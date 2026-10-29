Hình ảnh gây choáng của Trúc Anh, mừng cho em lắm Mắt Biếc ơi!

Thời gian gần đây, thông tin về dự án điện ảnh mang tên Đặc công Rừng Sác (chấp bút bởi biên kịch Châu Thổ và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) đang khiến truyền thông và khán giả quan tâm. Đây là tác phẩm thuộc thể loại lịch sử - chiến tranh - tình cảm, lấy cảm hứng từ những tư liệu anh hùng có thật tại vùng rừng ngập mặn phía Đông Nam Sài Gòn khốc liệt giai đoạn 1966 - 1975. Dự án quy tụ dàn cast "khủng" gồm nhiều nam thần trăm tỷ như Lê Xuân Tiền, Quốc Anh, Ma Ran Đô... Tại lễ khai máy vừa qua, sự vắng mặt của nữ chính - người từng được đồn đoán là Trúc Anh - khiến khán giả càng thêm tò mò.

Không để người hâm mộ đợi lâu, mới đây, những tin đồn chính thức được xác nhận là "tin chuẩn". Trúc Anh xuất hiện trong loạt ảnh hậu trường phim, đánh dấu màn tái xuất sau 5 năm vắng bóng màn ảnh rộng.

Nhân vật của Trúc Anh - dựa theo biên kịch Châu Thổ chia sẻ - là một phần trong bức tranh về cuộc chiến và con người trong cuộc chiến của các đặc công Rừng Sác thời ấy. Bấy giờ, họ không chỉ phải chiến đấu với kẻ thù mà còn phải sinh tồn giữa thiên nhiên khắc nghiệt đầy cá sấu, muỗi mòng, thiếu thốn từng giọt nước ngọt. Dù chưa có nhiều thông tin về nhân vật mà Trúc Anh đảm nhận, việc nữ diễn viên góp mặt trong một dự án lịch sử - chiến tranh cũng mở ra một hướng đi mới sau dấu ấn gắn liền với những vai diễn thanh xuân trước đây.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Trúc Anh xuất hiện với mái tóc đen dài, trang phục giản dị và thần thái rạng rỡ. Thần sắc tươi tắn, hồng hào của người đẹp cũng khiến người hâm mộ thấy mừng thay, rằng cô không chỉ lấy lại vóc dáng như xưa mà còn đã sẵn sàng trở lại với con đường diễn xuất.

Được biết, trước khi trở lại với vai diễn "chiến binh" Đặc Công Rừng Sác, Trúc Anh cũng là chiến binh mạnh mẽ ở ngoài đời. Nữ diễn viên sinh năm 1998 từng chạm cân nặng 85kg do gặp biến cố về sức khỏe. Trúc Anh phải điều trị, dẫn đến tăng cân mất kiểm soát cùng những áp lực ngoại hình khiến cô trầm cảm, tự ti và hạn chế xuất hiện trước công chúng suốt một thời gian. Sau đó, cô quyết tâm tập luyện để lấy lại vóc dáng, giảm gần 25kg.

Trúc Anh từng có giai đoạn tăng cân

Trước khi lấy lại vóc dáng như hiện tại

Nhắc đến Trúc Anh, nhiều khán giả vẫn nhớ đến Hà Lan trong Mắt Biếc (2019). Vai diễn cô gái "mắt nó đẹp nhưng biếc" đã trở thành dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Thành công của Mắt Biếc đưa Trúc Anh đến gần hơn với công chúng, đồng thời giúp hình ảnh Hà Lan trở thành một trong những nhân vật nữ đáng nhớ của màn ảnh Việt.

Sau đó, Trúc Anh tiếp tục góp mặt trong Thiên Thần Hộ Mệnh (2021), nhưng không có thêm dự án điện ảnh mới trong nhiều năm. Quãng thời gian vắng bóng khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về những bước đi tiếp theo của nữ diễn viên, nhất là khi cô từng gặp khó khăn liên quan đến sức khỏe và ngoại hình. Giờ đây, với sự xác nhận góp mặt trong Đặc Công Rừng Sác, Trúc Anh đã khép lại quãng nghỉ dài trên màn ảnh rộng. Dù chưa biết vai diễn mới sẽ mang đến màu sắc khác biệt ra sao, sự trở lại này vẫn là tín hiệu đáng mừng với những khán giả từng yêu mến cô qua hình ảnh Hà Lan năm nào.