chuẩn của Bộ GD&ĐT, kết hợp các môn nâng cao về ngoại ngữ, năng lực số, STEM/STEAM và kỹ năng sống theo mô hình trường chất lượng cao.

Với chương trình chuẩn, Trường Tiểu học CLC Chu Văn An giảng dạy nghiêm túc và hiệu quả theo khung Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 cho các khối từ lớp 1 đến lớp 5.

Với chương trình tăng cường và CLC: Bổ sung các tiết học nâng cao về Tiếng Anh (có phòng chuyên dụng song ngữ), Tin học, không gian sáng tạo công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Với hoạt động trải nghiệm và kỹ năng: Chú trọng giáo dục STEM/STEAM, nghệ thuật, thể chất và rèn luyện kỹ năng mềm, giá trị sống cho học sinh.

Mới đây, Hà Nội đã chính thức thông qua mức học phí năm học 2026-2027 cho 35 trường công lập chất lượng cao. Mức học phí của trường Tiểu học CLC Chu Văn An, phường Việt Hưng là 2,7 triệu đồng/tháng.

(Tổng hợp)