Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp đặc biệt để các thế hệ học sinh, sinh viên và những người từng ngồi trên ghế nhà trường gửi lời tri ân đến thầy cô. Bên cạnh những bó hoa tươi hay món quà nhỏ, một lời chúc chân thành cũng đủ để thể hiện sự biết ơn dành cho những người đã tận tâm truyền đạt kiến thức, dìu dắt và đồng hành cùng học trò trên hành trình trưởng thành.

Nếu bạn vẫn đang băn khoăn chưa biết viết gì trong tấm thiệp hay gửi lời nhắn nào đến thầy cô nhân dịp này, hãy tham khảo 50 lời chúc ngày 20/11 hay, ý nghĩa dưới đây.

Lời chúc 20/11 trang trọng, ý nghĩa dành cho thầy cô

1. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em kính chúc thầy/cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết với nghề. Cảm ơn thầy/cô đã tận tâm dìu dắt chúng em trên hành trình trưởng thành.

2. Kính chúc thầy/cô có một ngày 20/11 thật vui vẻ, nhiều sức khỏe và luôn gặt hái được những thành công trong sự nghiệp trồng người.

3. Nhân ngày 20/11, em xin gửi đến thầy/cô lời tri ân chân thành nhất. Chúc thầy/cô luôn bình an, hạnh phúc và tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học trò.

4. Chúc thầy/cô luôn giữ được tình yêu với nghề giáo, sự tận tụy trong từng bài giảng và niềm vui khi chứng kiến học trò trưởng thành.

5. Cảm ơn thầy/cô vì không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dạy chúng em cách sống, cách đối nhân xử thế và cách trở thành người có ích. Kính chúc thầy/cô một ngày 20/11 thật trọn vẹn.

6. Nhân ngày đặc biệt này, em kính chúc thầy/cô luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và sự nghiệp giáo dục ngày càng thành công.

7. Chúc thầy/cô luôn là người truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực để các thế hệ học trò tự tin khám phá tri thức và theo đuổi ước mơ.

8. Cảm ơn thầy/cô đã dành thời gian, tâm huyết và cả sự kiên nhẫn cho chúng em. Chúc thầy/cô luôn vui vẻ, an nhiên và nhận được thật nhiều tình yêu thương.

9. Kính chúc thầy/cô một mùa 20/11 ngập tràn niềm vui, luôn được đồng nghiệp quý mến, học trò yêu thương và gia đình là điểm tựa bình yên.

10. Mong rằng mỗi ngày đến trường của thầy/cô đều là một ngày vui, mỗi thế hệ học trò trưởng thành sẽ là một niềm tự hào và mỗi mùa 20/11 đều mang đến thật nhiều yêu thương.

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Lời chúc 20/11 dành cho giáo viên chủ nhiệm

11. Nhân ngày 20/11, tập thể lớp xin gửi đến cô/thầy lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn cô/thầy đã luôn quan tâm, nhắc nhở và đồng hành cùng chúng em trong suốt thời gian qua. Chúc cô/thầy thật nhiều sức khỏe và niềm vui.

12. Chúc cô/thầy có một ngày 20/11 thật đáng nhớ. Mong cô/thầy luôn giữ được sự nhiệt huyết, kiên nhẫn và nụ cười mỗi khi bước vào lớp.

13. Cảm ơn cô/thầy vì đã không chỉ là người chủ nhiệm mà còn là người lắng nghe, chia sẻ và giúp chúng em vượt qua những khó khăn trong học tập cũng như cuộc sống.

14. Chúc cô/thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có thật nhiều thế hệ học trò ngoan ngoãn, chăm chỉ, để mỗi ngày đứng lớp đều là một niềm vui.

15. Có những lời nhắc nhở lúc này chúng em chưa hiểu hết, nhưng sau này nhìn lại mới thấy đó là những điều vô cùng quý giá. Cảm ơn cô/thầy và chúc cô/thầy một ngày 20/11 thật ý nghĩa.

16. Chúc cô/thầy luôn đủ kiên nhẫn trước những trò nghịch ngợm, đủ nhiệt huyết với từng bài giảng và luôn nhận được thật nhiều tình cảm từ học trò.

17. Cảm ơn cô/thầy đã luôn quan tâm đến từng thành viên trong lớp, từ những điểm số trên trang giấy đến những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Chúc cô/thầy luôn vui vẻ và bình an.

18. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng em chúc cô/thầy luôn trẻ trung, yêu đời và có thật nhiều kỷ niệm đẹp bên những lớp học trò của mình.

19. Chúc cô/thầy luôn thành công trong công việc, hạnh phúc trong cuộc sống và mãi là người thầy, người cô mà chúng em tự hào khi nhắc đến.

20. Dù đôi khi lớp chúng em còn nghịch ngợm và chưa thật sự ngoan, cảm ơn cô/thầy vẫn luôn bao dung, chỉ bảo và không bỏ cuộc với bất kỳ ai. Chúc cô/thầy một ngày 20/11 thật nhiều niềm vui!

Lời chúc 20/11 dành cho thầy cô cũ

21. Dù đã rời xa mái trường và không còn được nghe thầy/cô giảng bài mỗi ngày, em vẫn luôn nhớ những điều thầy/cô từng dạy. Nhân ngày 20/11, em kính chúc thầy/cô thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

22. Thời gian có thể khiến chúng em quên đi một vài bài học, nhưng những lời dạy và sự tận tâm của thầy/cô sẽ luôn là hành trang quý giá. Chúc thầy/cô có một ngày Nhà giáo Việt Nam thật ấm áp.

23. Nhân ngày 20/11, em muốn gửi lời cảm ơn đến người thầy/cô đã từng giúp em có thêm niềm tin vào bản thân. Chúc thầy/cô luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.

24. Đã lâu rồi em chưa có dịp trở lại thăm trường, nhưng những kỷ niệm về thầy/cô và lớp học năm ấy vẫn luôn ở trong em. Kính chúc thầy/cô một ngày 20/11 thật nhiều niềm vui.

25. Cảm ơn thầy/cô vì đã từng kiên nhẫn với những thiếu sót của em, động viên em trong những lúc khó khăn và giúp em có thêm hành trang để bước vào cuộc sống. Chúc thầy/cô luôn khỏe mạnh và an vui.

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26. Nhân ngày 20/11, em xin gửi đến thầy/cô lời tri ân từ một học trò cũ. Mong thầy/cô luôn hạnh phúc và tiếp tục có thật nhiều thế hệ học trò đáng nhớ.

27. Có những người thầy, người cô dù đã nhiều năm không gặp nhưng mỗi khi nhắc đến vẫn khiến chúng em nhớ về một quãng thời gian đẹp. Chúc thầy/cô luôn mạnh khỏe và giữ mãi niềm vui với nghề.

28. Em vẫn nhớ những bài học, những lời động viên và cả những lần thầy/cô nghiêm khắc nhắc nhở. Cảm ơn thầy/cô vì tất cả. Chúc thầy/cô một ngày 20/11 thật ý nghĩa.

29. Dù hiện tại mỗi người đã đi trên một hành trình riêng, em vẫn luôn biết ơn vì từng được là học trò của thầy/cô. Kính chúc thầy/cô sức khỏe, bình an và nhiều niềm vui.

30. Mong rằng thầy/cô sẽ luôn nhận được tình cảm chân thành từ những thế hệ học trò đã và đang được thầy/cô dìu dắt. Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11!

Lời chúc 20/11 ngắn gọn, dễ gửi qua tin nhắn

31. Chúc thầy/cô ngày 20/11 thật vui vẻ, luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người!

32. Kính chúc thầy/cô luôn giữ mãi nụ cười, sự nhiệt huyết và tình yêu với nghề giáo. Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam!

33. Chúc thầy/cô có một ngày 20/11 ngập tràn hoa, quà và những lời chúc yêu thương từ học trò!

34. Cảm ơn thầy/cô vì những bài học quý giá. Chúc thầy/cô luôn bình an, hạnh phúc và gặp nhiều điều tốt đẹp!

35. Chúc thầy/cô luôn trẻ khỏe, yêu đời và có thật nhiều niềm vui trong công việc cũng như cuộc sống!

36. Nhân ngày 20/11, em kính chúc thầy/cô vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào và luôn thành công trên con đường mình đã chọn.

37. Chúc thầy/cô một ngày lễ thật ấm áp, nhận được thật nhiều tình cảm và luôn tự hào về những thế hệ học trò của mình!

38. Chúc thầy/cô luôn tràn đầy năng lượng, mỗi tiết học đều thật vui và mỗi ngày đến trường đều là một ngày hạnh phúc!

39. Cảm ơn thầy/cô đã luôn tận tâm với học trò. Chúc thầy/cô 20/11 vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc!

40. Kính chúc thầy/cô luôn bình an, gặp nhiều may mắn và có một mùa tri ân thật đáng nhớ!

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Lời chúc 20/11 chân thành, gần gũi và giàu cảm xúc

41. Có thể sau này chúng em sẽ quên một vài công thức hay bài học, nhưng sẽ luôn nhớ người đã kiên nhẫn giảng giải cho mình. Chúc thầy/cô một ngày 20/11 thật hạnh phúc!

42. Cảm ơn thầy/cô vì đã nhìn thấy những khả năng mà đôi khi chính chúng em còn chưa nhận ra. Chúc thầy/cô luôn mạnh khỏe và tiếp tục giúp nhiều học trò tự tin hơn vào bản thân.

43. Một lời cảm ơn đôi khi chưa đủ để nói hết những điều chúng em muốn gửi đến thầy/cô. Nhân ngày 20/11, mong thầy/cô luôn vui vẻ, hạnh phúc và được yêu thương thật nhiều.

44. Cảm ơn thầy/cô vì đã không chỉ dạy chúng em cách giải một bài toán hay viết một bài văn, mà còn dạy chúng em cách đối diện với những thử thách trong cuộc sống.

45. Chúc thầy/cô luôn có đủ sức khỏe để theo đuổi đam mê, đủ niềm vui để yêu từng tiết học và thật nhiều học trò để sẻ chia những thành quả ngọt ngào.

46. Những bài giảng của thầy/cô có thể chỉ kéo dài 45 phút, nhưng những điều chúng em học được đôi khi sẽ theo mình suốt cả cuộc đời. Cảm ơn thầy/cô và chúc thầy/cô một ngày 20/11 thật ý nghĩa.

47. Cảm ơn thầy/cô đã dành cho chúng em sự quan tâm, bao dung và những lời khuyên đúng lúc. Mong rằng thầy/cô cũng luôn nhận được sự quan tâm và yêu thương từ mọi người xung quanh.

48. Chúc thầy/cô luôn tìm thấy niềm vui trong từng giờ lên lớp, niềm tự hào trong sự trưởng thành của học trò và hạnh phúc trong những điều giản dị mỗi ngày.

49. Dù mai này mỗi người một phương, những bài học và kỷ niệm dưới mái trường vẫn sẽ là một phần thanh xuân đáng nhớ. Kính chúc thầy/cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

50. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em muốn nói lời cảm ơn vì thầy/cô đã từng xuất hiện trong hành trình trưởng thành của em. Chúc thầy/cô luôn bình an, hạnh phúc và được trân trọng như những gì thầy/cô xứng đáng nhận được.