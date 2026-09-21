Một bảng đăng ký đầu năm học gây tranh cãi: Phụ huynh lo con có nguy cơ "ngồi chơi" cả ngày, thực tế ra sao?

Đầu năm học, bên cạnh những khoản học phí, tiền bán trú hay đồ dùng học tập, một trong những việc khiến nhiều phụ huynh phải cân nhắc là đăng ký các lớp năng khiếu cho con. Vẽ, nhảy, võ thuật, thể thao, âm nhạc, tiếng Anh, STEAM... ngày càng có nhiều lựa chọn để trẻ làm quen với những hoạt động ngoài chương trình học chính khóa.

Cho con làm quen với một vài môn năng khiếu phù hợp là lựa chọn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa trẻ càng học nhiều môn thì càng có lợi. Với trẻ nhỏ, điều quan trọng vẫn là hoạt động có phù hợp với độ tuổi, sở thích, thể trạng và nhịp sinh hoạt của trẻ hay không.

Câu chuyện này được đặt ra khá rõ trong một bảng đăng ký môn năng khiếu dành cho trẻ mầm non đang được phụ huynh chia sẻ và bàn luận.

10 môn năng khiếu, đăng ký hết mất hơn 2,2 triệu đồng/tháng

Theo hình ảnh được một phụ huynh chia sẻ, đây là danh sách các môn năng khiếu dành cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi tại một trường mầm non công lập ở 1 quận của TP.HCM. Bảng gồm 10 môn, với mức phí dao động từ 80.000 đến 450.000 đồng/tháng.

Cụ thể, các môn gồm thể dục nhịp điệu 80.000 đồng, năng khiếu vẽ 80.000 đồng, kỹ năng sống 90.000 đồng, năng khiếu đàn organ 350.000 đồng, năng khiếu Anh văn Tân Văn 363.000 đồng, Gymkids 390.000 đồng, STEAM 450.000 đồng, năng khiếu bóng chuyền 160.000 đồng, võ thuật 160.000 đồng và bóng rổ 160.000 đồng/tháng.

Nếu đăng ký toàn bộ, tổng số tiền là 2,283 triệu đồng/tháng, chưa tính các khoản thu khác của nhà trường.

Danh sách các môn năng khiếu dành cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi tại một trường mầm non công lập

Con số này khiến không ít phụ huynh phải cân nhắc, nhất là khi đây là các khoản chi theo nhu cầu. Có gia đình có thể lựa chọn nhiều môn cho con, nhưng cũng có những gia đình chỉ có thể đăng ký một vài hoạt động hoặc thậm chí không đăng ký lớp nào.

Vấn đề khiến câu chuyện được quan tâm hơn lại không chỉ nằm ở số tiền.

Theo phụ huynh chia sẻ, mỗi môn kéo dài khoảng 30-40 phút, có ngày trẻ có thể học hai môn vào buổi sáng và hai môn vào buổi chiều. Từ đây xuất hiện câu hỏi: Trong khoảng thời gian một số trẻ được đưa đi học năng khiếu, những trẻ không đăng ký sẽ sinh hoạt như thế nào?

Nỗi băn khoăn của phụ huynh là nếu không tham gia nhiều lớp, liệu trẻ có phải dành nhiều khoảng thời gian để chờ đợi, tự chơi hoặc ngồi tại lớp trong khi các bạn lần lượt tham gia những hoạt động khác hay không.

Trẻ không học năng khiếu có phải sẽ "ngồi chơi"?

Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng tại các trường mầm non công lập nơi con họ theo học, những lớp năng khiếu tương tự được tổ chức theo hình thức đăng ký nhu cầu. Gia đình có thể lựa chọn môn phù hợp với con, thay vì đăng ký tất cả. Có nhà chỉ cho con học khoảng 3-4 môn, thậm chí ít hơn, tùy sở thích và điều kiện kinh tế.

Thực tế, việc trẻ không đăng ký các lớp năng khiếu không đồng nghĩa với việc phải ngồi chờ hoặc "ngồi chơi" trong suốt thời gian các bạn tham gia lớp học. Một giáo viên cho biết, khi đến giờ học, những trẻ đăng ký sẽ được đưa đến phòng chức năng, trong khi các trẻ còn lại vẫn ở lớp và được giáo viên tổ chức các hoạt động phù hợp.

Các hoạt động này có thể diễn ra trong lớp hoặc ngoài trời, thông qua vui chơi, vận động, vẽ, tô màu, rèn kỹ năng và những hoạt động phù hợp với độ tuổi. Những kỹ năng của trẻ cũng được hình thành và nâng dần qua từng hoạt động hằng ngày, chứ không chỉ thông qua các lớp năng khiếu có thu phí.

Học năng khiếu không phải là cuộc đua xem ai học nhiều hơn

Ở lứa tuổi mầm non, những hoạt động này có thể mang đến cho trẻ nhiều trải nghiệm khác nhau. Một giờ học vẽ giúp trẻ làm quen với màu sắc và tự do thể hiện ý tưởng; vận động, võ thuật hay các môn thể thao giúp trẻ rèn luyện thể chất; âm nhạc có thể nuôi dưỡng khả năng cảm thụ và sự tự tin; những hoạt động như STEAM lại tạo cơ hội để trẻ quan sát, khám phá và thử nghiệm. Ngoài ra, các hoạt đôngj này đều tạo thêm cơ hội để trẻ rèn luyện sự khéo léo, khả năng tập trung, sáng tạo, giao tiếp và làm việc cùng người khác.

Nhưng ở lứa tuổi mầm non, việc cho trẻ tham gia năng khiếu nên hướng tới trải nghiệm và niềm vui nhiều hơn là thành tích. Một đứa trẻ học một môn mình yêu thích và háo hức chờ đến giờ học có thể nhận được nhiều giá trị hơn việc phải tham gia hàng loạt lớp chỉ vì cha mẹ sợ con thua kém bạn bè.

Vì vậy, phụ huynh không nhất thiết phải đăng ký nhiều môn cho con chỉ vì lo trẻ sẽ "thiệt" hơn các bạn. Điều quan trọng là tìm hiểu cách trường tổ chức thời gian cho trẻ, sau đó lựa chọn những môn thực sự phù hợp với sở thích, nhu cầu của con và điều kiện của gia đình. Mỗi trường có thể có cách sắp xếp khác nhau, nên những trải nghiệm ở một trường cũng không nên mặc định áp dụng cho tất cả các trường.

Thay vì nhìn vào số lượng môn học, cha mẹ nên quan sát xem con thực sự thích gì. Nếu trẻ thích vẽ, có thể tập trung vào hoạt động hội họa; nếu thích vận động, những môn thể thao, nhảy múa hay võ thuật có thể phù hợp hơn. Không phải đứa trẻ nào cũng cần cùng một danh sách lớp học.

Cha mẹ có thể cho trẻ trải nghiệm trước nếu nhà trường có các buổi học thử, sau đó quan sát xem con có thực sự hứng thú hay không. Trò chuyện với trẻ cũng là cách để cha mẹ hiểu hơn về sở thích và mong muốn của con, thay vì tự quyết định dựa trên những gì bạn bè đang học.

Bởi suy cho cùng, học năng khiếu không nên trở thành một cuộc đua xem đứa trẻ nào có nhiều lớp học hơn. Với trẻ mầm non, vài hoạt động phù hợp, vừa sức và khiến trẻ vui vẻ khám phá có lẽ quan trọng hơn một thời khóa biểu kín đặc từ sáng đến chiều.