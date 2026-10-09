Phòng An ninh mạng - Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm hình ảnh ghi lại cảnh 2 cán bộ, chiến sĩ CSGT cùng phương tiện bị ngã trên đường.

Đáng chú ý, bài viết này được dàn dựng tinh vi theo hình thức một bản tin thời sự, ghi rõ mốc thời gian ngày 6/10/2026 cùng tiêu đề “Tai nạn hy hữu khi làm nhiệm vụ tại Thái Nguyên”, khiến không ít người tin rằng đây là một vụ tai nạn giao thông có thật xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Thông tin sai sự thật về vụ tai nạn giao thông lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Qua rà soát và kiểm chứng kỹ thuật, lực lượng chức năng xác định trên địa bàn không xảy ra vụ việc nào như nội dung bài viết phản ánh. Toàn bộ hình ảnh các chiến sĩ công an ngã trên đường thực chất là sản phẩm can thiệp, chỉnh sửa bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm thu hút lượt tương tác và định hướng dư luận.

Trước tình trạng lạm dụng AI để dựng chuyện, cắt ghép nội dung giả mạo ngày càng phức tạp, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác trước những bài đăng trôi nổi trên mạng xã hội, đặc biệt là các thông tin liên quan lực lượng chức năng, tai nạn hoặc sự cố nghiêm trọng từ những tài khoản cá nhân, fanpage không chính thống.

Người dân tuyệt đối không chia sẻ, bình luận hay tiếp tay phát tán những nội dung chưa được kiểm chứng từ cơ quan có thẩm quyền hoặc báo chí chính thống. Mọi hành vi cố tình đăng tải, lan truyền thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận sẽ bị xử lý nghiêm.