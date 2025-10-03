Hình ảnh cậu bé nằm sõng soài dưới đất khiến netizen cười xỉu

Những khoảnh khắc đời thường đôi khi lại mang đến tiếng cười và sự thích thú bất ngờ. Trẻ em với phản xạ nhanh nhạy, cách ứng xử ngộ nghĩnh thường khiến người lớn phải bật cười và thán phục.

Mới đây, netizen không khỏi xôn xao trước một clip quay cảnh các em học sinh Trung Quốc. Theo đó, khi đang đi xuống dốc, một người đi đường làm rơi túi táo lớn, làm những quả táo đỏ au đồng loạt lăn ào ào xuống dưới. Người này còn hô to: “Bạn nhỏ ơi, giúp chú chặn hoa quả với, trái cây của chú, giúp chú với!”.

Nghe vậy, các cậu bé lập tức nghĩ ra cách “giải cứu” táo. Thay vì chạy theo những quả táo đang lăn, một nam sinh nằm sõng soài ra giữa lối đi, dang rộng hai tay để chặn càng nhiều táo càng tốt. Đằng sau, những người bạn cùng lớp cũng hào hứng tiếp ứng, lần lượt bò xuống đất, giang tay ra để hỗ trợ. Hành động nhanh nhạy, ngộ nghĩnh của các em khiến cộng đồng mạng vừa bất ngờ vừa bật cười thích thú, khen các em ngoan ngoãn và dễ thương.

Hành động ngộ nghĩnh của cậu bé khiến nhiều người phì cười.

Tuy nhiên, trong đoạn clip, số lượng táo mà các bạn học sinh chặn lại dường như không nhiều, chỉ lăn lóc được vài quả. Thế nhưng, chính khoảnh khắc đó lại đủ để cả nhóm phá lên cười rần rần, coi hành động “anh hùng” ngộ nghĩnh của mình như một kỷ niệm đáng nhớ.

Hành động nhanh nhạy và ngộ nghĩnh của các em nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân tình. Dưới phần bình luận, netizen bày tỏ sự thích thú, đồng thời khen ngợi sự nhanh trí và tinh thần đồng đội của các em. Những khoảnh khắc lăn xả giúp đỡ như thế thực sự đáng được ghi nhận và mang đến cảm giác ấm áp, dễ chịu cho người xem.

Vài quả táo được giữ lại, nhưng tiếng cười rộn rã của nhóm học sinh mới là khoảnh khắc đáng nhớ nhất.

Một số bình luận của dân tình:

- Nhìn mấy em nhỏ nằm ra chặn táo mà phì cười. Tình huống bất ngờ vậy mà xử lý nhanh trí thật sự, đúng kiểu đồng đội có tâm. Các em quá ngoan!

- Đúng là trẻ con, nghĩ ra cách gì cũng đáng yêu hết. Có mấy quả táo thôi mà làm như phim hành động, cả đội hình lao ra nằm chặn, đáng yêu không chịu nổi.

- Coi clip mà mình cười rớt nước mắt. Mấy đứa nhỏ có khi còn chẳng nghĩ được nhiều, chỉ đơn giản muốn giúp thôi, nhưng nhìn lại thì thấy đáng yêu quá trời.

- Thật ra số táo chặn lại được không nhiều, nhưng niềm vui thì lại nhiều vô kể.

- Nhìn mấy bé nằm ra đất mà không sợ bẩn, chỉ để giữ mấy quả táo thôi. Trẻ con đúng là trong sáng và dễ thương thật sự.

- Đọc bình luận mà thấy ai cũng thích, mình cũng vậy. Những hình ảnh thế này đáng để chia sẻ, vì nó làm chúng ta nhớ rằng tuổi thơ đẹp nhất ở chỗ hồn nhiên.

Bạn nghĩ sao về hành động này của các em?